Studiu Raiffeisen Bank: Aproape jumătate dintre români au făcut donații în ultimul an. Mobile banking-ul devine canalul preferat. Laura Mihăilă: Românii își doresc să contribuie la cauzele în care cred și caută soluții simple, sigure și transparente

Aproape jumătate dintre români (48%) au donat pentru o cauză socială în ultimul an, iar aplicațiile de mobile banking încep să joace un rol tot mai important în acest proces. Potrivit unui studiu realizat de Raiffeisen Bank România împreună cu Appinio, 43% dintre respondenți spun că ar prefera să doneze direct din aplicația băncii, semn că soluțiile digitale câștigă teren în fața metodelor tradiționale.

Cea mai populară formă de sprijin rămâne redirecționarea procentului de 3,5% din impozit (38%), urmată de donațiile de haine, alimente, produse (33%), transferul bancar și donațiile cash (30% fiecare).

Mobile banking-ul câștigă teren

Când vine vorba de donațiile realizate prin intermediul băncii, românii preferă soluțiile simple și digitale: 43% ar dona direct din aplicația de mobile banking, în timp ce 29% ar opta pentru rotunjirea sumelor la cumpărături și 19% pentru donații recurente prin debit direct.

Pe lângă redirecționarea procentului de 3,5% din impozit, românii folosesc și alte modalități de sprijin financiar pentru cauzele în care cred: 24% aleg să contribuie prin donații SMS, iar 20% preferă plățile online cu cardul, efectuate pe platforme dedicate sau direct pe website-ul beneficiarului.



Sănătatea copiilor ocupă primul loc în privința cauzelor pentru care românii donează, fiind menționată de 46% dintre respondenți. Alte cauze importante sunt sprijinirea copiilor cu nevoi sociale (39%), susținerea persoanelor aflate în dificultate (31%), educația copiilor (24%), dar și protejarea animalelor (21%) și a mediului înconjurător (9%).

Laura Mihăilă: Românii își doresc să contribuie la cauzele în care cred și caută soluții simple, sigure și transparente

„Rezultatele sondajului arată că românii își doresc să contribuie la cauzele în care cred și caută soluții simple, sigure și transparente. Vedem un interes clar pentru integrarea donațiilor în experiența digitală de banking, iar acest lucru confirmă rolul pe care băncile îl pot avea în facilitarea implicării sociale.”, declară Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Cei mai mulți români oferă până la 50 lei cauzelor sociale

Concluziile sondajului indică o preferință pentru contribuții constante, dar accesibile. Cei mai mulți români care donează alocă lunar până în 50 de lei (54%). Aproximativ 1 din 5 români (21%) donează între 51 și 100 de lei, iar 10% donează peste 200 de lei.

Românii asociază experiența de donație prin bancă cu transparența și încrederea

Cercetarea arată și faptul că românii asociază experiența de donație prin bancă cu transparența și încrederea. Pentru 89% dintre respondenți este important ca banca să ofere informații clare privind siguranța și confidențialitatea datelor și plăților. Totodată, 88% vor să știe cum sunt utilizate donațiile și care este impactul acestora, iar 86% consideră importante informațiile despre cauzele susținute și despre eventualele comisioane aplicate.

Cum poți dona

În aplicația de mobile banking Smart Mobile, donațiile se pot realiza la fel de simplu ca orice plată obișnuită prin completarea detaliilor în ecranul de plată. Ulterior, tranzacția poate fi salvată ca șablon sau reluată oricând din istoricul de plăți, unde este disponibilă pentru confirmare rapidă.

Potrivit băncii, Raiffeisen Bank susține anual peste 100 de organizații non-profit din România. Investițiile totale din 2025 pentru sprijinirea comunităților au depășit 9 milioane de euro.



Banca a continuat să investească în dezvoltarea sustenabilă a comunităților, susținând până acum 200 de ONG-uri prin Raiffeisen Comunități, cu granturi în valoare totală de peste 3,2 milioane de euro.

Cercetarea privind modul în care donează românii face parte din seria Despre Bani 1:1, derulată de Raiffeisen Bank România. Studiul a fost realizat în colaborare cu Appinio, prin metoda CAWI, pe un eșantion de 1.000 de persoane, reprezentativ la nivel național, în luna iunie 2026.