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UniCredit Bank și FNGCIMM lansează finanțări de până la 300.000 de lei pentru IMM-uri, cu garanții de până la 80%. Antoaneta Curteanu: Un nou pas în direcția sprijinirii mediului de afaceri local

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

UniCredit Bank și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) au încheiat o nouă convenție de garantare, prin care companiile pot obține mai rapid finanțări pentru capital de lucru și investiții.

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IMM-urile eligibile pot accesa credite de până la 300.000 de leiAntoaneta Curteanu: un nou pas în direcția sprijinirii mediului de afaceri localNoul produs este disponibil atât companiilor cu experiență, cât și start-up-urilor eligibile.

IMM-urile eligibile pot accesa credite de până la 300.000 de lei

Prin produsul Garanții Preaprobate INSTANT, IMM-urile eligibile pot accesa credite de până la 300.000 de lei, susținute de garanții acordate de FNGCIMM care pot acoperi până la 80% din valoarea finanțării.

Fondurile pot fi utilizate atât pentru susținerea activității curente, cât și pentru investiții în echipamente, digitalizare, tehnologie, modernizare, active sau spații de producție și servicii.

Antoaneta Curteanu: un nou pas în direcția sprijinirii mediului de afaceri local

„Parteneriatul dintre UniCredit Bank și FNGCIMM reprezintă un nou pas în direcția sprijinirii mediului de afaceri local, într-un context în care viteza de acces la finanțare și predictibilitatea procesului de aprobare sunt esențiale pentru succesul companiilor”, a declarat Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv, UniCredit Bank.

Noul produs este disponibil atât companiilor cu experiență, cât și start-up-urilor eligibile.

Soluția urmărește să reducă barierele întâmpinate de antreprenori în accesarea creditelor și să scurteze procesul necesar obținerii finanțării.

Prin noul parteneriat cu FNGCIMM, UniCredit Bank își consolidează oferta destinată antreprenorilor și IMM-urilor care au nevoie de resurse pentru dezvoltarea afacerilor și creșterea competitivității.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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