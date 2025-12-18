BRD duce RoPay în comerțul online: plăți instant fără card și refund instant pentru clienți

BRD Groupe Société Générale anunță lansarea oficială a funcționalităților RoPay pentru plățile instant în e-Commerce, prin care clienții pot efectua plăți direct din aplicațiile de mobile banking, utilizând deep-link, scanare cod QR și funcționalitatea de refund tot ca o plată instant. Primele tranzacții live au fost realizate împreună cu Serve Ceptura, producător român de vinuri, și procesatorul de plăți EuPlătesc.ro.

BRD, printre primele bănci din România care activează plățile RoPay pentru comerțul online. Banca introduce și funcția de refund instant

Prin această implementare, BRD se numără printre primele bănci din România care activează plățile RoPay pentru comerțul online, contribuind la dezvoltarea ecosistemului de plăți instant și la modernizarea experienței de plată pentru clienți și comercianți.

RoPay este serviciul național de plăți instant dezvoltat sub coordonarea TRANSFOND și a Asociației Române a Băncilor, și permite inițierea rapidă a plăților direct din aplicațiile mobile banking, de la un cont bancar la altul.

RoPay aduce o experiență de plată modernă, rapidă și sigură, prin generarea unui deep link, a unui cod QR sau prin inițierea plății direct din aplicația de banking, fără utilizarea datelor de card. Comercianții beneficiază de confirmare instant a plăților și de funcționalități de refund, contribuind la eficientizarea fluxurilor de numerar.

Jean-Philippe Guillaume: Susținem transformarea digitală a pieței și a companiilor prin confirmarea instant a încasărilor și optimizarea cash-flow-ului

„Lansarea RoPay e-Commerce reprezintă un pas important în strategia noastră de digitalizare și de dezvoltare a soluțiilor moderne de plăți și cash management pentru clienți. RoPay aduce un mod simplu, intuitiv și complet securizat de a plăti online. Susținem transformarea digitală a pieței și a companiilor prin confirmarea instant a încasărilor și optimizarea cash-flow-ului”, a spus Jean-Philippe Guillaume, Director General adjunct, coordonator al Polului Corporate, BRD Groupe Société Générale.

La rândul său, Silviana Petre-Badea, Director General Serve Ceptura, a declarat: „Integrarea RoPay în magazinul nostru online simplifică experiența clienților. Plățile devin imediate, fără barierele clasice ale introducerii datelor de card și la niște costuri semnificativ reduse în acest moment în piață. Suntem încântați să fim printre pionierii adoptării acestei soluții.”

Ștefan Suceveanu, explică cum ajută comericanții noul serviciu: impact asupra reducerii costurilor operaționale și a gestionării fluxurilor de numerar

„Prin integrarea RoPay e-Commerce, EuPlătesc extinde opțiunile de plată disponibile comercianților, oferindu-le posibilitatea de a răspunde mai bine preferințelor clienților și de a optimiza procesele de încasare. În calitate de integrator și partener tehnologic al BRD, susținem adoptarea plăților instant de tip account-to-account ca alternativă eficientă în comerțul online, cu impact asupra reducerii costurilor operaționale și a gestionării fluxurilor de numerar, contribuind totodată la consolidarea unei infrastructuri de plăți digitale locale”, a declarat Ștefan Suceveanu, Director General, EuPlătesc.ro.

Sabin Carantină, despre experiența consumatorului care devine simplă, locală: punerea la dispozitia clienților a unor alternative locale competitive și de succes

„Activarea plăților RoPay în e-Commerce de către BRD Groupe Societe Generale reprezintă un pas important în evoluția infrastructurii naționale de plăți instant și reflectă nivelul de maturitate tehnologică atins de piața românească. Implementarea acestei soluții demonstrează capacitatea instituțiilor bancare de a se implica eficient in punerea la dispozitia clienților a unor alternative locale competitive si de succes și în adoptarea unui standard comun de plată pe piața din România, în condiții de nivel ridicat al securității informației. Felicităm BRD și EuPlătesc.ro pentru implementarea plăților RoPay în e-Commerce și pentru primele tranzacții online realizate în acest context”, a declarat Sabin Carantină, Directorul General al TRANSFOND.

Ce avantaje aduce RoPay e-commerce

Tranzacțiile se realizează instant, direct din aplicația de mobile banking, fiind procesate și decontate în timp real, 24/7, pe tot parcursul anului. Sistemul contribuie la reducerea riscurilor operaționale și la diminuarea fraudei, iar inițierea plății este extrem de simplă, prin deep link sau cod QR.

În plus, oferă posibilitatea unui refund rapid, ceea ce crește satisfacția clienților. Pentru comercianți, beneficiile sunt clare: confirmare imediată a plății, reconciliere simplificată, optimizarea fluxului de numerar și costuri reduse.