Banca Transilvania a ajuns la 800.000 de carduri Star și 50.000 de magazine partenere. Cum explică Oana Ilaș performanța BT, lider pe piața cardurilor: Am construit un ecosistem care aduce împreună clienți, comercianți și tehnologie pentru a face lucrurile simple

Programul Star al Banca Transilvania a depășit pragul de 800.000 de carduri de cumpărături emise și include în prezent o rețea de 50.000 de magazine partenere, fizice și online. Banca spune că programul a evoluat dintr-un simplu sistem de loialitate într-un ecosistem de plăți, creditare și beneficii comerciale, devenind cea mai extinsă rețea de comercianți parteneri din România.

Programul Star al Băncii Transilvania a atins două borne: 800.000 de carduri de cumpărături Star și 50.000 de magazine partenere

De la lansare, Star a evoluat dintr-un program de loialitate într-un ecosistem de plăți, creditare și beneficii comerciale. Este în prezent cea mai extinsă rețea de comercianți parteneri din România, cu beneficii atât pentru clienții Băncii Transilvania, cât și pentru comercianții care folosesc soluțiile de plată ale băncii – POS fizic și POS App, soluții eCommerce și opțiunea de plată online Pay with BT Pay.

Oana Ilaș: Un ecosistem care aduce împreună clienți, comercianți și tehnologie pentru a face lucrurile simple

„Am construit în jurul programului Star un ecosistem care aduce împreună clienți, comercianți și tehnologie pentru a face lucrurile simple, accesibile și relevante în fiecare moment de cumpărare. Ne dorim ca, prin Star și BT Pay, să fim parte din deciziile importante ale clienților noștri, oferindu-le în același timp libertatea și flexibilitatea de care au nevoie”, declară Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking, Banca Transilvania.

Ce înseamnă cardurile Star pentru clienți



Persoanele care folosesc cardurile Star la magazine partenere programului beneficiază de flexibilitate la plată și de un sistem de fidelizare:

•Rate fără dobândă – până la 18 rate la comercianții parteneri Star pentru produse și servicii din toate domeniile, inclusiv la polițele de asigurări RCA, de călătorie și de locuință emise prin BT Pay. Cardurile Star sunt folosite cel mai frecvent pentru achiziții cu plata în rate fără dobândă din categoriile electronice, casă & grădină, asigurări și turism ceea ce confirmă rolul lor în cheltuielile curente și în achizițiile planificate.

•Puncte de loialitate Star la fiecare plată integrală, 1 punct Star însemnând 1 leu: 0,3% pentru plățile din România și 0,1% pentru plățile din străinătate și până la 10% din partea comercianților parteneri. Cele mai frecvente cumpărături cu puncte Star sunt produse electronice, pentru casă & grădină, produse achiziționate din farmacii, respectiv îmbrăcăminte.

•Oferte exclusive ale magazinelor partenere, disponibile în BT Pay.

•Gestionare completă în BT Pay – solicitarea sau majorarea liniei de credit cu posibilitatea de a folosi cardul imediat după emitere, cât și administrarea acestuia.

Ce înseamnă Star pentru comercianții care fac parte din program

Pentru comercianți, integrarea în programul Star înseamnă accelerarea vânzărilor, valoare mai mare a coșului de cumpărături, diferențiere competitivă, vizibilitatea brandului și fidelizarea clienților.

Banca Transilvania își consolidează poziția pe piața cardurilor

Banca Transilvania afirmă că își menține poziția de lider pe piața cardurilor din România, atât din perspectiva emiterii, cât și a acceptării acestora. Ecosistemul său de plăți cuprinde în prezent 8,5 milioane de carduri, aplicațiile BT Pay și BT Go, peste 2.000 de bancomate, 150.000 de POS-uri, 9.000 de terminale eCommerce, aproximativ 90.000 de soluții SoftPOS (BT POS App) și opțiunea Pay with BT Pay, disponibilă pe aproximativ 35.000 de site-uri și aplicații.