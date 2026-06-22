Program de guvernare Adrian Veștea/Capitalizarea BID va fi majorată în acest an cu cel puțin 100 milioane euro

Banca de Investiții și Dezvoltare va fi consolidată ca principal instrument financiar strategic al statului român pentru mobilizarea capitalului privat, susținerea investițiilor, creșterea absorbției fondurilor europene și dezvoltarea competitivității economiei, iar capitalizarea inițială de 3 miliarde de lei va fi majorată în acest an cu cel puțin 100 milioane euro, prin componenta de împrumut aferentă PNRR, se arată în programul de guvernare propus de prim-ministrul desemnat Adrian Veștea la capitolul Finanțe.

‘Mai mult, aceste resurse vor fi suplimentate și prin mandate specifice, conform O.U.G. nr 8/2026 privind instituirea unor măsuri de relansare economică și creșterea investițiilor productive și a competitivității precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar. Astfel, în bugetul de stat sunt prevăzute sume de 1 miliard de lei care vor putea fi acordate în nume si cont stat de către BID prin instrumente de garantare și creditare (inclusiv prin structurarea de instrumente prin preluarea activității în nume și cont stat de

la Exim Banca Româneasca precum si scheme de ajutor de stat atat pentru sprijinirea investitiilor romanilor din Diaspora in Romania cât și pentru sprijinirea creșterii competitivității economice’, se menționează în documentul citat de Agerpres.ro.

Potrivit sursei citate, BID va avea un rol central în tranziția de la finanțarea bazată predominant pe granturi către instrumente financiare moderne, cu efect de multiplicare: garanții, cofinanțare, blended finance, co-investire, partajarea riscului, finanțări combinate cu granturi și asistență tehnică.

BID va funcționa ca platformă națională pentru instrumentele financiare aferente programelor europene

În perspectiva Cadrului Financiar Multianual 2028-2034, BID va funcționa ca platformă națională pentru instrumentele financiare aferente programelor europene, continuării PNRR, Fondului European de Competitivitate, InvestEU și altor inițiative dedicate competitivității, tranziției verzi, securității economice și dezvoltării industriale.

‘În etapa actuală, BID implementează sau pregătește instrumente relevante pentru economie: Garanția de Portofoliu pentru IMM-uri, cu plafon alocat de 6,16 miliarde lei și peste 95% cotă de piață acoperită prin intermediari financiari; garanții individuale pentru proiecte publice și companii subordonate, cu 2,2 miliarde lei disponibili; creditare directă pentru sectorul public și

infrastructură, cu portofoliu în pregătire de peste 450 milioane lei; instrumente din fonduri europene pentru IMM-uri și investiții regionale, cu alocări de aproximativ 233 milioane euro prin Fondul de Participare Regional și aproximativ 189 milioane euro prin Fondul de Participare Tranziție Justă’, se precizează în programul de guvernare.

‘Diaspora Investește Acasă’, cu buget de 100 milioane euro pentru perioada 2026-2029

Acesta mai prevede că, în baza OUG nr. 8/2026, BID va implementa, în numele și contul statului, programe de finanțare, garantare și investiții pentru reducerea constrângerilor de finanțare în sectorul public și privat. Printre acestea se numără ‘Diaspora Investește Acasă’, cu buget de 100 milioane euro pentru perioada 2026-2029, programul pentru creșterea competitivității și convergenței regionale, cu buget de 500 milioane euro pentru perioada 2027-2032, instrumente dedicate agriculturii, autorităților locale, operatorilor de servicii publice și proiectelor finanțate din fonduri europene.

BID va dezvolta servicii de asistență tehnică pentru IMM-uri

BID va avea un rol important și în utilizarea Fondului de Modernizare, prin instrumente financiare dedicate eficienței energetice, securității energetice, decarbonizării industriei, modernizării rețelelor de distribuție și stocare și reducerii consumului energetic. De asemenea, va contribui la instrumentul combinat grant-credit din Fondul Social pentru Climă, cu o alocare estimată de 300 milioane euro pentru microîntreprinderi vulnerabile.

Pe lângă finanțare și garantare, BID va dezvolta servicii de asistență tehnică pentru IMM-uri, autorități locale și regionale, companii de utilități publice și proiecte strategice, pentru creșterea maturității și bancabilității proiectelor și accelerarea absorbției fondurilor europene.