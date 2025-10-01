Banca Transilvania devine roz din 1 Octombrie. Un manifest pentru prevenția cancerului de sân

Pentru câteva zile, site-ul Banca Transilvania și chiar sigla băncii s-au transformat în roz – un simbol al curajului și al grijii pentru sănătate. Inițiativa face parte din campania „Screening-ul salvează vieți”, derulată alături de Rețeaua de Sănătate Regina Maria și Asociația Gabrielle. Prin vouchere gratuite pentru ecografii mamare și un fond dedicat depistării precoce, BT transmite un mesaj simplu și emoționant: prevenția înseamnă viață și iubire pentru cei dragi.

Banca Transilvania: Prevenția înseamnă viață și iubire pentru cei dragi

„Curajul de a avea grijă de noi, de a pune sănătatea pe primul loc și de a nu amâna ceea ce contează cu adevărat: să avem grijă de noi și de femeile din viața noastră.

Deși cancerul de sân și cancerul de col uterin sunt subiecte dificile, ele fac parte din realitatea multor femei. Din păcate, tot mai des auzim povești despre prietene, colege sau membre ale familiei care trec prin această luptă. Dar există și o veste bună: depistate la timp, aceste forme de cancer pot fi tratate cu succes.

Prevenția nu este doar un cuvânt, ci un gest de iubire față de tine și față de cei dragi. Un control de rutină durează doar câteva minute, dar poate aduce liniște, încredere și claritate.

Prin programul intern Screening-ul salvează vieți început acum 8 ani împreună cu Regina Maria, au fost făcute peste 23,000 de screening-uri (91% femei, 9% bărbați), iar 19% dintre rezultate au fost modifcate din punct de vedere al parametrilor normali, având 132 de cazuri maligne sau în stadiu avansat.

Ce facem concret anul acesta?

Pentru a susține prevenția și a încuraja femeile să meargă la control, transformăm din nou rozul într-un simbol al grijii și al acțiunii. Site-ul BT va fi roz pentru câteva zile, iar pe rețelele de socializare vom derula o campanie specială alături de Asociația Gabrielle și Rețeaua de Sănătate Regina Maria.

În cadrul acestei inițiative, oferim 50 de vouchere pentru ecografii mamare gratuite – 30 în București și 20 în Cluj – pentru femeile care vor să facă un pas important spre sănătatea lor. Aceste ecografii sunt oferite de prietenii noștri de la Regina Maria.

Mai mult decât atât, împreună cu Asociația Gabrielle lansăm B(reas)TCare – Fondul pentru depistarea precoce a cancerului mamar, în valoare de 20.000 EUR, prin care vom sprijini realizarea de mamografii gratuite în Cluj, București, Arad, Piatra Neamț, Craiova și Brașov.

Rozul nu este doar o culoare, ci un manifest pentru viață, grijă și speranță. Împreună putem schimba statisticile și putem aduce mai multă liniște în viețile femeilor din comunitatea noastră.

Fă-ți curaj! Programează-ți controlul medical anual. Sănătatea ta este prioritară, iar prevenția este cel mai frumos cadou pe care ți-l poți oferi.

Dacă ai nevoie de sprijin, poți să trimiți un mesaj pe adresa: contact@asociatiagabrielle.ro”, este mesajul BT în campania dedicată sanatății femeilor.