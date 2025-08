Semestru de forță pentru Raiffeisen Bank: profit în creștere cu 9% și avans pe toate liniile de business în 2025. Zdenek Romanek: Clienții noștri beneficiază de experiențe digitale din ce în ce mai simple și intuitive în interacțiunea de zi cu zi cu banca

Raiffeisen Bank România anunță un prim semestru puternic în 2025, cu o creștere de 9% a profitului net, o ascensiune accelerată a creditelor și depozitelor, precum și un avans semnificativ în digitalizarea serviciilor bancare. Numărul de clienți noi persoane fizice a crescut cu peste 35%, iar 85% dintre aceștia au ales înrolarea digitală, confirmând eficiența strategiei „Banking 1:1” și direcția de digital-first adoptată de bancă.

Banca a încheiat primul semestru din 2025 cu active de 83 miliarde RON (+12%) și un profit net de 896 milioane RON, marcând o creștere de 9% față de perioada similară a anului anterior. Această evoluție evidențiază capacitatea băncii de a se adapta la dinamica pieței, precum și gestionarea eficientă a veniturilor și cheltuielilor, potrivit unui comunicat de presă.

Zdenek Romanek: Clienții noștri beneficiază de experiențe digitale din ce în ce mai simple și intuitive în interacțiunea de zi cu zi cu banca. Ne reafirmăm angajamentul de a fi un partener de încredere pe termen lung

”Avem un ritm bun în implementarea strategiei de a deveni cei mai buni consultanți financiari pentru toți clienții noștri și răspundem tuturor nevoilor lor prin Banking 1:1. Rezultatele excelente din primele 6 luni ale anului reprezintă o dovadă suplimentară a acestui fapt. Clienții noștri beneficiază de experiențe digitale din ce în ce mai simple și intuitive în interacțiunea de zi cu zi cu banca. Democratizăm sistematic planificarea financiară, iar echipele noastre dispun de instrumente din ce în ce mai performante pentru a sprijini clienții să ia deciziile potrivite pentru viitorul lor financiar.

Susținem antreprenorii și companiile din România, cu soluții flexibile și inovatoare, adaptate nevoilor lor, pentru a-și dezvolta și administra cu succes afacerile. În tot ceea ce facem, ne reafirmăm angajamentul de a fi un partener de încredere pe termen lung.”, declară Zdenek Romanek, Președinte & CEO, Raiffeisen Bank România.

Avans solid în creditare și economisire

Atât creditarea cât și economisirea au urmat un trend ascendent, semn că soluțiile oferite răspund nevoilor reale a clienților. În primul semestru din 2025, Raiffeisen Bank a înregistrat creșteri pe toate segmentele de clientelă. Creditele nete au ajuns la 45,9 miliarde RON (+12% an la an).

Portofoliul de credite destinate persoanelor fizice a avansat cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut, evoluție susținută de condiții de creditare foarte competitive, ceea ce a generat un volum remarcabil de noi împrumuturi. Atât creditele de consum negarantate (+12% an la an), cât și cele garantate (+9% an la an) au contribuit semnificativ la această dinamică pozitivă.

Portofoliul de credite acordate segmentului corporații a înregistrat cel mai mare avans, ajungând la 20,8 miliarde RON în primul semestru din 2025, cu 17% mai mult față de perioada similară a anului trecut. Această performanță reflectă implicarea activă a băncii în susținerea proiectelor de dezvoltare ale companiilor și sprijinirea investițiilor strategice din diverse sectoare ale economiei.În primele 6 luni ale anului, volumul creditelor acordate IMM-urilor a fost cu 6% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

Depozitele clienților au continuat să crească solid, până la 65,5 miliarde RON la finalul primului semestru din 2025.

Depozitele atrase de la persoanele fizice au înregistrat o majorare de 15% an la an, alimentată atât de preferința pentru produse de economisire, cât și de menținerea unui ritm robust al fluxului de economii în conturile curente.

Depozitele clienților corporativi au avut un avans remarcabil de 28% an la an.

Cheltuielile operaționale au crescut cu 5% față de anul anterior, reflectând investițiile continue în retenția și motivarea angajaților, precum și în îmbunătățirea relației cu clienții noștri prin comunicare și dezvoltare continuă a infrastructurii digitale.



