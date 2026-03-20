Raiffeisen Private Banking, desemnată „Romania’s Best International Private Bank” la Euromoney Global Private Banking Awards 2026. Alexandru Cristescu, Raiffeisen Bank: ”Reconfirmarea, pentru al treilea an consecutiv, a titlului validează eforturile unei echipe care și-a asumat pe deplin misiunea de a-și sprijini clienții”

Raiffeisen Private Banking este, pentru al treilea an consecutiv, Romania’s Best International Private Bank. Reconfirmarea acestui statut a fost anunțată la Euromoney Global Private Banking Awards 2026, eveniment ce a avut loc în Londra. Totodată, în cadrul aceleași prestigioase competiții, divizia de Private Banking a Raiffeisen Bank a fost distinsă cu titlurile CEE Best Chief Investment Office și Romania’s Best for Structured Products, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Cu premii câștigate în repetate rânduri din partea unora dintre cele mai prestigioase publicații internaționale, această nouă serie de distincții reprezintă o continuare firească a recunoașterilor obținute în anii anteriori.

Obținerea acestor distincții internaționale are la bază performanțe financiare remarcabile, susținute de o strategie consecventă de diversificare a ofertei de produse și servicii. Raiffeisen Private Banking a dezvoltat, în ultimii ani, soluții complexe de investiții și management al averii, adaptate profilului și obiectivelor fiecărui client.

Această abordare integrată, care combină expertiza locală cu know-how-ul internațional al grupului Raiffeisen, a permis consolidarea unor portofolii solide, capabile să genereze randamente competitive. Totodată, accentul pus pe inovație, consultanță dedicată și servicii de înaltă calitate a contribuit la întărirea încrederii clienților și la poziționarea Raiffeisen Private Banking ca unul dintre liderii pieței de profil din România.

În 2025, activele totale administrate în cadrul Raiffeisen Private Banking & Premium Invest, direcție responsabilă cu administrarea averii clienților din segmentele superioare de clienți persoane fizice, au depășit pragul de 4 miliarde de euro (+18%). Creșterea a fost susținută într-o proporție de aproximativ două treimi de către segmentul de clienți Private Banking. Totodată, activele clienților din cele două segmente, deținute în produse de investiții, au crescut până la 1,7 miliarde de euro (+19%).

Investițiile sustenabile au fost în continuare susținute prin includerea în oferta investițională a două noi fonduri de investiții internaționale, axate pe sustenabilitate, complementar celor 11 fonduri ESG deja disponibile. Totodată, în 2025 a continuat extinderea universului de investiții, fiind finalizate cu succes 9 oferte de certificate, cu o valoare totală de 57 milioane de euro. Aceste emisiuni s-au bucurat de un mare succes în rândul investitorilor și au inclus certificate cu capital protejat și certificate expres denominate în RON, EUR și USD cu expunere pe indici de acțiuni locali și internaționali, precum și un certificat index care replică evoluția prețului Aurului Fizic, fiind denominat în EUR. La finalul anului 2025, au fost relansate și serviciile de brokeraj, clienții Private Banking având acces la acțiunile companiilor listate pe Bursa de la București, dar și pe cele mai importante piețe de capital din Europa și America.

”Reconfirmarea, pentru al treilea an consecutiv, a titlului de Romania’s Best International Private Bank la Euromoney Global Private Banking Awards 2026, validează eforturile unei echipe care și-a asumat pe deplin misiunea de a-și sprijini clienții în administrarea performantă a finanțelor personale. Suntem aproape de clienți, răspundem rapid nevoilor lor și ne perfecționăm constant oferta, pentru a ține pasul cu dinamica piețelor financiare. În același timp, am construit o comunitate activă în jurul Raiffeisen Private Banking, care promovează networkingul și creează contexte relevante de dialog, inspirație și oportunități pentru clienții noștri. Le mulțumesc clienților pentru încrederea acordată și colegilor mei, care, zi de zi, demonstrează standarde de private banking aliniate celor mai exigente practici internaționale.”, a menținat Alexandru Cristescu, Director, Raiffeisen Private Banking & Premium Invest.

Lansată în 2012, Direcția Private Banking din cadrul Raiffeisen are o echipă solidă de bancheri personali cu expertiză în trezorerie, piețe de capital, asset management și retail, atât la nivel local, cât și internațional. De-a lungul timpului, divizia a ajuns să deservească peste 3.200 de clienți de private banking în România, oferind soluții integrate de administrare și protejare a patrimoniului.

Cu sediul în București și birouri în cele mai importante orașe din țară, Raiffeisen Private Banking și-a consolidat prezența la nivel național, punând accent pe relații de lungă durată, consultanță personalizată și standarde ridicate de profesionalism și confidențialitate.

Euromoney Private Banking Awards reprezintă unele dintre cele mai prestigioase distincții internaționale dedicate serviciilor de private banking și wealth management. Acordate anual de revista financiară Euromoney, premiile evaluează băncile și instituțiile financiare pe baza unui sondaj global în rândul profesioniștilor din industrie, luând în considerare calitatea serviciilor pentru clienți, expertiza în administrarea averii, inovația în produse și soluții de investiții, precum și performanța pe piețele locale și internaționale. Distincțiile Euromoney sunt considerate un reper de excelență și un indicator important al încrederii și reputației în sectorul de private banking.