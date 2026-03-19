Mugur Isărescu avertizează: „Atenție la deficitul extern! Dacă nu-l corectăm, pierdem tot ce-am câștigat în ultimele luni”. Fotografie inedită din tinerețea Guvernatorului BNR

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, atrage atenția asupra unuia dintre cele mai sensibile dezechilibre ale economiei românești – deficitul de balanță de plăți. Acesta avertizează că necorectarea lui poate anula progresele recente în ceea ce privește credibilitatea României, accesul la finanțare externă și ratingul de țară.

„Atenție la deficitul acesta! Nu se poate să nu-l corectăm. Dacă nu îl corectăm, pierdem tot ce-am câștigat în ultimele luni de zile: credibilitate, accesibilitate pe piețele externe, rating de țară și așa mai departe”, a declarat Mugur Isărescu.

Declarația a fost făcută în deschiderea conferinței dedicate lansării volumului „Crizele și tentația autoritaristă”, semnat de academicianul Daniel Dăianu.

O prietenie profesională de peste 50 de ani și o temă comună: echilibrele economice

Într-un discurs cu accente personale, Mugur Isărescu a vorbit despre relația sa profesională cu Daniel Dăianu, pe care îl descrie drept un „economist veteran”, parte din aceeași generație de economiști formați în anii ’70.

„Vreau să spun ceva despre autor. Suntem veterani. Am descoperit chiar o fotografie din arhivă, din anii ’80, de la o dezbatere la Revista Economică. Noi suntem din generația care, spunem noi, suntem economiști de mai mult de 50 de ani. Eu am terminat în ’71, el în ’75. Am lucrat 20 de ani în cercetare și am avut același mentor, pe Costin Murgescu.”

Mugur Isărescu, într-o fotografie de arhivă din tinerețe, alături de Daniel Dăianu, la o dezbatere economică din anii ’80. Sursa- BNR.

Guvernatorul a amintit și tema de doctorat a lui Daniel Dăianu „Echilibrul balanței de plăți”, o preocupare care rămâne actuală și astăzi.

„El avea o temă de doctorat pe care o dezbate și în prezent. Tema lui se numea „Echilibrul balanței de plăți.”

Lecțiile trecutului: dezechilibrele forțate nu rezistă

În cadrul discursului său, Isărescu a evocat ideile formulate de Dăianu încă din acea perioadă, subliniind caracterul lor pragmatic și valabilitatea în timp.

„Spunea lucruri de bun simț. E clar că dacă strângi prea tare cureaua pe plan intern – să faci surplus extrem, cum s-a făcut în anii ’80 – lucrurile rezistă până la un anumit punct, după care explodează.”

Guvernatorul a adăugat că Dăianu a dat dovadă de curaj intelectual în acea perioadă, alegând să nu urmeze linia ideologică oficială a economiei socialiste în lucrarea sa.

Deficitele, o temă constantă pentru România

Dincolo de dimensiunea personală, mesajul central al discursului a vizat și problemele structurale ale economiei românești, în special dezechilibrele externe.

„Din anii ’90 până astăzi am avut permanent o temă. Si este și în prezent: deficitul de balanță de plăți.”

În paralel, Mugur Isărescu a făcut o paralelă cu propria sa preocupare profesionala- cursul de schimb.

„Nici eu nu am scăpat de tema mea de doctorat, „Politica cursului de schimb”. Și acum mă frământă: cât e cursul, unde se duce, e flotant, nu e flotant, e liber…” a marturisit Guvernatorul BNR.

„La maturitate, ne continuăm destinul”

În final, Mugur Isărescu a transmis un mesaj de apreciere pentru academicianul Daniel Dăianu și pentru contribuția sa la dezbaterea economică, atât în plan intern, cât și internațional.

„Acum, la maturitatea noastră, ne continuăm destinul. Eu cu cursul de schimb, el cu deficitele externe și fiscale. Să-i urăm succes! Îl felicit pentru lucrare, este excelentă după mine. Îl îndemn, ca și până acum, să continue. Este cunoscut nu numai în plan intern, ci și pe plan internațional.”