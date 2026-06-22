UniCredit Bank aduce asigurările mai aproape de clienți, în aplicația de Mobile Banking. Antoaneta Curteanu: ”Lansarea acestor funcționalități în Mobile Banking reprezintă un pas important în direcția simplificării accesului la soluții relevante pentru viața de zi cu zi”

UniCredit Bank își informează clienții că pot achiziționa integral online, patru produse de asigurare – MyHome, MyCar, RCA și MyTravel – acoperind nevoi variate, de la protecția locuinței și a autovehiculului până la călătorii în străinătate. Procesul este 100% digital, prin redirecționarea din aplicația de Mobile Banking, către platforma tranzacțională Allianz-Țiriac, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Astfel, în Mobile Banking va fi disponibilă o secțiune dedicată asigurărilor, prin care clienții pot explora o gamă variată de produse, pot consulta detalii relevante și pot identifica soluțiile de protecție potrivite nevoilor lor, în parteneriat cu Allianz-Țiriac.

Prin punerea la dispoziție a acestei soluții în aplicația de Mobile Banking, UniCredit Bank în parteneriat cu Allianz -Țiriac răspunde cererii tot mai mari pentru servicii digitale intuitive, care oferă control, accesibilitate și siguranță.

În plus, clienții pot explora în aplicație informațiile despre trei produse de asigurare care acoperă nevoi mai complexe de protecție și investiție: Genius Protect, Umbrella, Start Invest și pot solicita inițierea achiziției pe fluxurile disponibile.

Produsele de asigurări răspund unor nevoi concrete ale clienților, indiferent în ce etapă din viață se află:

• MyHome – siguranță pentru locuință și bunuri

• MyTravel – acoperire pentru călătorii fără griji

• MyCar – protecție pentru autovehicule

• RCA – asigurarea obligatorie de autovehicule

• Genius Protect – protecție financiară în situații neprevăzute

• Umbrella – soluție de protecție extinsă, pentru nevoi complexe

• Start Invest – combinație între protecție și componentă investițională

Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Retail, UniCredit Bank a declarat: “Ne dorim să le oferim clienților noștri o experiență completă, în care serviciile financiare și cele de protecție se îmbină natural. Lansarea acestor funcționalități în Mobile Banking privind o gamă de asigurări, împreună cu Allianz-Țiriac, reprezintă un pas important în direcția simplificării accesului la soluții relevante pentru viața de zi cu zi”.

Codruța Furtună, Director General Adjunct, cu responsabilități în aria vânzări și distribuție, Allianz-Țiriac Asigurări: „Parteneriatul cu UniCredit Bank reflectă prioritățile Allianz-Țiriac în zona bancassurance: distribuție digitală, acces simplificat și produse de asigurare la îndemâna clienților. Suntem acolo unde se află clienții, cu soluțiile potrivite pentru fiecare moment din viața lor.”

UniCredit Bank își continuă strategia de a construi un ecosistem digital integrat, în care clienții să își poată gestiona într-un singur loc, finanțele, protecția și planurile de viitor. Banca facilitează astfel accesul la protecție financiară și contribuie la creșterea nivelului de planificare și siguranță personală a clienților săi.