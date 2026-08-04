BRD integrează asigurarea RCA în aplicația YOU BRD. Polița poate fi cumpărată integral online. Mădălina Teodorescu: Ne dorim să le oferim clienților noștri o experiență bancară cât mai simplă, intuitivă și relevantă

Clienții BRD Groupe Société Générale își pot cumpăra asigurarea RCA direct din aplicația YOU BRD, în urma unui parteneriat încheiat de bancă cu Anytime România, brandul digital de asigurări al Interamerican.

RCA complet digital

Noua funcționalitate permite obținerea unei oferte și achiziționarea poliței RCA printr-un proces complet digital, fără accesarea altor platforme și fără deplasarea la o sucursală. Potrivit celor două companii, emiterea poliței poate fi realizată în doar câțiva pași.

Parteneriatul reunește infrastructura digitală a BRD cu experiența în asigurări a Interamerican, companie care operează brandul Anytime și face parte din Grupul Achmea, unul dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din Europa.

Yiannis Kantoros: Asigurarea auto este un produs de care fiecare șofer are nevoie

„Asigurarea auto este un produs de care fiecare șofer are nevoie, iar achiziția acesteia ar trebui să fie la fel de simplă precum utilizarea aplicațiilor digitale pe care oamenii le folosesc în fiecare zi. Parteneriatul nostru cu BRD demonstrează modul în care colaborarea dintre o bancă și un brand digital de asigurări poate simplifica accesul la asigurări și poate răspunde mai bine așteptărilor în continuă schimbare ale clienților. Succesul acestei colaborări se bazează pe o viziune comună, încredere reciprocă și un obiectiv comun de a oferi cea mai bună experiență posibilă clienților noștri”, a declarat Yiannis Kantoros, CEO Interamerican Group.

BRD își propune să dezvolte YOU BRD dincolo de serviciile bancare tradiționale și să transforme aplicația într-o platformă care reunește produse financiare și non-financiare relevante pentru clienți.

Mădălina Teodorescu: Ne dorim să le oferim clienților noștri o experiență bancară cât mai simplă, intuitivă și relevantă pentru nevoile lor de zi cu zi

„La BRD, ne dorim să le oferim clienților noștri o experiență bancară cât mai simplă, intuitivă și relevantă pentru nevoile lor de zi cu zi. Integrarea posibilității de a achiziționa asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) direct din aplicația YOU BRD marchează un nou pas în extinderea ecosistemului de servicii digitale disponibile pentru clienții noștri. Această nouă funcționalitate le permite să răspundă rapid uneia dintre nevoile esențiale ale proprietarilor de autovehicule, într-un mediu familiar, sigur și ușor de utilizat.

Continuăm astfel să dezvoltăm YOU BRD ca o platformă digitală care reunește servicii financiare și non-financiare relevante, adaptate stilului de viață al clienților noștri”, a declarat Mădălina Teodorescu, Director General Adjunct și coordonatoarea activităților de Retail Banking în cadrul BRD Groupe Société Générale.