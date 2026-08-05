Doar 12% dintre antreprenori folosesc AI în business. Peste 300 de companii s-au înscris în programul Business Forward al Raiffeisen Bank. Ionuț Pătrăhău: oferim acces la resurse de învățare dezvoltate de Harvard Business School AI Institute

Peste 300 de companii s-au înscris, în doar două luni, în Business Forward, programul gratuit dezvoltat de Raiffeisen Bank România și Social Innovation Solutions pentru accelerarea adopției inteligenței artificiale în rândul IMM-urilor. Programul are 400 de locuri, iar cele mai bune proiecte vor putea obține granturi în valoare totală de 1 milion de lei.

Doar 12% dintre antreprenori folosesc deja AI în business

Interesul pentru program vine în condițiile în care utilizarea efectivă a inteligenței artificiale în companiile antreprenoriale este încă redusă. Un studiu realizat de Raiffeisen Bank în rândul a 256 de antreprenori arată că doar 12% folosesc deja AI în business, deși peste 60% consideră tehnologia relevantă pentru afacerea lor.

Potrivit băncii, principalele bariere sunt lipsa expertizei interne, bugetele limitate și dificultatea antreprenorilor de a identifica un prim proiect de AI care să genereze rezultate măsurabile.

Business Forward încearcă să răspundă acestor probleme prin acces la educație și sprijin pentru implementarea unor proiecte concrete. Companiile acceptate primesc acces la module de educație digitală dezvoltate de Harvard Business School AI Institute, care abordează fundamentele inteligenței artificiale generative, utilizarea strategică a AI și coordonarea implementării la nivel de management.

Ionuț Pătrăhău: Oferim acces la resurse de învățare dezvoltate de Harvard Business School AI Institute

„Pentru mulți antreprenori adoptarea inteligenței artificiale nu mai este o opțiune de viitor, ci o decizie importantă de luat pentru menținerea competitivității. Prin Business Forward le oferim acces la resurse de învățare dezvoltate de Harvard Business School AI Institute și la expertiza necesară pentru a transforma această cunoaștere în proiecte concrete, aplicabile în business.

Rolul nostru este să susținem companiile în procesul de digitalizare și să contribuim la un mediu de business mai echilibrat, în care accesul la tehnologie și competențe să nu depindă de dimensiunea companiei”, a declarat Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România.

Înscrierile rămân deschise, în limita celor 400 de locuri disponibile, pe pagina dedicată proiectului Business Forward.

Companiile care finalizează modulele educaționale intră automat în procesul de selecție pentru programul intensiv. Antreprenorii selectați vor lucra direct cu specialiști pentru definirea și pregătirea unor proiecte de implementare a inteligenței artificiale în propriile afaceri.

La finalul programului, cele mai bune proiecte vor concura pentru granturi în valoare totală de 1.000.000 de lei.

Roxana Cojocaru: Antreprenorii din România nu duc lipsă de ambiție, ci de acces

„În doar două luni, peste 300 de companii au ales să facă primul pas spre inteligența artificială, iar primele au și terminat parcursul modulelor oferite de Harvard Business School AI Institute. E dovada că antreprenorii din România nu duc lipsă de ambiție, ci de acces. Exact asta le oferim prin Business Forward: educație de nivel internațional, sprijin concret și posibilitatea de a accesa grant-uri. Cine începe acum prinde un moment care nu se va repeta”, spune si Roxana Cojocaru, Director Executiv, Social Innovation Solutions.