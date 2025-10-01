ING, prima bancă din România care lansează plățile instant cu mobilul la POS pentru mari retaileri, prin RoPay. Cum funcționează pentru clienții Auchan și ce câștigă comericianții

Serviciul național de plăți instant cu mobilul, RoPay, ajunge mai aproape de utilizatorii români odată cu premiera lansată de ING Bank România și Auchan Retail România: plata la marii retaileri prin scanarea unui cod QR afișat pe POS, utilizând aplicația de mobile banking.

Din 1 octombrie, magazinele Auchan Drumul Taberei, Auchan Constanța Mall, Auchan Ploiești, Auchan Cluj Mall și Auchan Militari devin primele magazine din România unde clienții băncilor care au aderat la RoPay, printre care și ING Bank, pot experimenta noul mod de plată, prin scanarea unui cod QR la casa de marcat.

Din 6 octombrie, serviciul va fi disponibil în magazinele Auchan din toată țara

ING Bank devine astfel prima bancă din România care oferă soluția de acceptare a plății RoPay la POS pentru un mare retailer, după ce în aprilie 2025 anunța lansarea serviciului RoPay pentru persoane fizice prin scanarea de cod QR.

Raluca Țintoiu: Dăm startul implementării RoPay direct pe terminalele POS ale comercianților



„Pe 1 octombrie marcăm o premieră pentru piața locală și dăm startul implementării RoPay direct pe terminalele POS ale comercianților. Începem în magazinele Auchan Drumul Taberei, Auchan Constanța Mall, Auchan Ploiești, Auchan Cluj Mall și Auchan Militari, cu un partener strategic în zona retailului – Auchan Retail România – care are o rețea de peste 490 de magazine la nivel național.

Mai mult, ne bucurăm că demarăm această a doua etapă din procesul de implementare a RoPay la doar câteva luni distanță de la primul pas făcut pentru persoanele fizice: citirea de cod QR din aplicația ING Home’Bank”, spune Raluca Țintoiu, Deputy CEO & Head of Wholesale Banking ING Bank România.

Experiență simplă, uniformă și flexibilă, fără grija cardului

„Ne bucurăm să fim primul retailer care oferă clienților posibilitatea de a folosi soluția națională RoPay, o metodă de plată modernă, rapidă și sigură. Prin această inițiativă, continuăm să diversificăm opțiunile de plată și completăm metodele tradiționale – cash sau card – cu o variantă care propune o experiență simplă, uniformă și flexibilă, fără grija cardului”, spune Mihaela Bucur, Director Financiar Auchan Retail România.

Cum funcționează pentru clienți



Potrivit băncii, plata prin RoPay la casele de marcat Auchan se întâmplă în câteva secunde, într-un mod intuitiv și sigur: terminalul casei de marcat afișează modalitățile de plată, printre care și „Plată RoPay”, după selectarea căreia afișează un cod QR pe ecranul casei de marcat și pe terminalul bancar (POS), pe care clientul îl scanează cu aplicația de mobile banking a unei bănci participante în RoPay (de exemplu ING Home’Bank pentru plătitorii ING Bank), iar plata este autorizată imediat.

Este o alternativă modernă, rapidă și intuitivă la metodele tradiționale de plată, perfect adaptată pentru clienții care folosesc deja aplicațiile mobile bancare zi de zi, dar și pentru comercianți, fiind o soluție de încasare sigură și accesibilă, în timp real.

Avantajele comericianților: Mai multe moduri de încasare – la POS, la casa de marcat, online sau direct pe facturi. Banii intră imediat în cont

„Prin implementarea RoPay la POS, case de marcat, online și pe facturi, comercianții beneficiază de încasarea instant a plăților (iar rambursarea plăților este, de asemenea, executată instant, dar și scutită de comisioane în primele 30 de zile de la efectuarea plății), diversificarea canalelor de încasare, fidelizarea clienților și costuri competitive, în timp ce consumatorii se bucură de plăți într-un mediu securizat, prin aplicația de mobile banking a propriei bănci, beneficiind de comoditate, comisioane ZERO pentru persoane fizice și posibilitatea de a susține serviciile naționale de plăți”, explică Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.

RoPay este serviciul național de plăți instant cu mobilul dezvoltat de TRANSFOND și implementat de băncile de pe piața românească pentru a oferi persoanelor fizice și juridice noi modalități de plată și încasare facile, sigure și rapide într-o varietate nelimitată de cazuri de utilizare.

Pornind de la transferurile instant între persoane fizice, în proximitate sau la distanță, serviciul se extinde în piață pe măsură ce se vor înrola comercianți și prestatori de servicii în RoPay, astfel încât utilizatorii vor putea face plăți atât la micii, cât și la marii comercianți, vor putea efectua cumpărături online sau achita facturi de utilități.

Prin RoPay se pot iniția plăți instant între conturi aflate la bănci diferite sau între conturi aflate la aceeași bancă, fără utilizarea detaliilor bancare sau a cardului, prin scanarea unui cod QR RoPay din aplicația de mobile banking, utilizând NFC (contactless) sau prin intermediul numărului de telefon din agendă, cu rol de alias pentru datele bancare.

„Implementarea soluției RoPay pentru comercianți este rezultatul unui parteneriat strategic între ING Bank, Payten România și a afiliaților săi din Grupul ASEE și Payten, companii lider în furnizarea de soluții de plată omnichannel și infrastructură de acceptare a plăților electronice. Această colaborare reunește expertiza complementară a celor trei parteneri și marchează un pas important în direcția accelerării digitalizării plăților în România”, spune Ciprian Pirv, Director General al Payten Romania.

Prin integrarea sa în infrastructura națională de plăți instant, RoPay redefinește experiența de plată prin accesibilitate, viteză și siguranță, în orice context de utilizare.