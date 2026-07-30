Doar 37% dintre români au economii sau un fond de urgență. ING lansează „Salteaua ING” cu dobândă de 8% pe an. Vlad Huțuleac: Într-un cont de economii, banii rămân la îndemână oricând și pot genera un câștig suplimentar

Doar 37% dintre români au bani puși deoparte sau un fond de urgență, deși peste jumătate spun că ar apela la economii pentru a face față unor cheltuieli neprevăzute, arată un studiu realizat de ING Bank România împreună cu Frappe Digital. Pentru a încuraja economisirea, ING lansează „Salteaua ING”, o ofertă prin care noii clienți beneficiază, în primele șase luni, de o dobândă de 8% pe an pentru sume de până la 50.000 de lei.

Vulnerabilitatea financiară a românilor devine mai vizibilă în cazul unei cheltuieli concrete: doar doi din zece respondenți spun că ar putea acoperi fără dificultate o plată neprevăzută de 2.500 de lei.

Pentru aproximativ unul din trei români, o asemenea cheltuială ar presupune folosirea economiilor sau contractarea unui împrumut, arată studiul „Românii și improvizațiile financiare”, realizat în aprilie 2026.

În acest context, ING îi încurajează pe noii clienți să își construiască o rezervă financiară prin intermediul unui cont de economii în care banii rămân disponibili și generează dobândă.

Vlad Huțuleac: într-un cont de economii, banii rămân la îndemână oricând și pot genera un câștig suplimentar

„Păstrarea banilor «la saltea» a fost, mult timp, una dintre cele mai populare forme de economisire. Nevoia din spatele acestui obicei rămâne valabilă și astăzi: să ai o rezervă financiară care îți oferă siguranță, liniște și flexibilitate atunci când apar situații neprevăzute. Diferența este că, într-un cont de economii, banii rămân la îndemână oricând și pot genera un câștig suplimentar.

Pe de altă parte, mulți își propun să economisească, însă amână primul pas, așteptând momentul potrivit sau o sumă mai mare pe care să o pună deoparte. Oferind dobânda de 8% la economii, ne propunem să le oferim un motiv în plus să înceapă chiar acum”, a declarat Vlad Huțuleac, Head of Customer Value Management, ING Bank România.

Numai unul din patru români are un cont de economii

La nivel național, românii economisesc în principal în numerar și numai unul din patru are un cont de economii, potrivit datelor prezentate de ING.

Corneliu Ionescu, economist și trainer Banometru, recomandă construirea rezervei financiare în mai multe etape: fondul de urgență, fondul de siguranță și, ulterior, investițiile pe termen lung.

„La nivel național, românii economisesc mai ales în cash și doar 1 din 4 are un cont de economii. Așadar, economisirea rămâne rar o rezervă reală și accesibilă. Economisirea funcționează cel mai bine când e structurată în etape clare: mai întâi fondul de urgență, apoi fondul de siguranță și abia după, investițiile pe termen lung. Primele două se recomandă a fi ținute în instrumente cu risc scăzut: conturi de economii, depozite bancare și titluri de stat, tocmai pentru că rolul lor e să fie accesibile rapid.

Dorința de a economisi există deja la majoritatea oamenilor, însă este nevoie de un obiectiv clar și semnificativ pentru cel care economisește, pentru a funcționa pe termen lung”, a explicat Corneliu Ionescu.

Dobândă de 8% pe an pentru economii de până la 50.000 de lei

Noii clienți ING pot beneficia, în primele șase luni, de o dobândă de 8% pe an pentru sumele de până la 50.000 de lei păstrate în contul de economii. banca preciează că dobânda se calculează zilnic și se virează lunar, iar clienții au acces la bani pe toată durata perioadei de economisire.

Potrivit exemplului prezentat de ING, pentru 30.000 de lei economisiți timp de șase luni, dobânda estimată este de aproximativ 1.081 de lei, după reținerea impozitului de 10% aplicat veniturilor din dobânzi.

Contul ING poate fi deschis integral online, în aproximativ zece minute, direct din aplicația Home’Bank, dar și într-un Office ING.

Ce alte beneficii primesc noii clienți ING

Dincolo de oferta de economisire, noii clienți pot beneficia de serviciile incluse în ecosistemul digital al băncii. Dacă alimentează lunar noul cont curent în lei cu minimum 700 de lei și efectuează cel puțin o plată pe lună, aceștia beneficiază de:

administrarea fără costuri a contului;

transferuri gratuite;

retrageri gratuite de numerar de la orice bancomat din lume;

schimb valutar la curs preferențial direct din Home’Bank, pentru operațiuni de până la 10.000 de lei lunar;

plăți instant disponibile permanent.



Clienții existenți pot primi până la 2.000 de lei

ING derulează și un program prin care clienții existenți sunt recompensați dacă recomandă banca altor persoane.

Aceștia pot primi câte 200 de lei pentru fiecare recomandare eligibilă, în limita a zece recomandări. Recompensa totală poate ajunge astfel la 2.000 de lei.

Oferta ING poate fi utilizată pentru constituirea unui fond destinat situațiilor neprevăzute, pentru economisirea în vederea unei vacanțe sau pentru atingerea unui obiectiv financiar pe termen mai lung.

Studiul „Românii și improvizațiile financiare” a fost realizat în aprilie 2026, pe un eșantion de 1.051 de respondenți, persoane cu vârste între 18 și 65 de ani, din mediul urban și utilizatoare de produse bancare. Cercetarea este cantitativă, primară, de tip ad-hoc, și are o eroare maximă de eșantionare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.