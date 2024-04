Banca Transilvania este cel mai atractiv angajator din domeniul financiar. Nevenca Doca: „Banca Transilvania este un mediu dinamic, cu oportunități reale de dezvoltare”. Ce își doresc angajații români în 2024

Banca Transilvania a primit recunoașterea The Most Attactive Employer in the Finance Sector pentru România, în urma rezultatelor Randstad Employer Brand Research, cea mai cuprinzătoare cercetare de brand de angajator din lume.

Rezultatele cercetării, analizate de BankigNews, au aratat că, printre tendințele și preferințele angajaților, de la un an la anul, constanta care face diferența în relația organizații – forță de muncă rămâne aceeași: brandul de angajator.

Nevenca Doca: Banca Transilvania este un mediu dinamic, cu oportunități reale de dezvoltare

„Banca Transilvania este un mediu dinamic, cu oportunități reale de dezvoltare într-o organizație puternică, recunoscută pentru magnetismul brandului său. Este locul în care ești încurajat să faci the extra mile, dar și motivat să descoperi impactul pe care munca ta o are în comunitate.

BT înseamnă impact, oameni și povești de viață. Tocmai din acest motiv noi suntem #PeopleofBT, iar propunerea noastră este să descoperi cine poți fi în povestea noastră”, declară Nevenca Doca, Director Executiv Senior Resurse Umane, Banca Transilvania.

Ce își doresc angajații români, în 2024

În România, printre principalii cinci factori care influențează alegerea locului de muncă, pe primul loc se situează pachetul salarial atractiv, fapt deloc surprinzător, având în vedere că țara noastră se află în topul țărilor din UE cu inflația cea mai mare, în 2023. Urmează atmosfera la locul de munca, stabilitatea locului de munca și echitatea (criteriu nou introdus in sondaj, situat pe locul 4).

86%dintre respondenți consideră că oferirea a salariu competitiv plus beneficii sunt cele mai atractive atribute pe care le poate oferi o companie.

TOP 10 factori ce fac o companie atractivă în ochii angajaților. Sau 10 cerințe ale angajatului roman

In cele 10 criterii enumerate de angajații români, regăsim, sănătatea financiară! Un beneficiu pe care acum 5 ani nu cred că-l percepeam, noi toți, ca nație. Pare că educația financiară tot mai prezentă în media, societate, dă roade! Și nu în ultimul rând, puterea brandului. Sunt convinsă că pozitia sa în cerințele angajaților va crește de la an la an. Și asta pentru că mulți români consideră că brandul și reputația sunt același lucru. Iar pentru tot mai mulți reputația companiei va conta mereu, mai ales în vremuri complicate (instabilitate politică/economică).

TOP

salarii competitive și beneficii angajaților – 86% atmosferă plăcută de lucru – 75% asigurarea unui echilibru bun între viața profesională și viața privată – 72% oportunități de progres în carieră – 70% aranjamente flexibile de lucru (flexitime, teleworking) – 67% sănătate financiară – 66% siguranța locului de muncă pe termen lung 48% 62% oportunități de pregătire în carieră – 55% un brand de angajator puternic – 46% management putenic – 44%.

Cuvintele cheie ale anului – echitate și AI

Dacă în 2023 cuvintele cheie ale anului erau incluziunea și diversitatea, în 2024 acestora li s-au adăugat echitatea și inteligența artificială. Unul din doi angajați consideră că angajatorul lor le valorizează experiența și abilitățile unice. Legat de inteligența artificială, aproximativ 1 din 5 angajați o folosesc deja în mod regulat.

Salariul prea mic comparativ cu costul vieții, principalul motiv pentru demisie

Potrivit raportului studiat de BankingNews, peste jumătate dintre angajații (53%) din România au demisionat sau iau în considerare să facă acest lucru, din cauza faptului că au salarii prea mici, raportat la costului vieții tot mai scump.

Procentul este mai ridicat în cazul femeilor și al persoanelor cu educație peste medie. Primirea unei oferte de nerefuzat este, de asemenea, un motiv de demisie pentru 43% dintre respondenți. Lipsa oportunităților de dezvoltare în carieră și echilibrul dintre viața profesională și cea personală sunt cauze pentru care 1 din 3 români și-ar schimba locul de muncă.

TOP cele mai atractive companii în care să te angajezi în 2024

În topul pe industrii realizat de Randstad România Employer Brand 2024, cele mai atractive companii sunt Microsoft – IT, British American Shared Services Europe – servicii, Banca Transilvania – finanțe, Ford automotive/producție mașini, Continental – automotive/producție componente auto, Antibiotice – producție și distribuție farmaceutice, Philips (Versuni) – producție, British American Tobacco Trading – FMCG, Nokia Networks – telecom, FM Logistics – logistică, eMAG – retail, Oscar Downstream – petrol și gaze.

Peste 205 lideri dintr-o varietate de industrii și companii prezente în România au răspuns la sondaj din decembrie 2023 până în februarie 2024. Analiza realizată în România a avut la bază interviuri online cu peste 3.800 de respondenți.

