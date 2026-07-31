Raiffeisen Bank România, profit de 849 milioane de lei în S1. Creditele pentru populație au crescut cu 16%, iar banca a atras cu 70% mai mulți clienți IMM. Zdenek Romanek: Investim în oamenii noștri pentru a răspunde cât mai bine nevoilor în evoluție ale clienților și facem serviciile bancare mai simple, mai rapide și mai intuitive

Raiffeisen Bank România a obținut un profit net de 849 milioane de lei în primul semestru din 2026, într-un context marcat de creșterea creditării și extinderea bazei de clienți. Activele totale ale băncii au ajuns la 91,8 miliarde de lei, în creștere cu 10% față de iunie 2025 și cu 4% comparativ cu finalul anului trecut.

Banca anunță creșteri pe toate liniile de business: +44% clienți noi în retail, +70% în segmentul IMM

Volumul creditelor nete acordate clienților a urcat la 52,1 miliarde de lei, cu 14% peste nivelul din iunie 2025 și cu 7% față de sfârșitul anului trecut. Cheltuielile operaționale ale băncii au crescut cu 5%.

Baza totală de clienți a ajuns la aproape 2,4 milioane la finalul lunii iunie. În Retail, numărul clienților noi a crescut cu 44% față de primul semestru din 2025, iar numărul celor atrași prin canalul digital de înrolare a fost cu 110% mai mare. Divizia Antreprenori a atras cu 70% mai mulți clienți noi.

Zdenek Romanek: Investim în oamenii noștri pentru a răspunde cât mai bine nevoilor în evoluție ale clienților și facem serviciile bancare mai simple, mai rapide și mai intuitive

„Rezultatele din prima jumătate a anului 2026 confirmă capacitatea noastră de a menține un ritm solid de creștere și o relație apropiată cu clienții. Ne continuăm dezvoltarea ca partener și consultant financiar de încredere, investim în oamenii noștri pentru a răspunde cât mai bine nevoilor în evoluție ale clienților și facem serviciile bancare mai simple, mai rapide și mai intuitive. În același timp, extindem utilizarea pragmatică a tehnologiei, în special a inteligenței artificiale, pentru a susține creșterea băncii, păstrând interacțiunea umană în centrul experienței oferite clienților”, a declarat Zdenek Romanek, președinte și CEO al Raiffeisen Bank România.

Banca operează o rețea de 264 de sucursale, 1.150 de ATM-uri și MFM-uri și aproape 45.000 de POS-uri instalate la comercianți

Baza totală de clienți a ajuns la aproape 2,4 milioane la finalul lunii iunie 2026, iar prezența solidă în piață se bazează pe o rețea de 264 de sucursale, 1.150 de ATM-uri și MFM-uri și aproape 45.000 de POS-uri la comercianți, în creștere semnificativă față de anul anterior.

Active de aproape 92 miliarde lei

Activele totale au ajuns la 91,8 miliarde RON la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 4% comparativ cu finalul anului 2025. Creșterea a fost susținută, în principal, de dinamica favorabilă a activității de creditare. Profitul net aferent primei jumătăți a anului s-a ridicat la 849 milioane RON, în timp ce cheltuielile operaționale au crescut cu 5%.

ECONOMISIREA CÂȘTIGĂ TEREN

Depozitele atrase de la clienți au urcat la 70,4 miliarde RON, cu 7% peste nivelul din iunie 2025. Depozitele persoanelor fizice au continuat să crească într-un ritm solid, cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut, susținute în special de interesul crescut pentru depozitele la termen, într-un context în care banca a continuat să vină constant cu oferte atractive și produse adaptate nevoilor de economisire ale clienților.

În același timp, într-un mediu de piață competitiv, resursele atrase din segmentele corporații, IMM și instituții financiare au avut un avans agregat de 3% față de anul anterior.

În prima jumătate a acestui an, comparativ cu perioada similară a anului anterior, interesul clienților de retail pentru economisire a crescut, iar acest lucru s-a reflectat într-o pondere mai mare a conturilor de economii și depozitelor în totalul pasivelor, acestea crescând de la 55% la 58%.

