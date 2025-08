BCR își consolidează poziția în primele 6 luni din an, iar profitul crește cu 12%. Sergiu Manea: „Le mulțumim tuturor clienților BCR, ei sunt cei care ne-au încredințat planurile, visurile și deciziile lor, iar asta ne inspiră să fim mai buni”

Grupul BCR a realizat un profit net de 1.473 milioane de lei (294 milioane de euro) în S1 2025, în creștere cu 12,0% față de 1.314 milioane de lei (264 milioane de euro) în S1 2024, datorită unei performanțe operaționale îmbunătățite, susținută de un volum mai mare de afaceri cu clienții.

Sergiu Manea: Vom continua să evoluăm ca o bancă pentru oameni și comunitate

„În primele șase luni ale anului, ne-am concentrat pe finanțarea responsabilă, infrastructură digitală sigură și sprijin real, acolo unde economia are nevoie de capital și încredere. Am continuat investițiile în modernizarea platformelor BCR, în securitate cibernetică și în capacitatea de a oferi clienților claritate, eficiență și soluții bine ancorate în realitate. Susținem peste 10.000 de companii active, cu impact economic concret, și ne consolidăm în permanență relația cu cei peste 3 milioane de clienți, prin consiliere, planificare și instrumente care îi ajută să-și păstreze sănătatea financiară.

Vom continua să evoluăm ca o bancă pentru oameni și comunitate, un partener pe termen lung care se diferențiază prin expertiză, înțelegerea profundă a contextului economic și capacitatea de execuție responsabilă. Le mulțumim tuturor clienților BCR, ei sunt cei care ne-au încredințat planurile, visurile și deciziile lor, iar asta ne inspiră să fim mai buni”, declară Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 11,9% până la 2.084 milioane de lei (417 milioane de euro) în S1 2025, de la 1.862 milioane de lei (374 milioane de euro) în S1 2024, pe fondul unei creșteri puternice a veniturilor operaționale, parțial compensate de creșterea cheltuielilor operaționale.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 12,9% până la 2.370 milioane de lei (474 milioane de euro) în S1 2025, de la 2.099 milioane de lei (422 milioane de euro) în S1 2024, determinat de un volum mai mare de business.

Venitul net din comisioane s-a îmbunătățit cu 4,3% până la 548 milioane de lei (109 milioane de euro) în S1 2025, de la 525 milioane de lei (106 milioane de euro) în S1 2024, determinat de un volum mai mare de tranzacții, din activitatea de creditare și asigurări.

Rezultatul net din tranzacționare și din instrumente financiare evaluate la valoare justă a crescut cu 9,0% până la 276 milioane de lei (55 milioane de euro) în S1 2025, de la 253 milioane de lei (51 milioane de euro) în S1 2024.

Venitul operațional a crescut cu 10,8% până la 3.215 milioane de lei (643 milioane de euro) în S1 2025, de la 2.902 milioane de lei (583 milioane de euro) în S1 2024, determinat de creșterea tuturor celor trei componente principale de venit.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 1.131 milioane de lei (226 milioane de euro) în S1 2025, în creștere cu 8,7% în comparație cu 1.041 milioane de lei (209 milioane de euro) în S1 2024, determinat de cheltuieli de IT mai mari pentru a sprijini proiecte strategice, împreună cu cheltuieli cu personalul mai ridicate.



În baza acestor evoluții, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit până la 35,2% în S1 2025, față de 35,9% în S1 2024.

Costurile de risc și calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a reflectat o alocare de provizion de 104 milioane de lei (20.8 milioane de euro) în S1 2025, nivel relativ stabil comparativ cu o alocare de provizion de 94.3 milioane de lei (19 milioane de euro) în S1 2024. Rezultatul curent a fost determinat de alocări de provizioane generate de creșterea portofoliului de credite, cât și pentru noi credite neperformante, parțial compensate de recuperări și de actualizarea periodică a parametrilor de risc de credit.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 3,5% în iunie 2025, comparativ cu nivelul de 2,6% înregistrat în decembrie 2024. Această evoluție temporară a fost determinată de niveluri normale de formare de noi credite neperformante pe ambele segmente retail și corporate, împreună cu câteva evenimente izolate de expuneri corporate mai mari devenite neperformante. Se anticipează că rata creditelor neperformante va scădea până la sfârșitul anului ca rezultat al unor măsuri viitoare de reducere a volumului de credite neperformante. În același timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a menținut ridicat la nivelul de 130,4% în iunie 2025.

