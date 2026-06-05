La peste șase luni după expirarea mandatelor, Banca de Investiții și Dezvoltare își caută noua conducere pentru următorii 4 ani

La mai bine de șase luni după expirarea mandatelor vechii conduceri, Ministerul Finanțelor a lansat procedura de selecție pentru cei cinci membri ai Consiliului de Supraveghere al Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), instituție care funcționează în prezent cu o structură provizorie de conducere. Noii membri vor avea mandate de până la patru ani și vor trebui validați de BNR înainte de preluarea funcției.

Noul Consiliul de Supraveghere al BID: Doar 5 membri cu mandat pe 4 ani

Mandatul membrilor va fi de maximum patru ani, cu posibilitatea reînnoirii, iar majoritatea viitorilor membri trebuie să fie independenți, se arată în documentele studiate de BankingNews.

Selecția se va face pe bază de dosar și interviu, însă numirea efectivă nu va fi posibilă fără aprobarea Băncii Naționale a României. Potrivit cadrului legal aplicabil băncilor de dezvoltare, fiecare candidat selectat trebuie evaluat și validat de banca centrală înainte de preluarea funcției.

Ce competențe se caută la viitorii membri

Ministerul transmite că viitorii membri ai Consiliului trebuie să aibă „cunoștințe, aptitudini și experiență suficiente pentru exercitarea responsabilităților aferente poziției”, dar și „capacitatea de a-și exercita responsabilitățile cu onestitate, integritate și gândire independentă”.

Printre condițiile-cheie se numără experiență cumulată de cel puțin șapte ani în ultimii 12 ani în domeniul financiar-bancar sau în activități conexe relevante, dintre care minimum cinci ani în funcții de conducere. Sunt vizate inclusiv competențe în administrarea riscurilor, supraveghere bancară, analiză financiară, audit, IT sau gestionarea instrumentelor financiare europene.

Un criteriu special introdus în procesul de selecție este zona de audit: cel puțin un membru al Consiliului de Supraveghere trebuie să dețină competențe în contabilitate și audit statutar, confirmate prin calificări sau experiență profesională relevantă.

Ministerul Finanțelor cere independență decizională și limitarea influențelor politice

Totodată, Ministerul pune accent pe standardele europene de guvernanță și independență decizională, precizând explicit necesitatea evitării situațiilor care pot genera influențe externe nejustificate, inclusiv cele legate de expunerea politică.

Criterii și condiții obligatorii de participare pentru candidații la procedura de selecție

Absolvent(ă) de studii superioare, cu diplomă de licență în domenii relevante pentru activitatea financiar-bancară (de ex. economie, cibernetică/tehnologia informației și statistică, drept, contabilitate, administraţie publică); Studii/certificări (masterat/doctorat/MBA/CFA) în domenii relevante pentru activitatea financiar bancară; Să cunoască limba română; Să cunoască limba engleză; Să dispună de o bună reputație; Să dispună de cunoștințe, aptitudini şi experiență suficiente pentru exercitarea responsabilităților aferente poziției pentru care candidează; Să aibă capacitatea să-şi exercite responsabilitățile cu onestitate, integritate şi gândire independentă; Să aibă capacitatea de a aloca timp suficient pentru îndeplinirea funcțiilor ce le revin şi să respecte cerințele referitoare la limitarea mandatelor prevăzute la art. 27 din Legea nr. 207/2022.

Când se depune candidatura

Dosarele de candidatură pot fi depuse până la 1 iulie 2026, ora 17:00, atât fizic la Ministerul Finanțelor, cât și în format electronic.

Dosarele de candidatură vor fi depuse pe suport de hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menționa: „Procedura de selecție pentru membri Consiliului de supraveghere al Băncii de Investiții și Dezvoltare, Nume și Prenume Candidat”, la adresa Registraturii Ministerului Finanțelor din B-dul Libertății, nr.16, sector 5, cod 050706, Bucureşti, în atenția Direcției de guvernanță corporativă și în mod obligatoriu, în format electronic, la adresa instituțională a Comisiei de selecție Comisia de selecție a membrilor Consiliului de supraveghere al Băncii de Investiții și Dezvoltare – S.A.: selectie.BID@mfinante.gov.ro

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Procedura anunțată acum de Ministerul Finanțelor vine după expirarea, în noiembrie 2025, a mandatelor inițiale ale conducerii BID. Instituția funcționează în prezent cu o structură interimară, iar noii membri ai Consiliului de Supraveghere vor primi mandate de până la patru ani, după validarea de către BNR.

Până în luna noiembrie, Consiliul de Supraveghere al BID era format din 7 membri:

Ștefan Nanu – președinte

Mioara Popescu

Ioana Tănase

George Ciobănașu

Dorin-Alexandru Badea

Gheorghe Marinel

Daniela Elena Iliescu

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