ING Bank și-a menținut dinamica în creștere a creditării și economisirii în primul semestru din 2026, dar profitul s-a diminuat cu aproape 30%. Mihaela Bîtu: ”Prima jumătate a anului a marcat un început solid pentru ING Bank România, susținut de o dinamică comercială bună și o performanță financiară reziliență”

ING Bank România a încheiat prima jumătate a anului 2026 cu rezultate comerciale solide, continuând să atragă noi clienți persoane fizice și să susțină antreprenorii și proiectele cu impact pozitiv asupra economiei românești. În primele șase luni ale anului, ni s-au alăturat 120.000 de clienți noi, dintre care 50.000 au vârsta sub 24 de ani, confirmând relevanța ofertei noastre și a ecosistemului digital construit în jurul aplicației Home’Bank, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Prima jumătate a anului a adus o creștere echilibrată, la un nivel comparabil cu cel din perioada similară a anului trecut, veniturile totale ajungând la 2,1 miliarde lei, în creștere cu 1,6% față de primul semestru din 2025. Activitatea de creditare și-a menținut dinamica pozitivă, cu o creștere de 14,9% a volumelor, până la un total de 52 miliarde lei, în timp ce depozitele au rămas atractive pentru clienți, înregistrând un avans de 5,4%, până la 72,5 miliarde lei. Într-un context caracterizat de temperarea ritmului de creștere economică și de majorarea taxării sectorului bancar, ING Bank România a încheiat primul semestru cu un profit brut de 667,4 milioane lei, în scădere cu 29,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

„Prima jumătate a anului a marcat un început solid pentru ING Bank România, susținut de o dinamică comercială bună și o performanță financiară reziliență. Ne bucurăm să vedem că experiența pe care o oferim continuă să atragă tot mai mulți români către ING, inclusiv o nouă generație de utilizatori: 50.000 dintre clienții noi atrași în acest semestru au sub 24 de ani. Totodată, la mijlocul anului am atins un prag important, ajungând la 2 milioane de clienți activi, persoane fizice și juridice, dintr-un total de 2,2 milioane de clienți ai băncii. Acest lucru înseamnă că peste 90% din baza noastră de clienți utilizează în mod activ produsele și serviciile ING, considerându-le relevante pentru viața de zi cu zi. Această creștere a fost obținută organic, prin utilizare constantă și recomandări din partea clienților, într-un model de business care a plasat digitalizarea în centrul experienței bancare”, a declarat Mihaela Bîtu, CEO al ING Bank România.

Susținerea dezvoltării durabile a României prin finanțări strategice și atragerea investițiilor

În paralel, ING și-a continuat angajamentul de a sprijini tranziția către o economie mai sustenabilă prin finanțări dedicate proiectelor cu impact pozitiv. Peste 810 milioane euro au fost mobilizate către proiecte care susțin tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon. Finanțările au fost direcționate în principal către îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul imobiliar și către investiții de decarbonizare în domenii-cheie ale economiei. Un exemplu relevant este refinanțarea Delgaz Grid, investițiile aferente urmând să contribuie la reducerea pierderilor din rețea, creșterea stabilității sistemului energetic și integrarea unei ponderi mai mari de energie regenerabilă în infrastructura națională, susținând totodată reziliența sistemului energetic și obiectivele României pentru anul 2030.

În același timp, ne consolidăm rolul pe piețele financiare internaționale prin participarea la tranzacții de referință pentru România. ING Bank a fost unul dintre aranjorii unei emisiuni de obligațiuni suverane în valoare de 4 miliarde de dolari, cea mai mare tranzacție de acest tip realizată vreodată de România. Structurată în trei tranșe, cu maturități de 5, 10 și 30 de ani, și incluzând o componentă de refinanțare, tranzacția a atras un interes puternic din partea investitorilor internaționali și a contribuit la consolidarea poziției României pe piețele externe.

Implicarea ING în astfel de tranzacții evidențiază rolul băncii ca partener strategic al României pe piețele internaționale de capital, capacitatea de a conecta economia locală la surse globale de lichiditate și contribuția sa la menținerea stabilității financiare și a încrederii investitorilor.

Clienții sunt tot mai interesați de un viitor mai sănătos și mai sustenabil

În prima jumătate a anului, ING a atras încă 120.000 de clienți noi, dintre care aproximativ 43% au ales banca prin programul de recomandări Bring a Friend. Totodată, 95% dintre clienții persoane fizice utilizează activ produsele și serviciile ING, accesând în medie zilnic aplicația Home’Bank, într-un context în care experiența oferită clienților este evaluată constant la un nivel foarte ridicat. Rezultatele confirmă atât gradul ridicat de loialitate al clienților, cât și capacitatea acestora de a recomanda ING mai departe. O pondere importantă a noilor clienți este reprezentată de tinerii cu vârsta sub 24 de ani, majoritatea atrași prin recomandări, un semnal că noile generații aleg o experiență bancară simplă, digitală și relevantă pentru stilul lor de viață.

