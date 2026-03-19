Banca Transilvania lansează un nou ETF pe bursa românească. TOP cele mai bune ETF-uri din ultimul an, cu randamente de peste 50%

Piața de capital din România se pregătește pentru un nou pas important: BT Asset Management va lansa în aprilie 2026 un ETF care urmărește indicele BET–TR, adică performanța totală a celor mai importante companii listate, inclusiv dividendele. Într-un moment în care interesul investitorilor pentru venituri recurente este în creștere, noul produs aduce o alternativă simplă și lichidă pentru expunerea pe companiile românești care distribuie profit.

BT Asset Management S.A.I., compania de administrare a investițiilor din cadrul Grupului Banca Transilvania, pregătește lansarea unui nou fond tranzacționat la bursă (ETF), care va fi listat la Bursa de Valori București

Fondul, denumit BT Index România ETF BET–TR, va replica evoluția indicelui BET–TR, unul dintre cei mai relevanți indici ai pieței locale, care include atât variația prețurilor acțiunilor, cât și dividendele distribuite de companiile din componență.

ETF-ul a primit autorizarea Autorității de Supraveghere Financiară în data de 18 martie 2026 și se află în prezent în așteptarea avizului Bursei de Valori București pentru admiterea la tranzacționare. Lansarea este estimată pentru luna aprilie.

De ce contează acest ETF

Lansarea vine într-un context în care tot mai mulți investitori caută soluții simple pentru a investi pe bursă, fără a selecta individual acțiuni. ETF-urile răspund exact acestei nevoi, oferind diversificare automată și costuri, de regulă, mai reduse.

În plus, alegerea indicelui BET–TR este relevantă: acesta reflectă randamentul total al investițiilor, incluzând dividendele, un element esențial pentru piața românească, unde multe companii listate sunt cunoscute pentru politica de distribuire a profitului către acționari.

Un pas în dezvoltarea pieței locale

Apariția unui nou ETF pe BVB contribuie la maturizarea pieței de capital din România, unde astfel de produse sunt încă limitate, dar în creștere.

Pentru investitori, un ETF pe BET–TR înseamnă expunere directă pe cele mai importante companii listate, precum și pe fluxul de dividende generat de acestea, într-un format ușor de tranzacționat, similar unei acțiuni.

În același timp, pentru Grupul Banca Transilvania, lansarea acestui fond consolidează poziția pe segmentul administrării de active și pe zona de produse investiționale listate.

Ce este un ETF și de ce atrage tot mai mulți investitori

Un ETF (Exchange Traded Fund) este un fond de investiții care se tranzacționează la bursă, la fel ca o acțiune. Practic, printr-o singură achiziție, investitorii pot avea expunere pe un întreg coș de companii, fără să fie nevoie să le cumpere individual.

În cazul ETF-urilor care urmăresc un indice, cum este BET–TR, fondul replică structura acestuia, oferind o investiție diversificată și transparentă.

Avantajul principal este simplitatea: investitorii pot cumpăra și vinde ETF-ul în timp real, pe bursă, beneficiind în același timp de diversificare și, în multe cazuri, de costuri mai reduse decât în cazul altor tipuri de fonduri.

Cele mai bune ETF-uri în ultimul an

Din ce în ce mai mulți investitori ajung la concluzia că strategiile pasive sunt mai performante decât cele active, atât în România, cât și pe piețele externe.

Asociația Administratorilor de Fonduri din România (AAF) a publicat topul celor mai performante fonduri deschise de investiții românești în anul 2025, iar rezultatele confirmă acest trend: ETF-urile și fondurile indexate se regăsesc în topul randamentelor.

În ultimul an, cele mai performante fonduri, inclusiv ETF-uri, au depășit pragul de 50% randament

Datele arată că unele dintre cele mai bune performanțe din ultimele 12 luni au fost generate de fonduri care urmăresc indici sau sectoare largi din piață. De exemplu, ETF Energie Patria-Tradeville a înregistrat un randament de peste 55%, urmat de Goldman Sachs Romania Equity (54,1%) și ETF BET Patria-Tradeville (52,9%).

În același timp, fondurile indexate locale, precum Certinvest BET Index și Certinvest XT Index, au oferit randamente de peste 50%, confirmând interesul tot mai mare pentru expunerea diversificată pe piața de capital.

Aceste evoluții vin să întărească ideea că, pe termen mediu și lung, investițiile pasive ce urmăresc un indice, pot oferi rezultate competitive, fără necesitatea unei selecții active a acțiunilor.

În acest context, lansarea unui nou ETF care urmărește indicele BET–TR de către BT Asset Management se aliniază unei tendințe tot mai clare din piață: simplificarea accesului la investiții și orientarea către produse transparente, lichide și diversificate.

Atenție! Investițiile la bursă și în fonduri implică riscuri, inclusiv posibilitatea unor pierderi în anumite perioade. Din acest motiv, investițiile trebuie realizate pe termen lung și cu o diversificare adecvată a portofoliului.