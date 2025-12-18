BCE menține dobânzile neschimbate

Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut nemodificate ratele dobânzilor, pentru a patra ședință consecutivă. Banca Centrală Europeană a menținut dobânzile la același nivel, dar și-a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru 2026. Astfel, prognozele BCE privind inflația sugerează că actuala poziție neutră a politicii monetare este cea potrivită.

BCE păstrează dobânzile neschimbate

Consiliul guvernatorilor a decis ca cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2%, 2,15% și, respectiv, 2,40%’, se arată în comunicatul de presă publicat la finalul reuniunii BCE.

Decizia este în linie cu așteptările analiștilor, majoritatea estimând că ratele nu vor fi modificate până la mijlocul anului viitor. Ultima reducere a dobânzii decisă de BCE datează din iunie 2025.

Economia zonei euro în 2026 și 2027

În proiecțiile economiștilor, creșterea PIB-ului în zona euro este estimată la 1,2% în 2026, 1,4% în 2027 și 1,4% în 2028. Inflația totală este estimată la 1,9% în 2026, 1,8% în 2027 și 2,0% în 2028. Revizuirea ușor în creștere a prognozei pentru 2026 este rezultatul unei scăderi mai lente decât se anticipa a inflației în servicii, în timp ce scăderea din 2027 va fi consecința implementării amânate a celei de-a doua faze a Sistemului UE de Comercializare a Certificatelor de Emisii (ETS2).