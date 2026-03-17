Cum îți cumperi o mașină Hyundai printr-un credit oferit de UniCredit Consumer Financing

UniCredit Consumer Financing anunță extinderea rețelei sale de parteneri în domeniul auto, printr-o nouă colaborare încheiată cu Hyundai Auto Romania. Astfel, începând cu luna martie, persoanele fizice din România pot achizitiona vehiculele marca Hyundai prin credit oferit de UniCredit Consumer Financing, prin rețeaua de distribuitori autorizați.

Finanțarea este disponibilă în lei, pentru sume de maximum 300.000 lei și o perioadă de rambursare de maxim 5 ani. Oferta financiară include o dobândă competitivă, începând de la 4,49% pe an, fixă pe toată durata creditului, oferind astfel predictibilitate clienților, precum și posibilitatea atașării unei asigurări de viață finanțată, care oferă protecție în situații neprevăzute ce pot conduce la incapacitatea de plată precum șomaj, pierderea abilității de muncă sau deces.

În ceea ce privește avansul, acesta nu este necesar pentru creditele de până la 150.000 lei. Pentru sumele care depășesc acest prag, este solicitat un avans de minimum 10%, respectiv 20%, în funcție de valoarea creditului.

Cum obții finanțarea

Clienții pot merge în orice reprezentanță Hyundai pentru a își alege mașina dorită – fie că se află pe stoc sau necesită o comandă – și pot aplica (doar cu cartea de identitate, în cazul persoanelor ce au venituri ce pot fi interogate în baza de date ANAF), direct în showroom, putând obține pe loc răspunsul la solicitare.

Emil Mitescu: Facem experiența de finanțare cât mai simplă și mai plăcută

„Creditul auto este unul dintre pilonii centrali ai strategiei noastre pentru următorii ani, iar dezvoltarea acestui segment reprezintă o direcție în care investim constant energie și atenție. Este un domeniu dinamic, care — asemenea unui motor turat — ne impulsionează să găsim soluții mai simple și mai accesibile pentru clienții noștri. De aceea, suntem bucuroși să anunțăm parteneriatul cu Hyundai, un brand care investește în calitate, inovație și tehnologii prietenoase cu mediul, valori în care ne regăsim pe deplin.

Este un pas firesc pentru noi și o confirmare a direcției pe care ne-am propus-o: să facem experiența de finanțare cât mai simplă și mai plăcută. Dacă putem face drumul clienților spre noua lor mașină un pic mai lin si mai rapid, atunci suntem pe drumul corect”, a declarat Emil Mitescu, CEO UniCredit Consumer Financing.

„Parteneriatul cu UniCredit Consumer Financing reflectă angajamentul Hyundai de a oferi clienților din România nu doar tehnologii moderne și mobilitate sustenabilă, ci și soluții de finanțare care să facă procesul de achiziție mai simplu și mai accesibil. Suntem convinși că această colaborare va contribui la o experiență mai fluidă pentru clienți, de la alegerea modelului potrivit până la momentul în care pornesc la drum cu noul lor Hyundai”, a declarat Teodor Brusalis, Director General Hyundai Auto Romania.