Capitalizare și finanțare

Rata capitalului de Rang 1+2 a Grupului BCR s-a situat la 23,0% în mai 2025 (nivel estimat) și la 23,5% în decembrie 2024 (după capitalizarea profitului), semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României și reflectând în mod clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele și avansurile nete acordate clienților s-au menținut la un nivel relativ stabil față de 31 decembrie 2024 la valoarea de 66.439 milioane de lei (13.082 milioane de euro) la data de 30 iunie 2025.

Depozitele de la clienți au scăzut cu 5,2% până la 86.256 milioane de lei (16.985 milioane de euro) la data de 30 iunie 2025 de la 91.008 milioane de lei (18.296 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2024.

Evoluția BCR pe scurt

☑️Creștere în termeni anuali a business-ului BCR în S1 2025 față de S1 2024. Avans de 9% al activelor nete, o creștere de 12% a profitului net, venituri operaționale mai mari cu 10,8% și un rezultat operațional în creștere cu 11,9%, susținute de un volum mai mare de afaceri cu clienții.

☑️Peste 2,4 milioane de români au beneficiat de educație și planificare financiară personalizată, prin Școala de Bani și prin serviciul de Coaching Financiar, care a fost integrat în Programul de ☑️Beneficii George. În S1 2025, peste 300.000 dintre clienții BCR care și-au setat un obiectiv în programul de Beneficii George și-au deschis un cont de economii.

☑️Finanțarea economiei. Mai mult de 4.000 de companii (inclusiv PFA și microîntreprinderi), care creează aproximativ 201.400 de locuri de muncă, au fost finanțate de BCR în primele șase luni din 2025.

☑️Accelerarea adopției produselor digitale în retail, 94% dintre produsele pentru persoane fizice (deschidere de cont curent, credite ipotecare și de consum, cont de economii, depozite, asigurări și produse investiționale) vândute pe flux 100% digital, comparativ cu 88% în S1 2024.

Deschiși pentru oameni, deschiși pentru afaceri cu impact

☑️Portofoliul total de credite nete acordate clienților de Banca Comercială Română (Grupul BCR) a crescut cu 4,3% an pe an la 30 iunie 2025.

☑️Credite noi acordate în valoare de 9 miliarde de lei în S1 2025 către persoane fizice (credite ipotecare și de consum) și microîntreprinderi. Stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 27,5% an pe an. În același timp, stocul de credite ipotecare standard (Casa Mea) acordate în moneda locală a crescut cu 19,4% an pe an, cu portofoliul de credite Prima Casă influențat de cererea în scădere.

☑️BCR a aprobat credite noi corporate în valoare de 7,5 miliarde de lei în S1 2025, dintre care aproximativ 34% sunt destinate investițiilor.

Impact sustenabil și dezvoltare durabilă:

☑️Mai mult de 1,6 miliarde de lei (320 milioane de euro) finanțări sustenabile corporate, cu un volum de peste două ori mai mare față de S1 2024. Majoritatea acestor finanțări sunt proiecte de energie regenerabilă și rețele de distribuție, BCR fiind principalul partener pentru astfel de investiții în România.

☑️Produsul ipotecar Casa Mea Natura, destinat achiziției de locuințe cu certificat de performanță energetică clasa A și B, a reprezentat 80% din creditele ipotecare noi acordate în S1 2025, în creștere față de media anului anterior de 69%, și cu un volum aproape triplu față de S1 2024.



Educație și prevenție financiară pentru tot ciclul de viață

☑️Aproximativ 2,4 milioane de români au trecut prin programele de educație financiară BCR – Școala de Bani și Coaching Financiar.

☑️Mai mult de 1,5 milioane de persoane au beneficiat de un plan financiar personalizat prin Coaching Financiar, dintre care peste 520.000 doar în S1 2025. Acest instrument de planificare a fost integrat în Programul de Beneficii George, primul program bancar de loialitate din România, disponibil pentru 1,4 milioane de clienți BCR. Structurat pe cinci niveluri de beneficii – Go, Advanced, Pro, Max și Max Invest, programul încurajează clienții să-și diversifice portofoliul financiar și să-și optimizeze costurile bancare. În primele șase luni ale anului, 60% dintre clienții care și-au setat un obiectiv în Programul de Beneficii au ales economisirea ca prioritate financiară, deschizând un cont de economii.

