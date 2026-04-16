CEC Bank, cel mai solid candidat pentru listarea la bursă. Statul pregătește debutul companiilor de stat la BVB, ce pot aduce miliarde la buget. Lista companiilor eligibile

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că a prezentat în ședința de guvern de joi o listă exploratorie privind posibila listare la bursă a unor companii de stat. Din documentele prezentate, CEC Bank, instituție de credit controlată integral de statul român prin Ministerul Finanțelor, este considerată cea mai pregătită companie de stat pentru listarea la Bursa de Valori București.

Propunerea inseamnă și demararea unui studiu de fezabilitate pentru un IPO, într-un context în care statul analizează atragerea a până la 8 miliarde de lei din listarea mai multor companii strategice.

Apoi, vicepremierul precizează că „o listare durează între 12 și 24 de luni cel puțin, deci nu este un proces care se înceapă imediat. Urmează o analiză amplă”, transmite Oana Gheorghiu.

22 de companii pe lista guvernului in analiză

În cadrul notei de informare prezentată în ședința de guvern, vicepremierul pentru reforma companiilor de stat a prezentat și o listă a unor companii de stat propuse pentru listare la bursă, care necesită o perioadă minimă de 6-12 luni de pregătire.

CEC Bank, „cel mai solid candidat IPO” dintre companiile de stat

Raportul privind listarea companiilor de stat la Bursa de Valori București plasează CEC Bank în centrul strategiei de piață, fiind calificată drept „cel mai solid candidat IPO”.

Potrivit documentului, listarea ar putea fi realizată printr-o ofertă mixtă – o structură care poate include atât vânzarea unui pachet de acțiuni de către stat, cât și emiterea de acțiuni noi pentru atragerea de capital.

Această structură ar aduce atât venituri la buget, cât și resurse suplimentare pentru dezvoltarea băncii.

În același timp, raportul recomandă demararea imediată a unui studiu de fezabilitate, semnal că proiectul ar putea intra rapid într-o etapă concretă de analiză.

Statul nu pierde controlul: listări doar cu pachete minoritare

Documentul subliniază clar că listările vizate nu presupun pierderea controlului statului. Programul de guvernare prevede explicit listarea unor pachete minoritare, fără cedarea poziției majoritare în companiile strategice.

Listarea este văzută ca un instrument pentru:

creșterea transparenței

întărirea disciplinei corporative

acces mai facil la capital

În paralel, jalonul din PNRR prevede listarea sau restructurarea a cel puțin trei companii de stat până în august 2026.

Până la 8 miliarde de lei din primele listări

Estimările incluse în raport arată că primele trei tranzacții prioritare ar putea genera între 3 și 8 miliarde de lei pentru bugetul de stat, la prețurile actuale de piață.

Acestea includ:

vânzarea unui pachet de 5–10% din Hidroelectrica (~3,1–6,2 miliarde lei)

vânzarea unui pachet de 5–7% din Romgaz (~2,2–3,1 miliarde lei)

IPO CEC Bank, cu volum ce urmează să fie stabilit prin studiu de fezabilitate

Raportul subliniază că aceste valori sunt orientative și depind de condițiile de piață din momentul execuției.

Hidroelectrica și Romgaz, listări rapide. Transgaz și Portul Constanța, condiționate

Pe lângă CEC Bank, raportul indică și alte companii prioritare:

Hidroelectrica – recomandată pentru o nouă vânzare de acțiuni (ABB), cu prioritate maximă

Romgaz – recomandată pentru o ofertă similară, cu implementare rapidă

În schimb, alte proiecte sunt condiționate:

Transgaz – dependentă de calendarul proiectului Neptun Deep

CN APM Constanța – listarea depinde de clarificarea relației cu Fondul Proprietatea

Schimbare de strategie: statul își redefinește rolul

Raportul introduce și o schimbare de abordare: statul își definește mai întâi rolul în fiecare companie, înainte de a decide intervențiile.

Statul va avea trei roluri distincte:

stat-acționar (profit și dividende)

stat-strateg (politică industrială)

stat-disciplinator (restructurare și exit)

Autorii documentului susțin că separarea acestor roluri ar putea corecta intervențiile incoerente din trecut și ar permite decizii mai bine adaptate fiecărei companii.

IPO (Initial Public Offering) înseamnă momentul în care o companie se listează pentru prima dată la bursă și își vinde acțiuni către public.

Lista companiilor vizate pentru IPO

Pe lista companiilor analizate pentru listare la bursă, pe lângă CEC Bank, se află și:

Portul Constanța (condiționat)

CNAB București (amânat)

Salrom (condiționat)

Loteria Română (condiționat)

Imprimeria Națională (amânat)

Cuprumin (condiționat)

Romarm (condiționat)

Poșta Română (condiționat)