CREDITAREA: MOTOR IMPORTANT DE CREȘTERE

Volumul creditelor nete acordate clienților a ajuns la 52,1 miliarde RON, + 14% față de iunie 2025 și cu 7% față de finalul anului 2025.

Segmentul creditelor acordate persoanelor fizice a avut o evoluție foarte bună, cu un avans de 16% față de aceeași perioadă a anului trecut, susținut în special de creșterea puternică a creditelor negarantate, care au urcat cu 19%.

Și creditele garantate au avut o evoluție semnificativă în S1 2026, volumul finanțărilor noi acordate crescând cu peste 57% față de perioada similară a anului anterior. Rezultatul a fost susținut atât de interesul continuu al clienților pentru finanțarea achizițiilor imobiliare, cât și de îmbunătățirea ofertei de creditare. În primul semestru al anului 2026, Raiffeisen Bank a extins beneficiile disponibile clienților prin introducerea unui nou discount de dobândă pentru clienții care încasează venituri recurente de peste 2.000 euro lunar în conturile băncii, completând opțiunile deja existente pentru clienții care aleg să își încaseze veniturile prin Raiffeisen Bank.

Inițiativele de digitalizare au accelerat și au simplificat accesul la produsele de creditare prin aplicația Smart Mobile. 1 din 2 clienți care au ales un credit de nevoi personale sau un card de credit a optat pentru accesarea acestuia 100% digital, direct din aplicația de mobile banking.

În același timp, finanțările acordate companiilor au continuat să avanseze, portofoliul total aferent segmentelor de business înregistrând o creștere de 12% față de iunie 2025, în principal, pe fondul evoluției foarte bune a segmentului Corporații.

Calitatea activelor s-a menținut la un nivel ridicat, rata expunerilor neperformante (NPE) fiind de 1,49%, susținută de o disciplină bună la plată și de standarde prudente în politica de acordare a creditelor. Costul riscului s-a situat la 29 puncte de bază, reflectând profilul sănătos al portofoliului, dar și o abordare prudentă în administrarea riscurilor.

SOLUȚII COMPLETE DE BANKING, ECONOMISIRE ȘI INVESTIȚII, ÎNTR-O EXPERIENȚ TOT MAI SIMPLĂ ȘI ACCESIBILĂ

În primul semestru, oferta Raiffeisen Bank pentru clienții persoane fizice a fost extinsă cu două noi pachete de cont curent, adaptate unor nevoi specifice. Pachetul Gold, lansat la începutul anului, combină servicii esențiale cu beneficii premium, pentru clienții care își doresc mai mult confort, siguranță și flexibilitate, inclusiv în operațiunile în valută.



În luna iunie, banca a lansat pachetul Diaspora, dedicat românilor care trăiesc și muncesc în străinătate. Produsul permite înrolarea 100% digitală prin aplicația Raiffeisen Smart Mobile și oferă transferuri simple, rapide și fără comisioane, în lei și euro, alături de soluții digitale pentru administrarea banilor în România.

În zona de economisire, oferta este diversificată și oferă flexibilitate, siguranță și condiții atractive. Clienții au la dispoziție conturi de economii și depozite la termen, în lei și valută, cu dobânzi competitive de până la 6,5% pe an la lei, 2,5% pe an la euro și 2,8% pe an la dolari. Oferta include și funcționalități de economisire recurentă sau economisire la plata cu cardul, toate disponibile și ușor de administrat 100% online, prin aplicația Raiffeisen Smart Mobile.

Raiffeisen Acumulare a depășit pragul de 150.000 de participanți activi

De la începutul anului, numărul de participanți în Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare a crescut cu peste 20.000, până la un total de peste 150.000 de participanți activi.

În perioada 30 iunie 2021–30 iunie 2026, fondul a înregistrat o rată anualizată de rentabilitate de 8,97%. Această performanță reflectă evoluția fondului în intervalul menționat și nu constituie o garanție a rezultatelor viitoare. Totuși, economisirea printr-un fond de pensii facultative, î poate contribui la creșterea siguranței financiare la pensionare.

Interes în creștere pentru fondurile de investiții administrate de Raiffeisen Asset Management

Fondurile de investiții au continuat evoluția pozitivă în primul semestru al anului, marcând atât o creștere semnificativă a interesului investitorilor, cât și consolidarea activelor administrate, cu peste 180 milioane euro, ajungând la 1,7 miliarde euro.

