Informații financiare

BCE menține dobânzile neschimbate

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Sursa foto: Shutterstock

Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut nemodificate ratele dobânzilor, pentru a patra ședință consecutivă. Banca Centrală Europeană a menținut dobânzile la același nivel, dar și-a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru 2026. Astfel, prognozele BCE privind inflația sugerează că actuala poziție neutră a politicii monetare este cea potrivită.

Contents
BCE păstrează dobânzile neschimbateEconomia zonei euro în 2026 și 2027

BCE păstrează dobânzile neschimbate

Consiliul guvernatorilor a decis ca cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2%, 2,15% și, respectiv, 2,40%’, se arată în comunicatul de presă publicat la finalul reuniunii BCE.

Decizia este în linie cu așteptările analiștilor, majoritatea estimând că ratele nu vor fi modificate până la mijlocul anului viitor. Ultima reducere a dobânzii decisă de BCE datează din iunie 2025.

Economia zonei euro în 2026 și 2027

În proiecțiile economiștilor, creșterea PIB-ului în zona euro este estimată la 1,2% în 2026, 1,4% în 2027 și 1,4% în 2028. Inflația totală este estimată la 1,9% în 2026, 1,8% în 2027 și 2,0% în 2028. Revizuirea ușor în creștere a prognozei pentru 2026 este rezultatul unei scăderi mai lente decât se anticipa a inflației în servicii, în timp ce scăderea din 2027 va fi consecința implementării amânate a celei de-a doua faze a Sistemului UE de Comercializare a Certificatelor de Emisii (ETS2).

You Might Also Like

Românii vor putea retrage 500 de lei cash, de la magazin, dacă fac cumpărături și aleg terminalele Paypoint. Ce lege pregătește UE pentru retragerea de bani cash din magazin

Cristian Popa, BNR, a pus lupa pe investitorii din umbră. În ultimii 12 ani, românii plecați la muncă în străinătate au trimis acasă aproximativ 60 de miliarde de euro, de două ori mai mulți bani decât valoarea agreată inițial a PNRR

Raiffeisen Bank și BID lansează un mecanism de garantare de peste 1 miliard lei pentru IMM-uri. Cum obțin antreprenorii finanțare mai rapidă și garanții de până la 80%

Revolut a explicat cum se „scurg” banii românilor printre degete. Și a dezvăluit tendințele financiare pentru 2026. Florina Moisei: „Ne dorim ca tot mai mulți utilizatori să folosească Revolut ca bancă principală”

Cum negociază consumatorii cu băncile după ce au ajuns în instanță? 800 de procese “stinse” amiabil prin CSALB. Alexandru Păunescu are o recomandare fermă pentru bănci

TAGGED: , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article ING Bank redefinește conceptul de cont curent și introduce 3 tipuri de pachete cu beneficii multiple: ING Go, More și Extra
Next Article Cristian Popa, BNR, a pus lupa pe investitorii din umbră. În ultimii 12 ani, românii plecați la muncă în străinătate au trimis acasă aproximativ 60 de miliarde de euro, de două ori mai mulți bani decât valoarea agreată inițial a PNRR
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?