La începutul anului, ING a lansat pe piața din România noua ofertă de pachete de cont curent, marcând tranziția de la modelul tradițional de cont curent către un sistem bazat pe beneficii, adaptat diferitelor nevoi ale clienților. În primele luni de la lansare, pachetul More a înregistrat cea mai ridicată rată de activare în rândul clienților existenți, devenind opțiunea preferată a acestora. Rezultatul validează strategia ING de a merge dincolo de serviciile bancare tradiționale și de a construi relevanță prin beneficii care răspund nevoilor de zi cu zi ale clienților.

ING continuă să joace un rol activ în dezvoltarea și extinderea ecosistemului RoPay în România, fiind printre primele bănci care au integrat această soluție în experiența bancară de zi cu zi a clienților. Astfel, contribuim la consolidarea RoPay ca infrastructură națională de plăți, cu relevanță pentru întreaga economie. Pentru utilizatori, RoPay oferă plăți și transferuri instant, simple și sigure, fără introducerea datelor cardului sau a unui IBAN. Pentru comercianți, soluția înseamnă încasări aproape în timp real, acces mai rapid la lichidități și costuri competitive. Prin parteneriatele dezvoltate cu PPC, Generali, Digi România, Auchan, eMAG și Dedeman, ING contribuie la consolidarea RoPay ca alternativă modernă de plată și la accelerarea tranziției către o economie mai digitală și mai eficientă.

Dincolo de preferința tot mai accentuată pentru serviciile digitale, observăm și un interes în creștere pentru locuințe mai eficiente energetic. În portofoliul ING, 50,5% dintre creditele ipotecare acordate în primul semestru al anului au finanțat proprietăți cu certificat de performanță energetică clasa A, comparativ cu 40,8% la finalul anului 2025. Prin ING Personal Eco, clienții beneficiază de finanțare în condiții preferențiale, cu dobândă fixă de 5,99%, pentru investiții care contribuie la eficientizarea consumului de energie în locuință sau la adoptarea unor soluții de mobilitate cu emisii reduse.

Pentru a-i ajuta pe români, inclusiv pe clienții săi, să înțeleagă mai bine și să își optimizeze consumul de energie și costurile asociate, EFdeN, cu sprijinul ING, a lansat primul simulator digital complet și gratuit de eficiență energetică din România. Prin completarea unui chestionar simplu, proprietarii de apartamente pot evalua performanța energetică a locuinței și pot identifica soluții eficiente de investiții pentru reducerea consumului de energie.

Antreprenorii români adoptă într-un ritm accelerat noile soluții digitale

Digitalizarea și inovația rămân în centrul strategiei ING și se reflectă tot mai puternic în soluțiile oferite antreprenorilor, care continuă să le adopte într-un ritm accelerat. De la finalul anului trecut, companiile cu mai mulți asociați sau administratori își pot deschide relația bancară complet online, direct prin Home’Bank, un proces disponibil anterior doar societăților cu asociat unic și administrator unic.

Rezultatele confirmă apetitul tot mai ridicat al companiilor pentru soluțiile digitale:

• 92% dintre companiile nou înrolate au ales deschiderea online a conturilor;

• ponderea închiderilor de cont realizate digital a crescut de la 74% la 82%;

• adăugarea de utilizatori prin ING Business a crescut de la 47% la 56%;

• procesul de onboarding pentru Classic POS a avansat de la 60% la 69%;

• generarea graficelor de rambursare prin ING Business a ajuns să reprezinte 98% din totalul solicitărilor.

În aceeași perioadă, ING a lansat Business Bonus Deposit, o soluție destinată companiilor care doresc să își optimizeze lichiditatea și să beneficieze de procese simple, rapide și complet digitale.

Sprijin pentru antreprenoriatul feminin și consolidarea comunităților de afaceri locale

Aproape 1.000 de afaceri fondate de femei s-au înscris în cea de-a doua ediție a programului She’s Next, derulat de ING Bank România și Visa, în parteneriat cu Impact Hub Bucharest, în perioada mai 2025 – mai 2026. Dintre acestea, zece antreprenoare au fost selectate în etapa finală a competiției. Pe parcursul programului, finalistele au beneficiat de sesiuni de mentorat personalizate, adaptate nevoilor specifice ale afacerilor lor, precum și de sesiuni de coaching de grup care au încurajat schimbul de experiență și au consolidat conexiunile din cadrul comunității She’s Next.

În cadrul evenimentului Pitch Day, desfășurat pe 27 mai la București, au fost desemnate câștigătoarele ediției: Iulia Suciu (ZEN-VITA, București), premiată cu 30.000 de euro, Cristina Olteanu (AlbAlb, București), care a primit 20.000 de euro, și Carina Sava (Watermelon Agency, București), recompensată cu 10.000 de euro.

Tot în acest an, ING Bank România a devenit partener strategic al Organizației Femeilor Antreprenor (OFA). În perioada iunie-decembrie, OFA organizează o serie de evenimente în întreaga țară, valorificând prezența organizației în 31 de județe. Aceste întâlniri reunesc antreprenori, experți și lideri de business pentru discuții aplicate despre educație financiară, competențe digitale și instrumente care sprijină competitivitatea companiilor și adaptarea acestora la transformările rapide din mediul economic. OFA este, de asemenea, partener strategic în susținerea și promovarea competiției antreprenoriale She’s Next, organizată de ING Bank România și Visa România.