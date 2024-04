Constantin Paraschiv, FSAB: Contractul colectiv de muncă, un moment istoric pentru piața muncii din sectorul bancar. Ce prevede contractul colectiv de muncă pentru 2024-2025

Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci din România și Consiliul Patronatelor Bancare din România au semnat contractul colectiv de muncă de la nivelul sectorului Bancar. Prin acest demers s-a stabilit că salariul minim garantat va fi de 4.100 de lei brut din mai 2024, urmând ca din mai 2025 să crească la 4.500 de lei.

Contractul a fost negociat pe parcursul ultimelor șase săptămâni și semnat astăzi de către CPBR cu Federatia Sindicatelor din Industria Financiara (FSIF) și Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci (FSAB). În zilele urmatoare. acesta va fi transmis către autoritățile relevante de la nivelul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale și va produce efecte după inscrierea formală a acestuia.

Cu o durata de doi ani, este primul contract colectiv de muncă de la nivelul sectorului, încheiat după apariția Legii nr. 367/ 2022, privind dialogul social.

Pentru început, noul contract colectiv de muncă va fi aplicabil doar salariatilor băncilor membre CPBR, anume Banca Comerciala Romana (BCR), BRD-Groupe Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank si UniCredit Bank, la fel ca si cele doua contracte colective precedente negociate la nivel de sector dar aplicabile la nivel de grup de unitati.

Cele cinci banci membre CPBR angajeaza circa jumatate din numarul lucratorilor din sectorul bancar din Romania. Federatia sindicala FSIF are printre membrii sai sindicate la nivel de unitate din BCR, BRD-GSG si UniCredit Bank, in timp ce federatia sindicala FSAB are sindicatul Raiffeisen Bank ca membru care e reprezentat si la nivel de parte patronala in CPBR, potrivit CPBR.

În cel mai scurt timp, partenerii de dialog vor face demersuri legale pentru aplicarea acestuia la nivelul întregului sector de activitate, deoarece legea permite acest lucru, cu aprobarea Consiliului Național Tripartit, potrivit președintelui FSAB, Constantin Paraschiv.

„Astăzi 24 aprilie 2024, Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci din România a semnat contractul colectiv de muncă de la nivelul sectorului bancar, alături de Federația Patronală a serviciilor Financiare din România, FinBan. Este primul contract colectiv de muncă de la nivelul sectorului, încheiat după apariția Legii nr. 367/ 2022, privind dialogul social.

Credem că este o mare realizare obținută de noi, deoarece, în România încă mai sunt bănci care plătesc lucrătorii cu un salariu inferior salariului minim obtinut la nivel sectorial, ne mai vorbind de faptul că sunt lipsiți total de protecție în cazul unor restructurări”, declară Paraschiv Constantin, președintele Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci.

Ce prevede contractul colectiv de muncă pentru 2024-2025

Prin contractul colectiv de muncă au fost obținute un salariu minim de 4.100 lei brut, din luna mai 2024, dar și salarii compensatorii în funcție de vechime, după cum urmează:

Contractul prevede salarii compensatorii în cazul concedierilor ca urmare a restructurărilor , potrivit vechimii în companie, după cum urmează:

– între 1 an și 3 ani vechime – un salariu de bază brut;

– între 3 ani și 5 ani vechime – 2 salarii de bază brute;

– între 5 ani și 10 ani vechime – 3 salarii de bază brute;

– între 10 ani și 15 ani vechime – 5 salarii de bază brute;

– peste 15 ani vechime – 6 salarii de bază brute.

Constantin Paraschiv: Contractul colectiv de muncă – moment istoric pentru piața muncii din sectorul bancar

„În cel mai scurt timp, peste 46.000 de lucrători din cele peste 30 de bănci din cadrul sectorului de activitate vor beneficia de prevederile acestui contract. Credem că este o mare realizare obținută de noi, deoarece, în România, încă mai sunt bănci care plătesc lucrătorii cu un salariu inferior salariului minim obtinut la nivel sectorial, nemaivorbind de faptul că sunt lipsiți total de protecție în cazul unor restructurări”, spune oficialul, care afirmă că asistăm la un „moment istoric pentru piața muncii din sectorul bancar din România”.

Acesta precizează că, „în cazul în care acest contract se va aplica erga omnes, peste 25.000 de lucrători din sectorul bancar vor beneficia de aceste drepturi automat, băncile, care acum acorda drepturi sub cele prevazute, fiind obligate, potrivit legii, să le aplice”.

Egalitatea de șanse, prinsă în contractul colectiv

Potrivit datelor, contract colectiv de muncă va introduce un capitol privind egalitatea de șanse, nediscriminarea și interzicerea hărțuirii care are la bază Convenția nr. 190/ 2019, privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, ratificată de România în luna martie anul acesta.

FSAB a fost înființată în anul 2002 și are în structura sa sindicate din companiile ALPHA BANK, RAIFFEISEN BANK, UPA ROMANIA , ASIROM și CLAIMEXPERT.