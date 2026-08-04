Vrei să depui banii cash pe card? Acum poți gratis la CEC Bank. Mihaela Bujac: Transformăm numerarul în disponibilități direct pe card, indiferent de banca emitentă

CEC Bank lansează Cash2Card, un serviciu care permite depunerea de numerar direct pe cardurile Visa și Mastercard emise de orice bancă din România. Alimentarea se realizează prin intermediul bancomatelor multifuncționale din rețeaua CEC Bank, este gratuită și poate fi utilizată inclusiv de persoanele care nu sunt clienții băncii.

CEC Bank lansează Cash2Card

Sumele depuse devin disponibile instantaneu pe card și pot fi folosite ulterior pentru plăți la comercianți, cumpărături online sau alte operațiuni bancare.

Prin noul serviciu, utilizatorii își pot transforma numerarul în bani disponibili pe card fără să se deplaseze la banca emitentă și fără să fie nevoiți să deschidă un cont la CEC Bank.

Prin această inițiativă, CEC Bank își deschide infrastructura modernă de automate bancare către un public extins, susținând incluziunea financiară și ecosistemul plăților electronice din România.

Mihaela Bujac: Ne dorim să punem la dispoziția publicului infrastructura modernă a CEC Bank

„Prin lansarea acestui serviciu, le oferim posesorilor de carduri Visa și Mastercard o modalitate simplă și convenabilă de a transforma numerarul în disponibilități direct pe card, indiferent de banca emitentă. Ne dorim să punem la dispoziția publicului infrastructura modernă a CEC Bank, care permite experienţe de plată mai rapide, simple şi sigure prin soluții care răspund unor nevoi reale din activitatea de zi cu zi, facilitând utilizarea mijloacelor de plată electronice”, a declarat Mihaela Bujac, director adjunct al Direcției Carduri din cadrul CEC Bank.

Avantajele Cash2Card

Cash2Card este disponibil 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, prin rețeaua de bancomate multifuncționale a CEC Bank. Serviciul este compatibil cu orice card Visa sau Mastercard emis în România, iar pentru alimentarea cardului nu se percep comisioane.

Banca precizează că dispune în prezent de o rețea de peste 270 de aparate multifuncționale de ultimă generație.