1 din 2 credite de nevoi personale negarantate este achiziționat 100% digital

Clienții Raiffeisen Bank au posibilitatea să acceseze un credit de nevoi personale negarantat în 3 pași simpli, direct prin aplicația de mobile banking – Smart Mobile, având totodată opțiunea de a atașa o asigurare de viață și șomaj. În 2025, 1 din 2 clienți alege să achiziționeze un credit de nevoi personale negarantat prin Smart Mobile.

40% din creditele ipotecare Raiffeisen Bank susțin imobile eficiente energetic

Raiffeisen Bank continuă și în domeniul creditării ipotecare un trend susținut al vânzărilor, prin oferte de preț și beneficii suplimentare, respectiv acoperirea parțială a cheltuielilor legate de contractarea unui credit. De asemenea, finanțarea sustenabilă este în continuare susținută: 40% din creditele ipotecare sunt destinate achiziției de imobile eficiente energetic

Economisirea – un prim pas în planificarea financiară responsabilă

În prima jumătate a anului, Raiffeisen Bank a venit în întâmpinarea clienților cu o gamă variată de produse, cu dobânzi atractive, atât în lei cât și în valută (de până la 6,5% pe an la depozitele la termen în lei, 3% pe an la euro și 4% pe an la dolari). Astfel, apetitul clienților pentru economisire a crescut și a crescut ponderea pe componenta de depozite la termen de la 43% la 46%.

În iunie 2025, Raiffeisen Bank a lansat un nou tip de depozite ”Fresh Money”, în lei și euro, special adresat banilor nou depuși, cu o dobândă atractivă, pentru ca fiecare sumă suplimentar economisită să fie răsplătită pe măsură. Depozitul ”Fresh Money” este încă un instrument la îndemâna clienților, care sunt în acest mod susținuți în menținerea unor obiceiuri financiare sănătoase.

Planuri de investiții, pensii și asigurări de viață pentru un plus de stabilitate

Numărul de operațiuni de subscriere în Fondurile de investiții locale a înregistrat o creștere de aproximativ 40%, demonstrând o atenție deosebită acordată soluțiilor de diversificare puse la dispoziția clienților.

Numărul de planuri de investiții a înregistrat o evoluție pozitivă în primele 6 luni ale anului. S-au făcut primii pași pentru 33.000 de mii de planuri noi, proiecte pe diverse orizonturi investiționale: de la cele mai scurte, până la cele de peste 10 ani.

La finalul lunii iunie, numărul de clienți care au ales să-și protejeze veniturile pe perioada pensionării prin Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare a depășit 115.000 de clienți, conștientizând această nevoie prin intermediul instrumentului digital Raiffeisen Smart Finance.

Numărul de familii care au ales o asigurare de viață atașată creditelor de nevoie personale sau imobiliare, a crescut în primele 6 luni ale acestui an cu 8%.

Simplificare prin digitalizare

În primele șase luni ale anului, Raiffeisen Bank a continuat extinderea ofertei digitale și lansarea de noi opțiuni de înrolare dedicate viitorilor clienți, inclusiv pachetele de cont curent asociate convențiilor de virare a salariului. Noul flux de convenții salariale adus în procesul de înrolare digitală simplifică relaționarea cu banca și facilitează accesul rapid la produsele si serviciile băncii negociate de angajatori.

De asemenea, a fost extins procesul de înrolare digitală și către canalele alternative de vânzare și partenerii băncii, asigurând astfel accesibilitate sporită și o experiență modernă pentru toți clienții, indiferent de canalul de interacțiune ales.

Numărul clienților persoane fizice cu un contract pentru serviciul de mobile banking, Smart Mobile, se apropie de 1,9 milioane și peste 83% dintre aceștia au accesat aplicația cel puțin o dată în luna iunie 2025.

În primul semestru al acestui an, aplicația de mobile banking dedicata clienților persoane fizice, Smart Mobile, a trecut printr-o serie de actualizări importante, printre care un flux de activare și înregistrare a dispozitivelor, ce asigură acces la serviciile digitale mai bine protejat în orice moment.

De asemenea, interfața aplicației Smart Mobile a beneficiat de un nou design. A fost redesenată și secțiunea de Carduri astfel încât gestionarea acestora să fie mai clară și mai accesibilă. Detaliile principale înscrise pe cardul de credit pot fi vizualizate rapid și sigur, pentru a efectua cumpărături online mai ușor.



Pentru administrarea economiilor clienților, a fost introdus un flux optimizat și intuitiv pentru deschiderea de depozite, cu un simulator interactiv care arată, în timp real, eventualele câștiguri în funcție de suma și perioada alese.

