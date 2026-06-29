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BRD, cea mai bună bancă de custodie din România în cercetările realizate de două publicații internaționale. Claudiu Cercel: ”Premiul reprezintă o validare puternică a consecvenței și calității serviciilor noastre de custodie”

Cornel Dinu
Cornel Dinu

Pentru al unsprezecelea an consecutiv, BRD Groupe Société Générale a fost desemnată „Best Sub-Custodian Bank in Romania” de către publicația internațională Global Finance, în cadrul celei de-a 24-a ediții a competiției „Best Sub-Custodian Bank Awards”, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Selecția realizată de Global Finance s-a bazat pe o analiză amplă a performanței instituțiilor financiare în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, luând în considerare criterii precum calitatea relației cu clienții, eficiența operațiunilor post-decontare, competitivitatea prețurilor, platformele tehnologice, capacitatea de gestionare a situațiilor excepționale și cunoașterea reglementărilor locale.

Potrivit Global Finance, băncile premiate s-au diferențiat prin excelență operațională, expertiză de piață, inovare tehnologică și capacitatea de a furniza servicii de administrare a activelor fiabile în multiple jurisdicții.

„Primirea premiului Global Finance pentru al unsprezecelea an consecutiv reprezintă o validare puternică a consecvenței și calității serviciilor noastre de custodie. Într-un context global caracterizat de cerințe tot mai complexe din partea investitorilor și de o presiune crescută a reglementărilor, rămânem dedicați să oferim soluții fiabile, eficiente și adaptate nevoilor clienților noștri”, a declarat Claudiu Cercel, Director General Adjunct și coordonatorul activităților de Piețe Financiare ale BRD.

De asemenea, și rezultatele celui mai recent sondaj realizat de publicația Global Custodian evidențiază performanța BRD. În urma evaluărilor realizate de investitori instituționali internaționali, banca a obținut cel mai ridicat scor privind calitatea serviciilor de sub-custodie pe piața locală, consolidând astfel încrederea clienților străini în expertiza și capacitatea operațională a BRD.

„Rezultatele obținute în cadrul Global Custodian Survey sunt cu atât mai relevante cu cât reflectă direct feedback-ul clienților noștri internaționali. Acest lucru confirmă nu doar poziția noastră de lider pe piața locală, ci și calitatea relațiilor pe care le construim și le menținem pe termen lung. Această recunoaștere aparține întregii echipe, al cărei profesionalism și angajament constant contribuie la consolidarea încrederii clienților și partenerilor noștri”, a spus Claudia Ionescu, Directoarea Direcției Titluri a BRD.

Cele două distincții reconfirmă poziția de lider a BRD pe piața serviciilor de custodie din România și reflectă angajamentul constant al băncii pentru excelență operațională, inovare și adaptare la cerințele în evoluție continuă ale piețelor financiare internaționale.

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By Cornel Dinu
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Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
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