Numărul planurilor active de economisire (asigurări de viață, pensii facultative, planuri de investiții) a depășit pragul de 80.000, marcând o creștere de 12% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția evidențiază încrederea clienților în beneficiile planificării financiare și preocuparea tot mai mare pentru construirea unei siguranțe financiare pe termen lung.

O experiență bancară mai simplă, mai rapidă și mai accesibilă, dintr-un singur loc

În primul semestru din 2026, Smart Mobile și-a consolidat poziția de principal canal digital de interacțiune dintre clienții persoane fizice și bancă, prin funcționalități noi, procese simplificate și extinderea serviciilor disponibile direct în aplicație. Printre cele mai importante evoluții se numără integrarea serviciilor Smart Market și a funcționalităților SmartToken direct în Smart Mobile, modernizarea experienței de utilizare, extinderea opțiunilor disponibile direct în aplicație și dezvoltarea capabilităților de Open Banking.

Aplicația oferă acum acces mai simplu la servicii bancare, oferte personalizate, funcționalități de securitate și instrumente pentru administrarea finanțelor personale, într-o experiență digitală unitară. Totodată, noi funcționalități precum alimentarea conturilor Raiffeisen din conturi deschise la alte bănci, administrarea plăților recurente de la nivelul cardurilor Visa, zona de oferte, apelul autentificat către Call-Center sau programarea în agenție direct din aplicație contribuie la o experiență bancară mai rapidă și mai accesibilă.



În prezent, peste 91% dintre clienții digitali ai băncii au Smart Mobile activat.

CREȘTERI SOLIDE PENTRU DIVIZIA ANTREPRENORI: +70% MAI MULȚI CLIENȚI NOI FAȚĂ DE S1 2025

În prima jumătate a anului 2026, Divizia Antreprenori a înregistrat creșteri solide pe trei direcții principale: atragere de noi clienți, dezvoltarea portofoliului și profitabilitate. Rezultatele au fost susținute de lansarea Comunității GatadeBusiness si extinderea beneficiilor pentru antreprenorii care practică profesii liberale, de digitalizarea fluxurilor prin Smart Business și utilizarea tabletei IMM, un instrument digital de consultanță unic în piață, precum și de activarea teritorială în comunități profesionale relevante.

Divizia Antreprenori a atras, în prima jumătate a anului, cu 70% mai mulți clienți noi față de aceeași perioadă a anului anterior. 70% dintre antreprenori aleg fluxurile digitale din website și tabletă pentru deschiderea unui pachet de cont IMM, iar Smart Business a depășit 100.000 de clienți activi în prima jumătate a anului.

Lansarea Comunității GatadeBusiness, în martie 2026, a reprezentat un moment important pentru accelerarea rezultatelor.

GatadeBusiness este un ecosistem pentru antreprenori, construit în jurul unor oferte accesibile printr-un flux digital simplu și intuitiv în aplicația Smart Business, cu prețuri preferențiale. Comunitatea include beneficii pentru antreprenori, profesioniști din domeniul financiar-contabili și din domeniul medical, adresând nevoi specifice de finanțare, administrare și dezvoltare a afacerii. Prin această abordare, GatadeBusiness conectează serviciile bancare cu soluții complementare relevante care susțin activitatea de zi cu zi a clienților IMM.

POZIȚII SOLIDE DE CAPITALIZARE ȘI LICHIDITATE

Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază (CET1) și rată de adecvare a capitalului (CAR) la nivel consolidat după includerea profitului preliminar aferent primului semestru, sub rezerva aprobării BNR , a fost de 19,45%, respectiv 22,99% menținându-se semnificativ peste cerințele minime de reglementare solicitate de BNR (11,61% nivel consolidat în cazul CET1, respectiv 17.13% în cazul CAR).

În luna ianuarie, Raiffeisen Bank a plasat prima sa euroobligațiune de tip “benchmark” având o valoare nominală totală de 500 milioane euro, o maturitate de 6NC5 și un cupon fix de 4.136% în primii 5 ani.

