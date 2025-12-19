Românii vor putea retrage 500 de lei cash, de la magazin, dacă fac cumpărături și aleg terminalele Paypoint. Ce lege pregătește UE pentru retragerea de bani cash din magazin

Încă o încercare de a aduce banii cash mai aproape de oameni, în comunitățile fără bancomat. Accesul la numerar rămâne o problemă reală în multe zone din România, mai ales în comunitățile mici, unde bancomatele au dispărut sau nu au existat niciodată.

În acest context, un nou parteneriat dintre PayPoint România și Mastercard re-aduce în prim-plan o lege din 2018 când românii aflau că pot retrage 200 de lei cash de la magazinul din proximitate. Măsura este una excelentă, dar are foarte puțin aplicabilitate în realitate. Astăzi, soluția propusă este una similară, folosind infrastructura deja existentă a magazinelor de proximitate, însă suma crește până la 500 de lei per tranzacție.

Cash direct din magazin, în limita a 500 de lei

Mai exact, românii vor putea retrage cash direct din magazinele care au terminale POS asistate PayPoint. Potrivit oficialilor, serviciul este deja disponibil în peste 14.000 de locații la nivel național și urmează să fie extins, în următorul an, către întreaga rețea PayPoint, care depășește 26.000 de puncte de prezență.

Acces la bani cu ajutorul băncilor

Prin acest proiect, PayPoint România și Mastercard urmăresc facilitarea accesului la numerar pentru consumatori, promovând incluziunea financiară și oferind băncilor o soluție suplimentară de acces la numerar pentru clienții lor, prin intermediul rețelei extinse de terminale POS asistate PayPoint. Este o mutare care nu înlocuiește bancomatul, dar încearcă să-l completeze acolo unde acesta lipsește.

Ce înseamnă asta, concret, pentru clienți

Dincolo de formulările oficiale, mecanismul este simplu și trebuie explicat clar. Clientul merge într-un magazin partener PayPoint, face o cumpărătură și solicită retragerea de numerar. Plata se face cu cardul, iar comerciantul oferă cash-ul direct din banii magazinului. Suma maximă care poate fi retrasă este de 500 de lei per tranzacție.

Este important de înțeles că banii nu vin dintr-un bancomat și nici de la PayPoint ca instituție. Magazinul este cel care oferă numerarul, din propriul disponibil. Tocmai de aceea, retragerea este posibilă doar dacă magazinul are cash suficient și acceptă să ofere serviciul în acel moment.

Pentru client, avantajul este evident: nu mai este nevoie de un drum până la cel mai apropiat ATM, care în multe cazuri se află la zeci de kilometri distanță. Pentru comercianți, serviciul poate ajuta la creșterea traficului în magazin.

De ce contează pentru comunitățile mici

În multe sate și orașe mici, magazinul de proximitate este deja un punct central al comunității. Acolo se plătesc facturi, se cumpără produse de bază și se fac plăți recurente. Odată cu posibilitatea retragerii de numerar, magazinul începe să capete și un rol financiar, fără a deveni bancă.

Este, de fapt, o nouă încercare de a duce banii mai aproape de oameni, într-un moment în care infrastructura clasică bancară se retrage din zonele cu volum redus de tranzacții.

Cosmin Vladimirescu, MasterCard: Oferim oamenilor mai multă flexibilitate în gestionarea banilor

„Incluziunea financiară începe cu accesul real la servicii esențiale, indiferent de locul în care trăiești”, spune Denissa Dumitriu, Chief Commercial and Operations Officer PayPoint România. Ea subliniază că rețeaua PayPoint este prezentă inclusiv în localități rurale cu mai puțin de 500 de locuitori, unde, de cele mai multe ori, cel mai apropiat bancomat este foarte departe.

La rândul său, Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România și Croația, arată că soluția oferă consumatorilor mai multă flexibilitate în gestionarea banilor, folosind infrastructura comercială deja existentă.

„Credem în soluțiile care apropie consumatorii de serviciile financiare esențiale. Prin colaborarea cu PayPoint, oferim oamenilor mai multă flexibilitate în gestionarea banilor, printr-o opțiune simplă și intuitivă, disponibilă chiar în locurile unde își desfășoară activitățile cotidiene. Este o demonstrație a modului în care infrastructura existentă poate fi valorificată inteligent, în beneficiul tuturor – clienți, comercianți și instituții financiare”, a declarat Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România și Croația.

România are deja un cadru legal, foarte puțin folosit

Discuția despre retragerea de numerar din magazine nu este nouă. România are încă din 2018 un cadru legal care permite retragerea de numerar de la casele de marcat, în limita a 200 de lei. Există aceeași condiție esențială: clientul trebuie să facă o cumpărătură, oricât de mică, pentru ca tranzacția să fie permisă.

Această prevedere există pentru că retragerea este tratată ca o extensie a unei plăți comerciale, nu ca o operațiune bancară separată. În practică însă, puține magazine aplică această posibilitate, fie din lipsă de informare, fie din lipsa banilor – in multe comunități mici cumpărăturile se fac și pe caiet.

Spre ce se uită Europa

Deja la nivel european se discută un pas suplimentar: posibilitatea retragerii cash a 150 de euro din magazine, fără obligația de a face o achiziție. Dacă o astfel de regulă va fi adoptată, magazinul ar putea deveni un punct de acces la numerar similar unui bancomat, dar fără infrastructura clasică a acestuia (ne referim la costurile mari pe care le implică aceste servicii).

Uniunea Europeană vrea ca acest serviciu să fie disponibil în minimarket, alimentare, magazine mici, fără obligativitatea de a face cumpărături, în limita a 750 de lei (150 euro).

În acest context, inițiativa PayPoint–Mastercard poate fi o anticipare a direcției europene, menită să fie testată la nivel local.

Banii cash nu dispar, chiar dacă plățile digitale cresc

Inițiativele arată că banii cash nu dispar, așa cum arată multe conspirații din ultimii ani, ci se caută soluții pentru a ajunge acolo unde lipsesc.

Numerarul nu dispare, chiar dacă plățile digitale cresc. În schimb, modul în care ajungem la bani se schimbă. În zonele fără bancomate, magazinele de proximitate pot deveni verigi esențiale între comunități și sistemul financiar.