Fitch menține România la limita categoriei „junk” și avertizează asupra riscurilor politice. Alexandru Nazare: Un nou test trecut la limită

Fitch Ratings a menținut ratingul suveran al României la „BBB-„, ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă și avertizează că instabilitatea politică, deteriorarea finanțelor publice și creșterea datoriei mențin țara la o singură treaptă de categoria «junk».

„O potențială perioadă extinsă de riscuri politice”

Fitch spune că prăbușirea coaliției de guvernare în mai 2026 a deschis „o potențială perioadă extinsă de riscuri politice”. Agenția consideră că momentul formării, componența și stabilitatea viitorului Guvern sunt foarte incerte, din cauza diviziunilor dintre foștii parteneri de coaliție.

Consecințele economice identificate de Fitch sunt importante:

vizibilitate redusă asupra strategiei fiscale după 2026;

întârzieri în aprobarea reformelor din PNRR și riscul pierderii unor fonduri europene;

dificultăți în adoptarea unor noi măsuri de reducere a deficitului;

risc de relaxare fiscală înaintea alegerilor parlamentare din 2028;

posibilitatea retrogradării ratingului dacă tensiunile politice împiedică stabilizarea datoriei publice.

Argumente pentru menținerea ratingului

Ratingul este susținut de apartenența României la Uniunea Europeană, de intrările de capital, accesul la finanțare externă și de un PIB pe locuitor peste nivelul altor state cu rating similar. Aceste avantaje sunt însă contrabalansate de deficitele bugetar și de cont curent ridicate, inflația persistentă și fragmentarea politică.

„Deficitele gemene mari ale României o fac puternic dependentă de finanțarea externă, lăsând-o expusă modificărilor în încrederea piețelor”, arată Fitch.

Deficit de 5,9% din PIB în 2026

Fitch estimează că deficitul bugetar va coborî la 5,9% din PIB în 2026, ușor sub ținta Guvernului, de 6%. Nivelul este considerabil mai redus față de deficitul de 9,3% din PIB înregistrat în 2024, dar rămâne printre cele mai ridicate din categoria statelor cu rating „BBB”.

Consolidarea fiscală ar urma să încetinească după 2026, în special pe fondul incertitudinilor politice și al costurilor sociale asociate unor noi măsuri. Deficitul este estimat să ajungă la 5% din PIB în 2028.

Agenția avertizează că instabilitatea politică a redus vizibilitatea asupra strategiei fiscale și a întârziat aprobarea reformelor asumate prin Facilitatea de Redresare și Reziliență, ceea ce ar putea conduce la pierderea unor fonduri europene.

Datoria publică ar putea ajunge la 64,5% din PIB

Raportul dintre datoria guvernamentală și PIB este prognozat să crească de la 59,3% la finalul anului 2025 la 64,5% în 2028, peste media estimată pentru țările cu rating similar.

Traiectoria datoriei rămâne vulnerabilă și la o eventuală depreciere a leului, în condițiile în care 53% din datoria guvernamentală este denominată în valută.

Deficitul de cont curent ar urma să se reducă de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,7% în 2028, dar să rămână peste nivelul statelor din aceeași categorie de rating.

Fitch anticipează recesiune și inflație de 7,6%

Fitch estimează că economia României se va contracta cu 0,6% în 2026. Scăderea veniturilor reale disponibile, încrederea redusă a consumatorilor și efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra cererii externe ar urma să limiteze activitatea economică.

Pentru 2028, agenția anticipează o revenire a creșterii economice la 2,3%, susținută de evoluția salariilor și de investițiile private. Inflația medie este estimată la 7,6% în 2026, după 6,8% în 2025, urmând să se modereze la 3,8% în 2028.

O retrogradare a ratingului ar putea fi determinată de eșecul consolidării fiscale, creșterea în continuare a datoriei publice sau deteriorarea accesului României la finanțare externă. Perspectiva ar putea reveni la „stabilă” dacă măsurile fiscale vor conduce la stabilizarea datoriei și la reducerea deficitului de cont curent.

Toate cele trei mari agenții de evaluare financiară, Fitch, S&P Global Ratings și Moody’s, mențin o perspectivă negativă asupra ratingului suveran al României. Țara se află astfel la o treaptă de categoria „junk”, nerecomandată investițiilor.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, consideră că menținerea României în categoria recomandată investițiilor reprezintă „un nou test trecut la limită”. Acesta susține că decizia Fitch a venit după un efort comun al Ministerului Finanțelor și Băncii Naționale a României, care au prezentat agenției datele și argumentele pentru păstrarea calificativului.

„România rămâne atent monitorizată de agențiile de rating. Orice derapaj poate veni cu sancțiuni severe în perioada următoare. Menținerea ratingului Fitch a venit într-un context foarte dificil și cu o marjă minimă de siguranță”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul a arătat că deficitul cash s-a redus la 42 de miliarde de lei în primul semestru din 2026, de la 70 de miliarde de lei în perioada similară din 2025. Totodată, Fitch estimează pentru acest an un deficit bugetar de 5,9% din PIB, ușor sub ținta de 6%.

Potrivit lui Nazare, situația politică reprezintă în prezent principalul punct sensibil urmărit de piețele internaționale.

„România trebuie să transmită un semnal credibil de stabilitate politică: o majoritate funcțională, continuitatea reformelor, respectarea traiectoriei de reducere a deficitului și oprirea inițiativelor cu impact bugetar pentru care nu există surse reale de finanțare. Este o condiție pentru protejarea costurilor de finanțare, a investițiilor și a economiei României”, a precizat ministrul interimar al Finanțelor.

Alexandru Nazare a amintit că urmează evaluarea Moody’s. Agenția menține, la rândul său, ratingul României la ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă.

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