☑️Peste 861.000 copii, adolescenți, tineri și adulți au participat până acum la cursurile Școala de Bani. Lansat în 2016, proiectul a devenit cel mai amplu program de educație financiară din România, sprijinind românii să aibă o relație mai bună cu banii și să ia decizii informate. În prima jumătate a anului, peste 46.000 de persoane au beneficiat de cursurile Școala de Bani.

☑️În 2025, programul Life Lab a fost extins la nivel național prin platforma digitală life-lab.ro, devenind un hub educațional pentru profesori și un instrument valoros în dezvoltarea unei generații mai informate și mai încrezătoare din punct de vedere financiar. Peste 14.000 de profesori au accesat platforma în S1 2025, având acces la peste 400 de resurse educaționale interdisciplinare, menite să sprijine discuțiile despre gestionarea banilor în sala de clasă.

☑️Educația financiară prin joacă la Destiny Park. În parteneriat cu primul centru de edutainment din România și Europa de Est, peste 37.000 de copii cu vârsta între 3-14 ani au descoperit mecanismele muncii, veniturilor și cheltuielilor. În plus, aproximativ 4.000 de copii au experimentat ce înseamnă să fii bancher pentru o zi, în cadrul sucursalei BCR care este banca orașului Destiny. Acest proiect face parte din eforturile BCR de a integra educația financiară într-un mod interactiv și relevant pentru copii, care să îi familiarizeze cu noțiunile simple despre valoarea banilor, planificare financiară și economisire.

☑️Programul BCR de incluziune financiară a comunităților rurale și mici urbane, prin care BCR operează două unități mobile, a parcurs până acum 15.000 km și a ajuns în 35 de comunități, sprijinind peste 5.000 de persoane prin sesiuni de educație financiară și servicii bancare personalizate.

Digitalizare accelerată



☑️2,64 milioane de utilizatori ai ecosistemului digital George (internet banking și mobile banking), dintre care 2,28 milioane sunt utilizatori activi ai aplicației George mobile cu o creștere de 14% an pe an.

Creștere accelerată a adeziunii la produse de asigurare și pensie privată. 90% din totalul produselor de protecție și asigurare BCR au fost achiziționate pe flux 100% digital direct din George, cu o creștere de 22% an pe an a stocului de polițe. În plus, BCR, în parteneriat cu OMNIASIG Vienna Insurance, a lansat asigurarea de sănătate individuală Medical Protect, care este disponibilă 100% digital, direct în aplicația George, și oferă clienților persoane fizice o soluție modernă și accesibilă pentru protecția sănătății.

☑️În T2 2025, 98% dintre clienți au aderat pe flux digital la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus (Pilonul III), direct din George. Digitalizarea experienței a dus la creșterea cu 100% a numărului de noi aderări în S1 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar Fondul de Pensii Facultative BCR Plus a ajuns la peste 167.000 de participanți care își construiesc viitorul financiar cu BCR Pensii.

☑️Peste 160.000 de companii sunt înrolate în George pentru afaceri, ecosistemul digital unic în România. În S1 2025, peste 70% dintre clienții eligibili și-au deschis relația cu banc a prin Digital Onboarding, iar mai mult de 70% dintre creditele pentru clienții microîntreprinderi au fost acordate prin produsele digitale disponibile: Overdraft Digital, Credit Inteligent George și Cardul de Credit George.

Transformarea interacțiunilor cu clienții

☑️BCR este prima bancă din România care a integrat soluția de plată „Click to Pay”, dezvoltată de Mastercard, direct în George. Noua opțiune le oferă clienților persoane fizice și juridice (PFA și microîntreprinderi) o experiență de plată online sigură și rapidă, fără a fi necesară introducerea manuală a datelor cardului.

☑️Am continuat dezvoltarea sistemului de open banking, facilitând deschiderea de conturi George, prin flux 100% digital, direct din aplicațiile OLX, MedLife, Dedeman, Kaufland, eMAG, Lidl Plus, MyVodafone, Rompetrol și Profi. În plus, Animawings, Paralela 45, Dertour și Voxa s-au alăturat ca noi parteneri în George Store, oferind promoții speciale utilizatorilor.



