Destinul unei comunități începe cu educația copiilor săi: BCR oferă 2 burse elevilor din Pechea, Galați, care vor să devină specialiști în hidrologie, gospodărirea apelor și geodezie

Destinul unei comunități se naște, înainte de toate, din educația și încrederea pe care le primesc tinerii ei. Din puterea de a le insufla visuri mari și curajul de a le urma. La Pechea, județul Galați – un loc greu încercat de inundații anul trecut – Banca Comercială Română (BCR) a ales să investească în cea mai sigură formă de reziliență: în copiii satului.

Astfel, doi elevi de la Liceul Tehnologic „Costache Conachi” din Pechea, din clasele a X-a și a XI-a, vor beneficia de burse educaționale pe termen lung pentru a-și urma drumul către cariere în domenii esențiale pentru viitorul comunității: hidrologie, gospodărirea apelor și geodezie.

Programul de burse nu înseamnă doar sprijin financiar, ci un parcurs complet de dezvoltare:

⏩mentorat din partea unor specialiști și clienți BCR activi în construcții hidrologice și gospodărirea apelor;

⏩orientare oferită de cadre didactice universitare, pregătire practică timpurie, participarea la competiții și seminarii tematice.



Deschiderea și implicarea deja arătată de către clienți ai BCR din acest domeniu confirmă că acești elevi nu vor fi singuri pe drumul lor.

Programul se adresează elevilor care, în anul precedent, au obținut minimum media 8,50 la Geografie, Fizică sau Matematică, iar prin excepție, pot fi luați în considerare și elevi cu media 8,00 la una dintre aceste materii, în baza recomandărilor profesorilor.

Procesul de selecție se va desfășura în trei etape:

1.Preselecția – pe baza mediilor și, după caz, a recomandărilor profesorilor;

2.Eseul motivațional – prin care elevii vor explica de ce își doresc o carieră în hidrologie, gospodărirea apelor sau geodezie și cum cred că pot contribui la protejarea comunității lor;

3.Interviul final – o discuție cu un profesor universitar sau specialist din domeniu, pentru a-și prezenta motivația și planurile de viitor.

Sprijinul educațional va fi acordat pe termen lung, astfel:

•În perioada liceului: fiecare bursă are o valoare de 1.000 lei/lună, pentru a susține pregătirea elevilor;

•În perioada facultății: bursele vor continua sub forma unui sprijin material și profesional dedicat, care să le ofere tinerilor șansa reală de a-și urma cariera în domeniile vizate.

Ionuț Stanimir: Fiecare tânăr din Pechea sau din orice localitate mai mică sau mai mare din România poartă cu el forța de a transforma viitorul comunității atunci când primește șansa și sprijinul potrivit

„Investiția în educație este cea mai sigură cale de a aduce a construi încredere – atât în viața elevilor, cât și în comunitățile lor. Prin această inițiativă vrem să demonstrăm că fiecare tânăr din Pechea sau din orice localitate mai mică sau mai mare din România poartă cu el forța de a transforma viitorul comunității atunci când primește șansa și sprijinul potrivit. Noi suntem doar facilitatorii unor astfel de șanse, tocmai ca dezastre precum cele de la Pechea, de anul trecut, să nu se mai întâmple niciodată.”, delcară Ionuț Stanimir, Director Marketing & Comunicare BCR.

Inițiativa a fost anunțată chiar la Liceul Tehnologic Costache Negri din Pechea, în prezența profesorilor, conducerii școlii reprezentanților BCR și cei ai autorităților locale.



Reamintim că, anul trecut, în Pechea peste 1.200 de gospodării, dintre care 677 de case, au fost inundate ca urmare a precipitațiilor abundente, care au produs mai multe revărsări de râuri și cedări ale unor baraje piscicole din zonă.

Imediat după producerea inundațiilor, zeci de voluntari BCR au ajuns în Pechea și au participat la intervenții. Suplimentar, banca a adus mai multe buldoexcavatoare, împreună cu un camion, care au lucrat pentru degajarea resturilor din gospodăriile inundate.

BCR a mobilizat donații de 400.000 de euro



De asemenea, BCR a mobilizat donații de 400.000 de euro – jumătate strânse prin George, în mai puțin de o săptămână, prin peste 3.900 de donații individuale, ca urmare a apelului național al băncii, iar cealaltă jumătate oferită direct de BCR pentru reabilitării instituțiilor de învațământ și asigurarea materialelor didactice pentru profesori și elevi.

La un an de la inundații, BCR a revenit în comunitate, alături de OMNIASIG

Săptămâna aceasta, la un an de la inundații, BCR a revenit în comunitate, alături de OMNIASIG Vienna Insurance Group, oferind soluții concrete pentru prevenție și reziliență: 400 de polițe de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) gratuite pentru locuitorii din Pechea și o săptămână întreagă de ateliere de educație financiară și informare despre asigurările de locuință. Inițiativa are scopul de a atrage atenția la nivel național asupra importanței protecției locuinței în fața dezastrelor naturale.

De peste 9 ani, BCR investește în educația financiară și profesională a românilor, începând din școli și licee și ajungând până în comunitățile de părinți, profesori și tineri. Prin programele sale, BCR sprijină creșterea nivelului de încredere și accesul la resurse care pot transforma potențialul copiilor în reușite reale.

