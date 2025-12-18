Michael Höllerer, noul CEO al al Raiffeisen Bank International, din 1 iulie 2026. Ce misiune și așteptări și-a trasat succesorul lui Johann Strobl

Consiliul de Supraveghere al Raiffeisen Bank International AG (RBI) l-a numit pe Michael Höllerer drept succesor al lui Johann Strobl în funcția de CEO al RBI. Michael Höllerer își va prelua funcția la data de 1 iulie 2026.

Michael Höllerer, noul CEO al al Raiffeisen Bank International, din 1 iulie 2026



Michael Höllerer a fost selectat drept cel mai potrivit candidat datorită experienței sale vaste în domeniul bancar, atât în Austria, cât și la nivel internațional. El îl va succeda pe Johann Strobl, care va continua să conducă activitatea băncii ca CEO până la acel moment, asigurând o tranziție lină. Michael Höllerer va prelua, de asemenea, coordonarea segmentului de retail la nivel de grup al RBI de la Johann Strobl. Consiliul de Supraveghere a decis, de asemenea, să prelungească mandatul lui Andreas Gschwenter ca CIO cu încă trei ani, începând cu 1 iulie 2026.

Erwin Hameseder: A demonstrat viziune strategică, inovație și decizie în diverse funcții de conducere de-a lungul timpului

“Michael Höllerer este un bancher cu experiență vastă și recunoaștere internațională. Cunoaște foarte bine Grupul RBI și a demonstrat viziune strategică, inovație și decizie în diverse funcții de conducere de-a lungul timpului. Îl felicit pe Michael pentru această numire,” a declarat Erwin Hameseder, Președintele Consiliului de Supraveghere al RBI.

“Odată cu prelungirea mandatului lui Andreas Gschwenter și noile numiri în Consiliul de Administrație al RBI decise în octombrie, avem o echipă de management puternică, care se va dedica intens dezvoltării strategice a Grupului RBI,” a afirmat Erwin Hameseder.

Îmi exprim profunda recunoștință și apreciere față de Johann Strobl. A ghidat RBI prin perioade extrem de dificile

“În numele întregului Consiliu de Supraveghere, doresc să îmi exprim profunda recunoștință și apreciere față de Johann Strobl. În ultimii opt ani, el a ghidat RBI prin perioade extrem de dificile cu o mână sigură și a condus banca pe calea succesului durabil, cu un accent puternic pe inovație și digitalizare. RBI este profitabilă, bine capitalizată, are un portofoliu de credite de înaltă calitate și este bine poziționată din punct de vedere tehnologic,” a spus Erwin Hameseder, apreciind realizările lui Johann Strobl.

Michael Höllerer: Aștept cu nerăbdare această misiune și colaborarea cu toți colegii mei din Grupul RBI

“Fiind una dintre principalele bănci universale din Europa Centrală și de Est, Raiffeisen Bank International joacă un rol cheie în modelarea unora dintre cele mai dinamice piețe de creștere din Europa. Valorificarea acestei poziții solide pentru a impulsiona inovația în beneficiul clienților noștri și pentru a crea valoare adăugată este o mare responsabilitate și o motivație pentru mine. Aștept cu nerăbdare această misiune și colaborarea cu toți colegii mei din Grupul RBI. Mulțumesc întregului Consiliu de Supraveghere pentru încredere,” a declarat Michael Höllerer, comentând numirea sa.

Ce funcții a ocupat noul CEO în cadrul RBI

Michael Höllerer ocupă în prezent funcția de CEO al Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien și Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien. Anterior, a fost Plenipotențiar și CFO al RBI. Michael Höllerer a deținut poziții-cheie de conducere în cadrul Grupului RBI, inclusiv CEO al Raiffeisen Capital Management și membru în Consiliul de Administrație al Raiffeisen Bank Polska. Între 2015 și 2017, a fost membru în Consiliul de Administrație al RZB. Michael Höllerer are peste 20 de ani de experiență în sectorul bancar.

Johann Strobl nu a dorit prelungirea mandatului

Numirea lui Michael Höllerer vine ca urmare a deciziei lui Johann Strobl (66 de ani) de a nu solicita prelungirea mandatului său în Consiliul de Administrație, mandat care se încheie expiră în februarie 2027, și de a facilita o succesiune atent planificată înainte de finalul mandatului său.

Michael Höllerer va demisiona din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al RBI cu efect de la 9 aprilie 2026 (Adunarea Generală Anuală). Numirea sa ca CEO al RBI este încă supusă aprobării autorităților de supraveghere