FOTO. Premieră în România: BCR lansează „Move & Save”, funcția care transformă mișcarea în economisire

BCR face un nou pas important în direcția bankingului orientat spre bunăstare și lansează, în premieră în România, funcționalitatea „Move & Save” în aplicația George. Este prima soluție care leagă direct sănătatea financiară de cea fizică: clienții economisesc bani automat atunci când își ating obiectivele de mișcare monitorizate prin Apple Watch sau prin aplicația Apple Fitness de pe iPhone.

Premieră de la BCR: „Move & Save” conectează sănătatea financiară cu cea fizică

Banca Comercială Română (BCR) anunță lansarea în premieră în România a funcționalității „Move & Save” în aplicația George, care conectează sănătatea financiară cu cea fizică. Prin această inovație, clienții pot economisi automat bani atunci când își ating obiectivele de activitate fizică, monitorizate prin Apple Watch sau aplicația Apple Fitness de pe iPhone.



„Move & Save” permite utilizatorilor transferul automat al unui sume de economisire preselectate din contul curent către contul de economii, imediat ce un obiectiv de activitate este atins. Funcționalitatea este concepută pentru a crește motivația atât pentru mișcare, cât și pentru construirea unor obiceiuri sănătoase de economisire.

Petruț Lixandru: Prin „Move & Save” le oferim clienților noștri șansa de a transforma fiecare mișcare într-o formă de economisire



„George este o platformă care aduce mereu tot ce e mai nou în materie de inovație, iar activitatea fizică este cel mai simplu și natural pas spre un stil de viață echilibrat. Prin „Move & Save” le oferim clienților noștri șansa de a transforma fiecare mișcare într-o formă de economisire. Este o invitație la echilibru – între sănătate fizică și sănătate financiară.”, declara Petruț Lixandru, Director Executiv Adjunct Distribuție Retail, BCR.

Cum funcționează „Move & Save”

Activarea se face ușor, în câțiva pași:

1.Deschizi aplicația George pe iPhone.

2.Activezi funcția „Move & Save” din contul curent.

3.Alegi suma care va fi economisită de fiecare dată când atingi un obiectiv de activitate.

4.Acorzi permisiunea de conectare cu aplicația Apple Health.

5.Începi să te miști și lași George să economisească pentru tine.

Cu un Apple Watch, experiența devine și mai interactivă: închiderea celor trei inele zilnice de activitate – Mișcare, Exercițiu, Stat în picioare – declanșează automat transferul sumei alese către contul de economii sau către planul de investiții.

Clienții pot economisii până la 500 de lei pentru fiecare obiectiv

Fiecare obiectiv atins este recunoscut automat de aplicația George, care efectuează transferul instantaneu. Funcționalitatea poate fi modificată sau dezactivată în orice moment.

Utilizatorii pot seta o sumă automată de economisire între 1 și 500 lei pentru fiecare obiectiv îndeplinit. În secțiunea „Move & Save”, aplicația afișează sumele economisite până în prezent și progresul activităților zilnice. Informațiile personale nu sunt transmise către Apple, precizeaza banca.

O integrare unică în Europa



„Move & Save” este o inovație unică în România și în Europa, realizată prin integrarea inteligentă a aplicației George cu instrumentele de dezvoltare Apple. Această combinație marchează o nouă etapă în digitalizarea bankingului – una în care tehnologia, mișcarea și educația financiară lucrează împreună pentru bunăstarea utilizatorilor.