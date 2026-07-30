BCR, profit de 1,2 miliarde de lei în primul semestru. Unul din trei români care a luat un credit ipotecar a ales Banca Comercială Română. Sergiu Manea: „Continuăm să finanțăm sectoarele care pot duce România către o economie care câștigă prin valoare”

Grupul BCR a înregistrat în primul semestru din 2026 un profit net de 1,205 miliarde de lei, echivalentul a 234 milioane de euro, pe fondul creșterii activității de creditare pe segmentele retail și corporate. Portofoliul total de credite nete acordate clienților a avansat cu 9,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare publicate de bancă.

BCR a acordat în primele șase luni ale anului credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi în valoare de 7,3 miliarde de lei și a aprobat finanțări noi pentru companii de aproximativ 6,5 miliarde de lei. Aproape jumătate dintre creditele corporate aprobate au fost destinate investițiilor.

Pe segmentul locuințelor, una din trei persoane care a contractat un credit ipotecar în România în această perioadă a ales BCR, conform datelor comunicate de bancă.

Sergiu Manea: Continuăm să finanțăm sectoarele care pot duce România către o economie care câștigă prin valoare

„Prima jumătate a anului ne-a arătat cât de mult contează, la nivel individual și societal, să înțelegem ce se întâmplă cu finanțele și economia. Am văzut, de asemenea, impactul pe care îl au programele BCR de educație și planificare financiară, așa cum sunt Școala de Bani și Financial Coaching. De aceea continuăm să investim în educație și facem pasul spre Naționala de EduFin, un demers prin care ne propunem să scoatem România de pe ultimul loc în UE la competențe financiare. Iar invitația de a fi parte din această echipă și de a parcurge testul Naționalei este deschisă tuturor, mai ales că este singura competiție în care joacă toată țara și în care, dacă urcăm în clasament, câștigăm cu toții.

Continuăm să finanțăm sectoarele care pot duce România de la o economie care concurează prin preț la una care câștigă prin valoare. Și continuăm să susținem creditarea responsabilă, în lei, cu dobândă fixă și cu asigurare de viață și șomaj, așa cum am făcut constant în ultimii 10 ani. Pentru că mesajul nostru pornește de la faptul că suntem aici, alături de oameni, de mediul de afaceri și comunități, cu toată convingerea că împreună putem face din România o destinație de încredere pentru investiții și dezvoltare pe termen lung”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Creditele ipotecare standard au crescut cu 37,7%

Stocul creditelor ipotecare acordate de BCR a crescut cu 18,2% față de sfârșitul primului semestru din 2025. Creditele ipotecare standard Casa Mea au înregistrat un avans de 37,7%, evoluție parțial contrabalansată de rambursările creditelor Prima Casă.

Dacă ne uit[m la stocul creditelor de consum negarantate, din care fac parte cardurile de credit și descoperitul de cont, s-a redus cu 2,3%. Banca explică evoluția prin baza ridicată de comparație, determinată de nivelul excepțional al producției noi din perioada similară a anului trecut.

Potrivit băncii, peste 40% dintre creditele ipotecare acordate de BCR în primul semestru au fost accesate printr-un flux integral digital în George, comparativ cu 17% în aceeași perioadă din 2025.

BCR susține că este singura bancă din România care oferă un proces complet digital, de la aprobarea și până la semnarea creditului ipotecar. Procesul poate reduce timpul necesar acordării unui împrumut la numai cinci zile lucrătoare și este disponibil atât pentru achiziția unei locuințe, cât și pentru refinanțare, inclusiv pentru credite contractate de la alte bănci.

Documentele proprietății pot fi încărcate direct din telefon, iar validarea acestora este realizată imediat în aplicație.

Finanțări de 3,2 miliarde de lei pentru sectoare strategice

BCR a aprobat credite corporate noi de aproximativ 6,5 miliarde de lei, aproape jumătate din această sumă fiind destinată investițiilor. Stocul creditelor nete corporate a crescut cu 11,7% față de primul semestru din 2025.

Din finanțările acordate, 3,2 miliarde de lei au fost direcționate către sectoare considerate strategice pentru economia României: energie, agricultură, real estate, infrastructură și construcții.

BCR și-a consolidat, totodată, poziția pe piața finanțărilor sindicalizate, cu o participare totală de aproximativ 1,25 miliarde de lei, echivalentul a 240 milioane de euro. Alte aproximativ 900 milioane de lei au fost alocate proiectelor de infrastructură publică și locală.

Banca a acordat în primul semestru finanțări sustenabile noi, retail și corporate, de peste 2,40 miliarde de lei. Din această sumă, aproximativ 890 milioane de lei au finanțat investiții în energie regenerabilă, iar peste 1,28 miliarde de lei au fost acordate pentru cumpărarea unor locuințe eficiente energetic prin creditul Casa Mea Natura.