Obligațiunile emise consolidează baza de fonduri proprii și datorii eligibile, ale cărei rată (MREL ratio) la nivel consolidat s-a situat la 41,63%, după încorporarea în rezultatele financiare a profitului preliminar aferent primului semestru, sub rezerva aprobării BNR , ceea ce reprezintă un surplus confortabil peste cerința minimă obligatorie (32,04% aplicabilă începând cu luna mai 2026).

Pe parcursul primelor 6 luni ale anului, poziția de lichiditate a băncii a rămas solidă. Indicatorul de acoperire al necesarului de lichiditate (Liquidity Coverage Ratio – LCR) a fost de 210% la nivel individual, situându-se cu o marjă semnificativă peste cerințele minime regulatorii (100%).

RAIFFEISEN BANK SUSȚINE DEZVOLTAREA REGIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A COMPANIILOR ROMÂNEȘTI

Cea de-a doua ediție a programului MoonShotX 2025–2026, derulată de Raiffeisen Bank și InnovX s-a încheiat cu 9 companii românești au făcut deja la pași concreți de extindere internațională prin dezvoltarea de oportunități comerciale, parteneriate, proiecte pilot, contacte de distribuție și strategii de intrare pe piețe externe din Austria, Marea Britanie, SUA și Japonia. Rezultatele confirmă potențialul companiilor românești de a concura pe piețe mature și consolidează rolul MoonShotX ca platformă de internaționalizare, cele două ediții ale programului susținând până acum 14 companii în procesul de extindere dincolo de piața locală.

RAIFFEISEN PRIVATE BANKING

În primul semestru al anului, divizia de Private Banking a intermediat 10 certificate noi emise de RBI cu capital protejat 100% și expunere pe indici de acțiuni din sectoarele Infrastructură globală și europeană, bănci europene și piața locală de capital, care au atras cumulat peste 85 de milioane de euro din rândul clienților de Private Banking și Premium Invest.

RAIFFEISEN LEASING: +5% MAI MULȚI CLIENȚI

Raiffeisen Leasing a înregistrat o creștere a portofoliului de finanțări acordate clienților cu 15% la finalul primului semestru din 2026, față de primul semestru din 2025, în timp ce numărul clienților a crescut cu 5%.

Activitatea companiei s-a desfășurat în linie cu direcțiile strategice de creștere ale Grupului, cu accent pe susținerea antreprenorilor și a investițiilor realizate de companii. Evoluția pozitivă a fost susținută de o strategie orientată către dezvoltarea portofoliului de clienți, consolidarea relațiilor cu partenerii comerciali și adaptarea permanentă a ofertei la nevoile diferitelor segmente de piață.

Compania a continuat să dezvolte soluții de finanțare dedicate atât IMM-urilor, cât și profesioniștilor din domenii precum serviciile medicale, profesiile liberale și alte activități specializate, sprijinind modernizarea și extinderea acestora prin acces facil la echipamente și active esențiale. Calitatea portofoliului și disciplina în administrarea riscului au contribuit la menținerea unui nivel redus al creditelor neperformante, reflectând o creștere sustenabilă și bine gestionată. În același timp, finanțarea vehiculelor comerciale, a autoturismelor și a echipamentelor a susținut planurile de dezvoltare și eficientizare ale clienților, în timp ce îmbunătățirea continuă a experienței clienților și eficiența operațională rămân priorități strategice pe termen lung.

RAIFFEISEN BANK ÎȘI CONSOLIDEAZĂ INVESTIȚIILE ÎN COMUNITĂȚI

Raiffeisen Bank este un partener activ al comunității, susținând proiecte cu impact prin cinci direcții principale: promovarea unui stil de viață sănătos și sustenabil, transformarea sustenabilă a afacerilor, dezvoltarea competențelor viitorului, susținerea artei și culturii românești, precum și încurajarea diversității și incluziunii. Banca își continuă și în acest an investițiile dedicate comunităților, după ce în 2025 acestea au depășit 9 milioane de euro.

Recent, banca a lansat a 16-a ediție a programului Raiffeisen Comunități, unul dintre cele mai longevive programe din România dedicate dezvoltării sustenabile a comunităților, care vine acum cu o extindere importantă: includerea comunităților de români din diaspora și stimularea colaborării dintre organizații, grupuri de inițiativă și experți din țară și din afara granițelor, pentru proiecte cu impact real.