☑️Sistemul de open banking a fost extins și pentru clienții persoane juridice – PFA și microîntreprinderi, oferindu-le posibilitatea să deschidă cont George pentru afacerea ta direct de pe platformele Trans Sped, REGNet, MedLife, Quicklegal și Easybill. De asemenea, George Store este cel mai mare marketplace de soluții pentru antreprenori, ce le oferă prețuri preferențiale pentru serviciile Bitdefender, Banqup, Edenred, Vodafone, Regina Maria, dar și de la mulți alți parteneri comerciali.

☑️Clienții BCR au primit peste 34 milioane de lei prin George Moneyback, programul de loialitate care oferă bani înapoi celor care folosesc plata cu cardul. George Moneyback a ajuns la peste 1,5 milioane de utilizatori, în creștere cu 15% față de S1 2024.

Impactul BCR în economie și societate

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 9 miliarde de lei în S1 2025. Stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 27,5% an pe an. În același timp, stocul de credite ipotecare standard (Casa Mea) acordate în moneda locală a crescut cu 19,4% an pe an, cu portofoliul de credite Prima Casă influențat de cererea în scădere.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 7,5 miliarde de lei în S1 2025, dintre care aproximativ 34% sunt destinate investițiilor.

În S1 2025, BCR Leasing a înregistrat o creștere de 12% a volumului de finanțări noi față de aceeași perioadă a anului trecut. Subsidiara de leasing a BCR a continuat să susțină activ mediul de afaceri, cu o creștere de peste 30% în finanțarea autovehiculelor comerciale ușoare, destinate transportului de persoane și bunuri, precum și a autoturismelor.

BCR Leasing a continuat investițiile în digitalizarea serviciilor pentru clienți, prin actualizarea platformei eBCR Leasing și lansarea opțiunii de leasing financiar auto 100% online pentru microîntreprinderile cu până la cinci asociați. Această funcționalitate permite antreprenorilor să parcurgă complet digital procesul de finanțare, de la selecția vehiculului și configurarea structurii de finanțare, până la semnarea electronică a contractului și ridicarea autovehiculului de la dealerul ales.

În primul semestru, 37% dintre solicitările de rambursare anticipată procesate de BCR Leasing au fost recepționate prin intermediul asistentului virtual LEA, integrat în cadrul platformei Self Service. În plus, LEA, chatbot-ul AI disponibil 24/7, a facilitat accesul rapid la informații și servicii, ajutând clienții să-și gestioneze relația de leasing într-un mod mai simplu. Până în prezent, 79% dintre clienții BCR Leasing, indiferent de structura de acționariat, au parcurs procesul de actualizare a datelor personale 100% online, cu ajutorul acestui instrument.

BCR Social Finance a susținut peste 1.150 de microîntreprinderi, dintre care 580 în sectorul agribusiness, oferind finanțări în valoare de 22 milioane de euro și susținând peste 1.700 locuri de muncă. În plus, în S1 2025, a finanțat 18 ONG-uri și întreprinderi sociale, contribuind la bunăstarea a peste 10.500 de beneficiari și la menținerea a peste 350 de locuri de muncă. Aceste finanțări sprijină Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG) stabilite de Organizația Națiunilor Unite, printre care cele mai abordate țin de SDG 1 (Fără sărăcie), SDG 2 (Zero foamete), SDG 3 (Sănătate și bunăstare), SDG 4 (Educație de calitate) și SDG 11 (Orașe și Comunități Durabile). În plus, BCR Social Finance a acordat 111 credite StudyUP pentru formare continuă prin cursuri universitare, de masterat, doctorat sau specializare, susținând educația pe tot parcursul de viață.

În S1 2025 a avut loc și finala primei ediții Marc Impact Program, unde trei dintre cele 24 de afaceri românești selectate în proiect au avut ocazia să-și susțină planurile de dezvoltare, HelpAutism câștigând premiul de excelență în urma pitch-ului susținut. Marc Impact Program este un program regional de scalare a afacerilor centrate pe impact, fiind o inițiativă a Fundației ERSTE, ERSTE Social Finance Holding și Simpact IFUA, implementat în România de BCR și Synerb. Următoarea ediție a programului va avea deschiderea oficială în luna septembrie.