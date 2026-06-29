BCR susține cea mai mare inițiativă națională de bugetare participativă de tineret din România: 80 de proiecte finanțate cu peste 348.000 de lei prin programul Com’ON × Zbor. Nicoleta Deliu-Pașol: Credem că lucrurile se schimbă atunci când oamenii aleg să se implice și să facă ceva acolo unde trăiesc

BCR va finanța cu peste 348.000 de lei un număr de 80 de proiecte propuse de tineri din zece orașe, în cadrul primei ediții a programului Com’ON × Zbor. Aproape 1.000 de tineri au înscris 238 de idei, iar proiectele câștigătoare vor fi implementate până la finalul lunii octombrie, în domenii precum educația financiară, sănătatea mintală, antreprenoriatul, inteligența artificială și dezvoltarea competențelor digitale.

BCR finanțează proiecte create și votate chiar de tineri

Com’ON x Zbor oferă tinerilor cu vârste între 14 și 24 de ani oportunitatea de a-și transforma ideile în proiecte reale, finanțate și implementate în comunitățile din care fac parte.

Prin intermediul acestui program, participanții au avut posibilitatea să obțină finanțări de până la 5.000 de lei pentru dezvoltarea și implementarea propriilor proiecte care să susțină comunitatea de tineri din România.

Nicoleta Deliu-Pașol: Credem că lucrurile se schimbă atunci când oamenii aleg să se implice și să facă ceva acolo unde trăiesc

„Tinerii au propus, comunitatea a votat și BCR X Zbor fac ca ideile lor să se transforme în proiecte și experiente reale. Prin Com’ON x ZBOR, BCR a oferit sprijin concret tinerilor care au propus soluții pentru comunitățile lor, inițiative educaționale, culturale, sociale sau antreprenoriale care fac cu adevărat diferența. Credem că lucrurile se schimbă atunci când oamenii aleg să se implice și să facă ceva acolo unde trăiesc. Susținerea inițiativelor venite de la tineri este una dintre cele mai valoroase investiții pe care le putem face, iar prin hub-urile ZBOR, ne asumăm acest rol, să fim alături de tineri cu resurse, mentorat și încredere.”, declară Nicoleta Deliu-Pașol, Head of Communication & CSR, BCR.

BCR implică tinerii

În viziunea BCR, programul urmărește să ofere tinerilor nu doar finanțare, ci și posibilitatea de a înțelege cum funcționează implicarea civică și procesul de bugetare participativă. Tinerii identifică nevoi reale din comunitate, construiesc soluții, mobilizează votul colegilor lor și, apoi, primesc resurse pentru a-și pune proiectele în practică.

Inițiativa a atras 946 de tineri care au depus 238 de idei.

Din acestea au fost selectate în final 80 de echipe din 10 hub-uri Zbor din România: Baia Mare (5 proiecte), Brașov (5 proiecte), Cluj-Napoca (12 proiecte), Constanța (11 proiecte), Craiova (5 proiecte), Iași (13 proiecte), Ploiești (5 proiecte), Timișoara (10 proiecte), Târgu Jiu (8 proiecte) și Vaslui (6 proiecte).

Procesul de înscriere în Com’ON × Zbor a fost unul simplu.

Tinerii au format o echipă de minimum 3 și maximum 10 persoane din același hub, și-au înscris ideea prin aplicația Zbor până pe 19 mai 2026, iar comunitatea a votat între 2 și 15 iunie cele mai bune idei. Echipele câștigătoare primesc finanțarea și implementează ideea în hub în perioada 22 iunie – 31 octombrie 2026.

Tudor Ogner: Miza a fost să construim o infrastructură de participare care funcționează la scară mare

„Com’ON x Zbor arată ce înseamnă, în mod real, să duci bugetarea participativă la nivel național: să creezi un mecanism comun, accesibil și relevant, prin care ideile tinerilor din mai multe orașe pot fi transformate în proiecte concrete pentru comunitățile lor. Pentru noi, la Zbor, miza a fost să construim o infrastructură de participare care funcționează la scară mare, în hub-uri din toată țara, cu reguli clare, vot din comunitate, finanțare și implementare. Faptul că 80 de proiecte intră acum în implementare arată și amploarea acestei inițiative, dar mai ales că, atunci când au spațiu, încredere și resurse, tinerii pot contribui direct la schimbarea comunităților din care fac parte.”, spune Tudor Ogner, National Coordinator Zbor România.

