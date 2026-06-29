ING Bank lansează SAFEcall: apel automat pentru blocarea fraudelor bancare în timp real. Descoperă cum funcționează

ING Bank România lansează SAFEcall, un nou serviciu de securitate prin care clienții sunt sunați automat atunci când banca detectează tranzacții considerate neobișnuite, cu scopul de a opri fraudele financiare înainte ca acestea să producă pagube.

Banca precizează că dacă sunt detectate tranzacții considerate neobișnuite, clienții ING Bank vor primi un apel telefonic automat din partea băncii, pentru oprirea fraudelor chiar atunci când se întâmplă.

Cum funcționează ING SAFEcall

Atunci când sistemele de monitorizare ING Bank identifică o plată care se abate de la comportamentul obișnuit al clientului, acesta primește automat un apel telefonic de verificare de la numărul dedicat 0374647233 (adică 037INGSAFE).

În cadrul apelului, clienții ING Bank pot confirma sau respinge tranzacția:

•Apasă 9 dacă recunosc și confirmă plata;

•Apasă 1 dacă nu recunosc tranzacția sau au fost manipulați să o efectueze.

Răspunsul clienților este foarte important pentru a declanșa măsurile necesare pentru prevenirea unei eventuale fraude și protejarea banilor clientului.

Alin Becheanu: Cu ING SAFEcall clienții pot să oprească frauda chiar atunci când se întâmplă



„Fraudele financiare din prezent se bazează, în principal, pe tehnici de inginerie socială, prin care utilizatorii sunt manipulați și determinați să realizeze tranzacții frauduloase.

La ING, investim constant în soluții de prevenire a fraudelor, așa că pregătim lansarea mai multor funcționalități de securitate bancară ca parte a ecosistemului de inovații ING SAFE. Primul serviciu lansat este ING SAFEcall, care aduce un nivel suplimentar de siguranță, prin verificarea tranzacțiilor cu potențial de fraudă. Ne dorim să construim un parteneriat real cu clienții noștri pentru eliminarea fraudelor financiare, iar prin noul serviciu ING SAFEcall, aceștia au puterea să oprească frauda chiar atunci când se întâmplă.

În plus, subliniem mereu că nicio instituție bancară nu va solicita niciodată, prin telefon sau mesaje, date de autentificare, parole, coduri OTP, accesarea unor credite sau inițierea de transferuri către conturi necunoscute”, declară Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention, ING Bank România.

„Maria”, vocea apelului ING SAFEcall

Un element distinctiv al serviciului ING SAFEcall este vocea Mariei, cunoscută din call center-ul ING, care permite clienților să identifice mai ușor autenticitatea tranzacției. Pentru a evita confuziile și tentativele de impersonare, clienții sunt încurajați să salveze în agenda telefonului numărul oficial ING SAFEcall.

Răspunsul la noile metode de fraudă financiară

Atacurile care exploatează încrederea utilizatorilor reprezintă una dintre principalele cauze ale fraudelor financiare. Infractorii folosesc frecvent mesaje de tip phishing, apeluri telefonice false în numele unor instituții publice sau financiare și solicitări urgente de actualizare a datelor personale pentru a obține acces la conturi sau pentru a determina victimele să autorizeze transferuri de bani sau să obțină credite bancare.



Cele mai frecvente scenarii includ:

Mesaje care solicită actualizarea urgentă a datelor personale sau bancare;

Linkuri către site-uri false care imită platforme oficiale;

Apeluri telefonice în care atacatorii pretind că reprezintă instituții financiare sau autorități;

Solicitări de instalare a unor aplicații de acces la distanță pe telefon sau calculator;

Cereri de divulgare a parolelor, codurilor OTP sau datelor cardului.



ING SAFEcall a fost conceput pentru a oferi clienților o oportunitate suplimentară de a verifica autenticitatea unei tranzacții. Noile servicii ING SAFE completează funcționalitățile de securitate deja integrate în aplicația Home’Bank, precum serviciul de geolocalizare, gestionarea permisiunilor pentru diferite operațiuni, avertizări inteligente pentru tranzacții suspecte și inițiative dedicate de prevenire a fraudelor, precum „Închide apelul fraudei”. La acestea se adaugă eforturile consolidate prin colaborarea cu alți actori din ecosistemul financiar și instituțional, inclusiv alte bănci prin intermediul SANB, autorități precum ANCOM și Poliția Română, precum și operatori telecom pentru blocarea apelurilor spoofed, dar și prin mecanisme de cooperare cu Parchetul General pentru schimbul electronic de date.

Recomandări importante pentru clienți

ING Bank România reamintește că nu va solicita niciodată prin telefon, SMS sau e-mail:

Recomandări importante pentru clienți ING Bank România reamintește că nu va solicita niciodată prin telefon, SMS sau e-mail: Userul și parola de acces;

Coduri de autentificare sau coduri OTP;

Date complete ale cardului;

Obținerea de credite urmată de transferuri sau retrageri de numerar sub diverse pretexte;

Transferuri de bani pentru „securizarea” conturilor.

Recomandările ING Bank

Clienții sunt încurajați să verifice întotdeauna sursa mesajelor primite, să acceseze serviciile bancare exclusiv prin canalele oficiale și să nu furnizeze informații sensibile persoanelor necunoscute.

Pentru a recunoaște tentativele de fraudă online și a nu le cădea victimă, ING Bank România recomandă utilizatorilor de servicii bancare să se informeze constant despre acestea din surse de încredere precum site-ul DNSC și secțiunea de securitate de pe site-ul ING Bank.