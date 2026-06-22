Cât te costă chiria în marile capitale europene? Dar în București? Cele mai scumpe și cele mai ieftine orașe. De ce cifrele sunt uneori înșelătoare

Locuința rămâne cea mai mare cheltuială pentru gospodăriile europene, iar diferențele dintre capitale sunt uriașe. În timp ce în unele orașe chiria lunară pentru un apartament ajunge să depășească 3.000 de euro, Bucureștiul se află printre cele mai accesibile capitale din Uniunea Europeană.

Totuși, comparația ascunde un detaliu important: cifrele nu se referă la toate locuințele de pe piață și nu spun automat cât de accesibilă este viața într-un oraș.

Locuința și utiliățile reprezintă 23,6% din cheltuielile totale ale gospodăriilor UE

Locuința este cea mai mare categorie de cheltuieli pentru gospodăriile din Uniunea Europeană. Împreună cu utilitățile, aceasta reprezintă aproape un sfert (23,6%) din cheltuielile totale ale gospodăriilor, potrivit datelor Eurostat, analizate de Euronews.

40 de orașe analizate

În acest context, Euronews a comparat nivelul chiriilor din 40 de orașe europene, din 38 de țări, incluzând state membre UE, țări candidate și potențial candidate, state EFTA și Regatul Unit.

Ce am constatat noi? Diferențele sunt de peste șapte ori între cele mai ieftine și cele mai scumpe piețe.

La nivel european, chiria medie lunară pentru un apartament cu două dormitoare, echivalentul unui apartament de 3 camere în România, variază de la 470 de euro în Skopje până la 3.350 de euro în Geneva.

Bucureștiul, printre cele mai accesibile capitale din Uniunea Europeană

Potrivit metodologiei Eurostat, chiria medie estimată pentru București este de 930 de euro pe lună pentru un apartament de 3 camere, nemobilat, de calitate bună sau foarte bună, fără utilități incluse.

Cu acest nivel, Bucureștiul se află în partea inferioară a clasamentului european și rămâne sub nivelurile întâlnite în marile centre urbane din vestul continentului.

Cele mai mici chirii

În clasamentul general, cele mai mici chirii sunt estimate în Skopje (470 euro), Pristina (520 euro) și Ankara (770 euro).

Dacă ne uităm însă strict la statele membre ale Uniunii Europene, doar Sofia (900 euro) și Nicosia (910 euro) au chirii medii mai mici decât Bucureștiul.

Londra rămâne singura capitală care depășește 3.000 de euro

Londra se află la polul opus, este singura capitală europeană care trece de pragul de 3.000 de euro lunar pentru un apartament de acest tip. Chiria medie ajunge aici la 3.050 euro pe lună, potrivit datelor Eurostat.

În categoria capitalelor cu chirii de peste 2.000 de euro mai regăsim:

Dublin – 2.650 euro;

Stockholm – 2.650 euro;

Oslo – 2.550 euro;

Copenhaga – 2.350 euro;

Luxemburg – 2.350 euro;

Reykjavik – 2.350 euro;

Haga – 2.150 euro;

Berna – 2.150 euro;

München – 2.050 euro.

În rândul celor patru mari economii ale Uniunii Europene, Paris conduce clasamentul cu o chirie medie de 2.500 euro. Pentru comparație, la Berlin chiria este de 1.750 euro, la Madrid – 1.700 euro și la Roma – 1.650 euro.

De ce diferențele dintre orașe sunt atât de mari

„Principalul motiv pentru care chiriile diferă atât de mult în Europa este faptul că piețele imobiliare sunt locale”, a explicat pentru Euronews, Mikk Kalmet, expert imobiliar la Global Property.

Potrivit acestuia, orașe precum Geneva, Londra, Dublin sau Stockholm atrag angajați bine plătiți, companii internaționale, studenți și noi rezidenți, în timp ce oferta de locuințe nu a crescut suficient de rapid.

Expertul atrage atenția că nivelul chiriilor nu trebuie analizat separat de venituri. „Concluziile pot fi înșelătoare”

„Chiriile mai mici din Europa Centrală și de Est nu înseamnă neapărat că locuințele sunt mai accesibile, deoarece salariile locale sunt adesea mai reduse. Dacă ne uităm doar la nivelul chiriilor fără să luăm în calcul veniturile, concluziile pot fi înșelătoare”, a spus Kalmet, citat de Euronews.com.

Datele Eurostat acoperă semestrul al doilea din 2025 și au fost colectate printr-o metodologie armonizată, validată prin interviuri cu agenți imobiliari din fiecare țară. Datele se referă exclusiv la locuințe nemobilate, de calitate bună sau foarte bună, fără taxe și utilități incluse.

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