Proiecte câștigătoare

Tinerii au putut să înscrie proiecte din categoriile educației financiare, dezvoltării personale și sănătății mintale, antreprenoriatului și orientării în carieră, sustenabilității și mediului, precum și skill-urile digitale și AI.

Printre proiectele câștigătoare se numără:

● Game On, Stress Off (Craiova) – proiect dedicat promovării stării de bine și reducerii stresului în rândul tinerilor prin amenajarea unui hub de gaming orientat spre wellbeing. Inițiativa include activități interactive de socializare și un eveniment de lansare cu invitați speciali, încurajând echilibrul dintre relaxare, conectare și utilizarea sănătoasă a tehnologiei.

● Future Lens (Ploiești) – utilizează tehnologia VR pentru orientare profesională și explorarea carierei. Prin simulări imersive, participanții au oportunitatea de a experimenta diverse profesii și de a înțelege mai bine cerințele și responsabilitățile acestora, facilitând procesul de luare a deciziilor privind viitorul profesional.

● Fear of Ordinary (Constanța) – inițiativă dedicată sănătății emoționale a adolescenților prin intermediul artei și expresiei creative. Atelierele de pictură, fotografie, muzică, colaj și creație digitală oferă un cadru sigur pentru dezvoltarea încrederii în sine, a empatiei și a conexiunilor sociale.

● NUR & MORE (Iași) – promovează un stil de viață sănătos prin îmbinarea activității fizice cu educația pentru wellbeing. Participanții sunt implicați în sesiuni de alergare și workshopuri tematice despre nutriție, sănătate mintală și dezvoltare personală, contribuind la consolidarea unei comunități active și implicate.

● InfoCareers (Cluj) – program de informare și pregătire profesională destinat studenților, prin organizarea de workshopuri interactive susținute de specialiști în consiliere și resurse umane. Proiectul oferă informații practice despre redactarea CV-ului, participarea la interviuri și accesarea oportunităților de angajare.

● NovaHub (Baia Mare) – hub digital comunitar care pune la dispoziția tinerilor resurse tehnologice pentru învățare, colaborare și dezvoltare de proiecte. Platforma integrează servicii precum stocare în cloud, găzduire web, instrumente bazate pe inteligență artificială și acces la conținut educațional, susținând competențele digitale și inovarea.

● Start în Carieră (Târgu Jiu) – eveniment educațional dedicat dezvoltării competențelor necesare integrării pe piața muncii. Prin sesiuni practice și întâlniri cu specialiști HR, participanții dobândesc cunoștințe despre realizarea unui CV competitiv, pregătirea pentru interviuri și înțelegerea proceselor de recrutare.

Andras Farkas: Com’ON Zbor adaugă două resurse-cheie: finanțarea ideilor și sprijinul uman prin facilitare

„Noi, la Grupul PONT, considerăm că Zbor oferă tinerilor o infrastructură esențială de proximitate: spații de întâlnire, apartenență și inițiativă. Com’ON Zbor construiește pe această bază și adaugă două resurse-cheie: finanțarea ideilor și sprijinul uman prin facilitare. O societate care nu le oferă tinerilor ocazii reale de a propune, decide și acționa nu poate deveni cu adevărat rezilientă. Prin Com’ON Zbor facem un pas necesar, care merită continuat și extins. Avem cu toții de învățat din ceea ce tinerii gândesc și fac posibil, societatea românească va evolua prin ei.”, mentioneaza Andras Farkas, Director Strategic Grupul PONT.

Banca menționează că în perioada următoare toate cele 80 de proiecte câștigătoare vor fi implementate în hub-urile Zbor, cu sprijin financiar și logistic, transformând ideile tinerilor în activități, evenimente, experiențe și resurse concrete pentru comunitățile locale.

Despre ZBOR



Lansat de Banca Comercială Română în 2024, ZBOR este un program național care sprijină tinerii din România să-și dezvolte încrederea și competențele de viață prin educație non-formală. ZBOR înseamnă astăzi o rețea activă de 12 huburi hub-uri în 11 orașe, o platformă digitală de învățare, o aplicație funcțională prin care tinerii au acces la cursuri online și la evenimentele organizate în hub-uri și o comunitate de peste 120.000 de tineri, traineri și mentori.