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Exim Banca Românească intră în consorțiul bancar care finanțează MOOV Leasing cu 187 milioane de euro. Compania va lansa leasingul operațional pentru persoane fizice

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Exim Banca Românească participă la creditul sindicalizat de 187 milioane de euro acordat MOOV Leasing, una dintre cele mai importante finanțări de acest tip atrase de o companie antreprenorială din sectorul leasingului operațional din România. Fondurile vor susține dezvoltarea finanțărilor pentru IMM-uri, lansarea leasingului operațional destinat persoanelor fizice și extinderea rețelei de parteneri auto.

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Ce bănci au participat la creditul sindicalizatFinanțarea include obiective de sustenabilitateLeasing operațional și pentru persoanele fizice„Ne propunem să facem accesul la mobilitate mai simplu, mai transparent și complet digital”Afaceri de aproape 190 milioane de leiCiteste si

Noua facilitate refinanțează creditul sindicalizat de 110 milioane de euro contractat de MOOV în 2025 și majorează cu peste 70% capacitatea de finanțare a companiei.

Ce bănci au participat la creditul sindicalizat

Tranzacția a fost coordonată de UniCredit Bank, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank, în calitate de Global Coordinators, Mandated Lead Arrangers și Co-Documentation Agents. ING Bank N.V. Amsterdam – Bucharest Branch și Exim Banca Românească au participat în calitate de Mandated Lead Arrangers.

UniCredit SpA a avut și rolul de ESG Coordinator, Banca Transilvania a acționat ca Facility Agent, iar Raiffeisen Bank, ca Security Agent.

Finanțarea include obiective de sustenabilitate

Facilitatea este structurată sub forma unui Sustainability-Linked Loan, mecanism prin care anumiți parametri ai finanțării sunt corelați cu atingerea unor obiective de mediu, sociale și de sustenabilitate asumate de companie.

Sustain LCM Finance, companie fondată de Grația Annamaria Popescu, a asistat MOOV în structurarea și coordonarea finanțării, inclusiv în ceea ce privește componenta de sustenabilitate.

Asistența juridică a fost asigurată de Filip & Company pentru consorțiul de bănci și de Stoica, Popa & Asociații pentru MOOV.

Leasing operațional și pentru persoanele fizice

MOOV va utiliza noua facilitate pe trei direcții principale: accelerarea finanțării IMM-urilor, lansarea leasingului operațional pentru persoane fizice și extinderea colaborărilor cu importatorii și rețelele naționale de dealeri auto.

Compania urmărește astfel să răspundă unei piețe în care mobilitatea este privită tot mai mult ca un serviciu, iar utilizarea autovehiculelor câștigă teren în raport cu deținerea acestora.

„Ne propunem să facem accesul la mobilitate mai simplu, mai transparent și complet digital”

„Semnarea acestei facilități sindicalizate marchează un nou moment important în dezvoltarea MOOV. Creșterea plafonului de finanțare de la 110 milioane de euro la 187 milioane de euro reprezintă o confirmare a încrederii pe care partenerii noștri bancari o acordă modelului nostru de business, capacității de execuție și rezultatelor obținute în ultimii ani. Noua facilitate ne oferă resursele necesare pentru a continua dezvoltarea accelerată a segmentului IMM, dar și pentru a face un pas firesc către leasingul operațional destinat persoanelor fizice. Ne propunem să facem accesul la mobilitate mai simplu, mai transparent și complet digital, oferind clienților o alternativă modernă la achiziția tradițională a unui autoturism. Totodată, vom continua extinderea rețelei naționale de parteneri și dezvoltarea platformei tehnologice care stă la baza modelului nostru de business”, au declarat Mircea Dihel și Bogdan Speteanu, fondatorii MOOV Leasing.

Afaceri de aproape 190 milioane de lei

Fondată în 2022, MOOV activează pe piața leasingului operațional și a serviciilor de mobilitate prin intermediul unei platforme digitale proprii. Aceasta poate fi accesată online și în showroom-urile dealerilor parteneri și acoperă procesul de la alegerea autovehiculului până la semnarea și administrarea contractului.

În 2025, MOOV a raportat o cifră de afaceri de 189,9 milioane de lei, de peste două ori mai mare decât în anul anterior. Activele totale ale companiei au ajuns la 535,8 milioane de lei.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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