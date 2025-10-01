România are unul dintre cele mai solide sisteme bancare din Europa. Datele ARB și BCE confirmă reziliența băncilor

Sistemul bancar românesc este unul solid, stabil, rezilient, care are capacitate de finanțare a companiilor, a populației și a statului român, a declarat recent Gabriela Folcuț, director executiv al Asociației Române a Băncilor (ARB), în cadrul conferinței Next Generation Business – Finanțări; Digitalizare; Fiscalitate. Iar declarația este susținută de datele publicate recent de Banca Centrală Europeană care confirmă că nivelul de capitalizare al băncilor din România, dar și profitul le fac mai rezistente la posibile șocuri financiare.

Puncte minus? Intermediarea financiară

Ce mai avem de îmbunătățit? Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la intermediere financiară. Asta se traduce printr-o capacitate mare de creștere economică prin credit, așa cum a precizat și Gabriela Folcuț.



„România are o capacitate mare de creștere economică, prin credit. De noi depinde asta”, a spus Gabriela Folcuț, citată de Agerpres, în cadrul prezentării sale despre sistemul financiar-bancar, în context macroeconomic.

Indicatori naționali peste mediile europene

Directorul ARB a arătat că „sistemul bancar românesc are mai mulți indicatori care se situează peste media Uniunii Europene”. Potrivit acesteia, „capitalizarea este de peste trei ori minimumul necesar, iar indicatorul de solvabilitate era de 24,23% în luna iunie 2025”. Totodată, „indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate este de 250% în România, comparativ cu 160% media europeană.

Gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante este de 67% în România, față de 41% în UE. Rata creditelor neperformante se situează la 2,81%, în timp ce media europeană este de 1,9%”. „Cert este că acest cost al riscului este în creștere la nivel național”, a subliniat Folcuț.

În paralel, datele publicate recent de Banca Centrală Europeană confirmă performanța băncilor din România.

Datele arată că nivelul de capitalizare al băncilor românești este peste media peste media europeană de 16,34%. CET1 ratio al băncilor românești a ajuns la 24,23%, comparativ cu media europeană de 16,34%. Cu alte cuvinte, băncile românești dispun de tampon de capital semnificativ, ceea ce le face mai rezistente la șocuri economice sau financiare.

Totodată, la final de martie 2025, rentabilitatea capitalului propriu (ROE) a depășit 4% (aproape dublu față de media UE de 2,47%.) Doar Croația a raportat un ROE mai ridicat, ceea ce plasează România pe locul al doilea în Uniunea Europeană, arată BCE în cel mai recent raport.

Activele băncilor din UE au ajuns la 33,13 trilioane de euro

Datele BCE arată că activele totale ale băncilor din UE au ajuns la 33,13 trilioane de euro, în creștere cu 1,54% față de martie 2024. Rata creditelor neperformante s-a situat la 1,96%, iar CET1 ratio – indicatorul de capitalizare de bază – a fost de 16,34%.

România, ultimul loc în UE la intermediere financiară

În ciuda acestor rezultate, România rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană la intermediere financiară. „La intermedierea financiară, calculată ca pondere a creditelor acordate populației și companiilor în PIB, suntem pe ultimul loc în UE, cu 24%. Am scăzut de la 40% în 2010, iar media europeană este de 90%”, a explicat Gabriela Folcuț.

Ea a adăugat că raportat la ponderea activelor bancare în PIB, România are „un grad de intermediere financiară de aproximativ 50%, situându-se la jumătate față de alte țări est-europene”.

Stabilitatea sistemului bancar într-un context macroeconomic dificil

În cadrul conferinței, Gabriela Folcuț a amintit și de factorii care influențează activitatea de creditare: „În primul rând, contextul macroeconomic, inclusiv războiul de la graniță. Avem stabilitatea sistemului bancar, rata de neperformanță, nivelul de lichiditate. Avem rata inflației și, evident, nivelul dobânzilor practicate la credite, birocrația versus gradul de digitalizare, capacitatea clienților de a se împrumuta, nivelul educației financiare și, bineînțeles, maturitatea resurselor”.

Conform datelor prezentate, România a înregistrat o creștere economică de 0,3% în trimestrul al doilea din 2025, însă rata inflației a urcat la 9,9% în august 2025. În plus, „țara noastră este evidențiată ca statul cu cele mai ridicate deficite gemene: deficitul bugetar și deficitul de cont curent”, a subliniat reprezentanta ARB.

România are un sistem bancar rezilient, confirmat de BCE și de ARB. Totuși, provocarea rămâne aceea a creșterii intermedierii financiare, astfel încât băncile să transforme această soliditate într-o susținere mai puternică a economiei reale.