În martie, Raiffeisen Bank a lansat cardul de cumpărături virtual: imediat ce limita de card de credit este aprobată și acordată, cardul este disponibil în aplicația Smart Mobile și poate fi înrolat în aplicațiile de plată cu telefonul sau utilizat pentru plățile la comercianți online.

Plata cu telefonul este în continuă creștere, clienții preferând din ce în ce mai des această metodă simplă și rapidă de plată. În S1 2025, volumul și numărul tranzacțiilor de acest tip a crescut cu mai mult de 66%, respectiv 68%, versus aceeași perioadă a anului anterior.

A continuat și digitalizarea serviciilor pentru clienții IMM-uri, Raiffeisen Bank fiind în continuare, singura bancă din România care oferă IMM-urilor un flux de înrolare disponibil 24/7, identificarea la distanță a clientului realizându-se fără video-call.

Peste 88.500 de IMM-uri folosesc activ Noul Raiffeisen Online IMM și aplicația mobilă Smart Business și peste 2.200 antreprenori IMM au ales Raiffeisen Bank pentru deschiderea pachetului de cont curent IMM digital, fluxul online fiind preferat pentru rapiditatea deschiderii contului, siguranță și confort. În mai puțin de 30 de minute clienții noi au beneficiat de un cont curent tranzacțional și acces la pachetul complet de servicii de banking.

Factory by Raiffeisen Bank: 600 de mici antreprenori finanțați cu peste 33 de milioane de euro

În programul factory by Raiffeisen Bank creat pentru sprijinirea inovației în rândul antreprenorilor aflați la început de drum s-au înscris în primul semestru peste 230 proiecte. Comunitatea factory by Raiffeisen Bank reunește peste 600 antreprenori, cu finanțări acordate în valoare de peste 33 milioane de euro.

MoonShotX continuă să susțină businessurile românești să se extindă internațional

MoonShotX, primul program din România dedicat scalării internaționale a companiilor mid-corporate, desfășurat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu InnovX, a încheiat prima ediție cu rezultate notabile.

Cinci companii participante în program sunt în plin proces de scalare internațională – patru în Marea Britanie și una în Statele Unite. Programul continuă din toamnă cu o nouă ediție. Înscrierile pentru noua ediție a programului sunt deschise până pe 15 septembrie 2025 și se pot face accesând acest link.



Raiffeisen Private Banking – servicii de consultanță de investiții cu componentă de sustenabilitate și ESG



Divizia de Private Banking a Raiffeisen a relansat serviciile de consultanță de investiții, dedicate exclusiv clienților cu averi ridicate, incluzând și preferințele clienților pentru sustenabilitate și ESG (mediu – social – guvernanță).În trimestrul al doilea, Raiffeisen Private Banking a lansat distribuția certificatelor index, cu activ suport aurul fizic, emise de Raiffeisen Bank International. Produsul oferă participare 1:1 la evoluția aurului fizic, în condițiile unor costuri de tranzacționare și de custodie mai reduse decât cele aplicate în cazul activului suport.

De asemenea, în mai, Raiffeisen Private Banking a încheiat o nouă ofertă de certificate cu capital protejat.

Aceste certificate le permit investitorilor să beneficieze de potențialul de creștere a acțiunilor europene, protejând în același timp, la maturitate, capitalul investit și luând în considerare impactul advers asupra factorilor de sustenabilitate. Doar în această ofertă, Raiffeisen Private Banking a atras peste 8 milioane de euro, în timp ce in primele 6 luni ale acestui an peste 200 de clienți Private Banking au subscris, în total, peste 20 de milioane de euro în certificate emise de Raiffeisen Bank International.

Raiffeisen Leasing: +14%

Raiffeisen Leasing raportează o creștere a portofoliului de finanțări acordate clienților cu 14% în semestrul 1, față de finalul anului 2024, și menținerea unui nivel de performanță bună a portofoliului.

Principalele categorii de active finanțate au fost camioanele, destinate transportului intern și internațional, autoturismele și vehiculele comerciale ușoare. Activele „verzi”, precum autovehiculele și echipamentele eficiente din punct de vedere energetic, au înregistrat creșteri, susținute de strategia de vânzări a companiei, care promovează soluții de finanțare sustenabile, pentru proiecte și activități cu impact pozitiv asupra mediului.

Rata creditelor neperformante s-a menținut la un nivel redus, evidențiind sustenabilitatea finanțărilor acordate.