În primul semestru, BCR a atras de pe piața de capital un miliard de lei printr-o emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale. Potrivit băncii, aceasta a fost cea mai mare emisiune corporativă derulată în 2026 la Bursa de Valori București. Oferta a fost suprasubscrisă în mai puțin de 24 de ore, registrul de ordine fiind de două ori mai mare decât oferta minimă anunțată.

Veniturile din comisioane au crescut cu 15,5%

Rezultatul operațional al Grupului BCR a crescut cu 1,6% față de primul semestru din 2025, până la 2,116 miliarde de lei, echivalentul a 412 milioane de euro.

Veniturile operaționale au avansat cu 3,1%, până la 3,315 miliarde de lei, respectiv 645 milioane de euro, susținute în principal de veniturile mai mari din comisioane și din activitatea de tranzacționare.

Veniturile nete din dobânzi s-au situat la 2,365 miliarde de lei, echivalentul a 460 milioane de euro, ușor sub nivelul din primul semestru al anului trecut. BCR explică această evoluție prin presiunea persistentă asupra marjelor, într-un mediu concurențial intens.

Veniturile nete din comisioane au crescut cu 15,5%, până la 632 milioane de lei, respectiv 123 milioane de euro. Avansul a fost susținut de intensificarea activității tranzacționale și de achiziționarea mai multor produse de asigurare și investiții de către clienți.

Rezultatul net din tranzacționare și din instrumentele financiare evaluate la valoare justă a crescut cu 8,9%, până la 300 milioane de lei, echivalentul a 58 milioane de euro.

Cheltuielile au crescut cu 6%, rata cost-venit s-a menținut la 36,2%

Cheltuielile administrative generale au crescut cu 6% comparativ cu primul semestru din 2025, până la 1,199 miliarde de lei, respectiv 233 milioane de euro.

Evoluția a reflectat efectele inflației, majorării TVA și deprecierii monedei naționale, precum și continuarea investițiilor în inițiative strategice. Aceste influențe au fost compensate parțial de măsurile de optimizare și de absența contribuțiilor la Fondul de Garantare a Depozitelor în 2026.

Costurile de risc au urcat la 352 milioane de lei

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare s-a ridicat la 352 milioane de lei, echivalentul a 68 milioane de euro, comparativ cu provizioane de 104 milioane de lei, respectiv 21 milioane de euro, în primul semestru din 2025.

Creșterea reflectă, potrivit BCR, recalibrarea periodică a parametrilor de risc de credit într-un context macroeconomic și geopolitic mai dificil.

Calitatea portofoliului de credite s-a menținut relativ stabilă, cu un ritm normal de formare a împrumuturilor neperformante, compensat parțial de recuperări și de veniturile obținute din vânzarea unui subportofoliu de credite negarantate.

Rata creditelor neperformante, calculată potrivit metodologiei Erste Group, a ajuns la 2,9% în iunie 2026, în creștere moderată față de decembrie 2025, dar în ușoară scădere comparativ cu martie 2026. Gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante a fost de 133%.

Rata capitalului de Rang 1+2 a Grupului BCR s-a situat la 24% în iunie 2026, nivel preliminar care include profitul, semnificativ peste cerințele Băncii Naționale a României.

Creditele au ajuns la 73 miliarde de lei, iar depozitele la 93,8 miliarde de lei

Creditele și avansurile nete acordate clienților au ajuns la 73,015 miliarde de lei, echivalentul a 13,924 miliarde de euro, la 30 iunie 2026, nivel relativ stabil comparativ cu sfârșitul anului trecut.

Creșterile înregistrate pe segmentele retail și corporate au fost contrabalansate de ajungerea la maturitate a unui credit pe termen scurt de valoare mare, inclus anterior în categoria „Alte segmente”.

Depozitele atrase de la clienți au crescut cu 0,8% față de 31 decembrie 2025, până la 93,806 miliarde de lei, respectiv 17,889 miliarde de euro. Evoluția a fost determinată de creșterea depozitelor retail.

Grupul BCR a contribuit în primul semestru cu peste 484 milioane de lei la bugetul de stat.

Suma include un impozit pe profit de 284 milioane de lei și impozitul suplimentar pe cifra de afaceri a băncilor, în valoare de 200 milioane de lei.

Peste un milion de produse retail vândute integral digital

Aplicația George mobile avea la sfârșitul perioadei 2,38 milioane de utilizatori activi. BCR a vândut în primul semestru peste un milion de produse retail direct din George, prin fluxuri 100% digitale.

În zona investițiilor, 98% dintre tranzacțiile retail au fost realizate integral digital. Numărul clienților care dețin cel puțin un produs de investiții a crescut cu 25%, iar subscrierile în Capital Plan, program de investiții recurente cu un prag minim de 100 de lei, au avansat cu 61%.

BCR a lansat și un serviciu de consultanță pentru investiții, disponibil integral digital în George. Peste 107.000 de clienți au parcurs până acum modelul de testare a cunoștințelor și experienței investiționale.

