Mandatele actualei conduceri de la Banca de Investiții și Dezvoltare se încheie la 23 noiembrie 2025

În conformitate cu Actul Constitutiv al Băncii de Investiții și Dezvoltare – S.A. și cu Hotărârea Guvernului nr. 1204/2022 privind constituirea, organizarea și funcționarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, mandatele membrilor Consiliului de Supraveghere și ale Directoratului se desfășoară pe perioade determinate, stabilite expres în documentele de guvernanță ale instituției.

Consiliul de Supraveghere, format din 7 membri (Ștefan Nanu – Președinte, Mioara Popescu – membru, Ioana Tănase – membru, George Ciobănasu – membru, Dorin-Alexandru Badea – membru, Gheorghe Marinel – membru și Daniela Elena Iliescu – membru), a fost numit de acționarul unic – statul român, prin Ministerul Finanțelor – pentru un mandat de 2 ani, conform art. 14 alin. (3) din Actul Constitutiv.

Directoratul, alcătuit din 3 membri (Dan Sandu – Președinte al Directorului și Director General, Raluca-Ana-Maria Nicolescu – Membru al Directoratului și Director General Adjunct și Simina Ana Bossennec – Membru al Directoratului și Director General Adjunct), a fost desemnat de Acționar pentru un mandat de 2 ani, în baza art. 15 alin. (2) (5) din același act.

Mandatele actualei conduceri, numite în noiembrie 2023, își încheie durata statutară la data de 23 noiembrie 2025, potrivit prevederilor legale. Acest termen rezultă natural, din calendarul de constituire al băncii și nu are legătură cu vreo măsură de revocare sau schimbare anticipată, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Banca de Investiții și Dezvoltare – S.A. este o instituție de credit deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor, organizată în sistem dualist de administrare (Consiliu de Supraveghere și Directorat), potrivit Legii nr. 31/1990, Legii nr. 207/2022 privind înființarea băncilor de dezvoltare și HG nr. 1204/2022.

BID își desfășoară activitatea „atât în nume și pe cont propriu, cât și în numele și pe contul statului”, având misiunea de a sprijini dezvoltarea economică și socială a României prin finanțarea proiectelor de investiții, a IMM-urilor, autorităților publice locale și a companiilor de utilități.

Procesul de selecție a unui nou Consiliu de Supraveghere urmează să fie derulat, în conformitate cu principiile de guvernanță corporativă și transparență prevăzute în legislația națională și în recomandările OCDE și ale instituțiilor financiare internaționale.

Expirarea mandatelor la 23 noiembrie 2025 este un termen procedural, prevăzut prin actul de constituire al băncii, nu o decizie extraordinară. BID își continuă activitatea normal, în acord cu prevederile legale, sub coordonarea acționarului unic – Ministerul Finanțelor.