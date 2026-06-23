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UniCredit Bank și FITS: după peste 20 de ani de parteneriat, banca lansează la Sibiu campania „You are the soul of FITS”. Anca Ungureanu, UniCredit Bank: „Ne întoarcem la esență”

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Anca Ungureanu, Director de Identitate și Comunicare, UniCredit Bank

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) revine între 19 și 28 iunie 2026 cu tema „SUFLET”, iar UniCredit Bank, partener al evenimentului de peste două decenii, marchează ediția din acest an prin campania „You are the soul of FITS”. Mesajul pune în centrul atenției oamenii care construiesc experiența festivalului – de la artiști și voluntari până la public.

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Anca Ungureanu, UniCredit Bank: „Ne întoarcem la esență”UniCredit Bank investește în stări de spiritO platformă construită în timpVoluntarii și infrastructura culturală, în centrul parteneriatului

Tema ediției din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu – „SUFLET” – este continuată și în campania de comunicare lansată de UniCredit Bank, unul dintre partenerii tradiționali ai evenimentului.

Sub mesajul „You are the soul of FITS”, banca propune o schimbare de perspectivă: sufletul festivalului nu aparține exclusiv scenei, ci tuturor celor care contribuie la experiența colectivă – artiști, organizatori, echipe din culise, voluntari și spectatori.

Anca Ungureanu, UniCredit Bank: „Ne întoarcem la esență”

„Pentru noi, parteneriatul cu FITS nu a fost niciodată un simplu exercițiu de comunicare, ci o relație vie, care a crescut împreună cu festivalul. Anul acesta ne întoarcem la esență și spunem direct: You are the soul of FITS,” a spus Anca Ungureanu, Director de Identitate și Comunicare, UniCredit Bank.

Potrivit reprezentanților băncii, campania din 2026 urmărește să surprindă diversitatea experiențelor și emoțiilor trăite în cadrul festivalului și să transmită ideea că fiecare participant contribuie la identitatea FITS.

UniCredit Bank investește în stări de spirit

„La Sibiu, UniCredit Bank investește în stări de spirit. Ne dorim ca fiecare persoană să conștientizeze că, prin simpla sa prezență, devine parte din ceva mai mare. În cele din urmă, you are the soul of FITS”, a adăugat Anca Ungureanu.

O platformă construită în timp

Campania din acest an continuă direcția de comunicare dezvoltată de UniCredit Bank în ultimii ani în jurul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu:

2024 – „Leapșa prieteniei”, axată pe ideea de conexiune și unitate;

2025 – „Hands that Hold the Silence”, un omagiu adus echipelor din culise;

2026 – „You are the soul of FITS”, o celebrare a tuturor celor care trăiesc festivalul.

Mesajul comun al acestor campanii este că, dincolo de producție, scenografie sau tehnologie, experiența culturală este definită de componenta umană.

Voluntarii și infrastructura culturală, în centrul parteneriatului

Un element important al colaborării dintre UniCredit Bank și FITS rămâne susținerea programului de voluntariat al festivalului, care implică anual sute de tineri.

În paralel, banca continuă să susțină și infrastructura asociată evenimentului, inclusiv Fabrica de Cultură UniCredit, precum și aplicația și revista oficială FITS.

Prin prezența din acest an la Sibiu, UniCredit Bank transmite o invitație la reflecție și conexiune către toți participanții: să privească experiența festivalului nu doar ca spectatori, ci ca parte activă din ceea ce construiește identitatea FITS.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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