Portofoliul total de asigurări a crescut cu 11%, iar produsele contractate digital au reprezentat 93% din vânzările noi. Dintre clienții care au accesat credite negarantate, 70% dețin și o asigurare de viață și șomaj, în timp ce 90% dintre clienții cu credite garantate au o asigurare de viață.

În cazul Fondului de Pensii Facultative BCR PLUS, 98% dintre aderări au fost realizate digital, direct în George. Numărul aderărilor noi a crescut cu 13% față de primul semestru din 2025, iar fondul a depășit 185.000 de participanți.

Aproximativ 1,5 milioane de utilizatori ai programului de loialitate Moneyback au primit până în prezent peste 40 milioane de lei sub formă de cashback.

Ecosistemul George Store include parteneriate cu Vodafone, Uber, Freshful, OMV, Kaufland, Orange și Petrom. Voxa a revenit în portofoliu, iar Vola s-a alăturat recent platformei.

George Business procesează lunar tranzacții de 12 miliarde de euro

George Business, platforma BCR destinată IMM-urilor și companiilor mari, are peste 11.000 de clienți și procesează lunar tranzacții de aproximativ 12 miliarde de euro. Valoarea este echivalentă, potrivit băncii, cu aproximativ 3% din PIB-ul anual al României.

Peste 8.800 de clienți au acces la FX Pro, funcționalitate prin care pot negocia direct în platformă cursul de schimb pentru 66 de perechi valutare. În iunie, aproximativ 85% din volumele valutare ordonate prin George Business au fost realizate prin FX Pro.

BCR Leasing a finanțat cu 37% mai mulți clienți

BCR Leasing a finanțat în primul semestru cu 37% mai mulți clienți decât în perioada similară din 2025, evoluție susținută în special de microîntreprinderi și IMM-uri.

Finanțările pentru vehicule comerciale grele au crescut cu 45%. Numărul interacțiunilor cu asistentul virtual LEA a avansat cu 35%, iar platforma Self Service a depășit 13.100 de utilizatori activi.

Finanțări pentru peste 1.200 de microîntreprinderi

BCR Social Finance a sprijinit 1.218 microîntreprinderi prin finanțări de 23,5 milioane de euro. Dintre acestea, 556 activează în agribusiness. Finanțările au contribuit la menținerea a peste 2.300 de locuri de muncă.

În primul semestru, instituția a finanțat 28 de ONG-uri și întreprinderi sociale cu 3,5 milioane de euro. Proiectele au susținut peste 67.000 de beneficiari și au contribuit la menținerea sau crearea a peste 270 de locuri de muncă.

BCR Social Finance a acordat și 164 de credite StudyUP, cu o valoare totală de peste 300.000 de euro, pentru programe universitare, masterale, doctorale și de specializare.

Programul Youth Agri Scaling, lansat în 2026 pentru tinerii antreprenori din agribusiness, a început cu aproximativ 100 de beneficiari din regiunile Centru, Sud-Muntenia și sudul Moldovei.

Rețeaua AmpliFY a organizat NGOs Night Out în 12 orașe, evenimente la care au participat peste 1.500 de persoane.

Marc Impact Program a reunit la Budapesta antreprenori din șase țări. România a fost reprezentată de Origin BCI și Rongo Design, iar Origin BCI a obținut premiul Innovation Champion și un grant de 15.000 de euro. O nouă ediție a programului, destinată altor 15 afaceri cu impact, urmează să fie lansată în septembrie 2026.

Peste trei milioane de români, incluși în programele de educație financiară

Mai mult de trei milioane de români au participat până acum la programele BCR de educație financiară Școala de Bani și Coaching Financiar.

Peste două milioane de persoane au beneficiat de un plan financiar personalizat prin Coaching Financiar, iar peste 700.000 de clienți și-au stabilit obiective financiare în Programul de Beneficii George. Șase din zece obiective sunt dedicate economisirii.

Peste 1,4 milioane de clienți au beneficiat de reduceri prin Programul de Beneficii, iar mai mult de 500.000 au accesat credite și depozite cu dobânzi preferențiale.

Aproximativ 1,1 milioane de copii, adolescenți, tineri și adulți au participat în ultimii zece ani la cursurile și proiectele Școala de Bani. Dintre aceștia, peste 91.000 au participat numai în primul semestru din 2026.

BCR a introdus în secțiunea FinCoach din George o zonă dedicată Naționalei de EduFin, care cuprinde materiale educaționale și teste inspirate din metodologia Eurobarometru de evaluare a competențelor financiare.

Programul de incluziune financiară destinat comunităților rurale și orașelor mici operează două agenții mobile, dintre care una integral electrică. Caravana a parcurs până acum 30.000 de kilometri, a ajuns în 60 de comunități și a sprijinit peste 8.000 de persoane. În primul semestru din 2026 a ajuns în zece localități și a parcurs 3.000 de kilometri.

Prin inițiativa Com’ON × ZBOR, 80 de proiecte propuse de tineri cu vârste cuprinse între 14 și 24 de ani au primit finanțări cumulate de peste 348.000 de lei pentru a fi implementate în comunitățile locale.

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