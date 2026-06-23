BCR oferă unele dintre cele mai competitive dobânzi din piaţă pentru depozitele companiilor: 5,00% la lei și 1,75% la euro. Bogdan Cernescu: ”Banii care stau în cont nu lucrează, iar administrarea lichidităţilor este una dintre cele mai importante responsabilităţi ale unui antreprenor”

Banca Comercială Română (BCR) oferă una dintre cele mai competitive dobânzi la depozitele la termen pentru companii, cu 5,00% pe an în lei și 1,75% pe an în euro, și acordă un bonus suplimentar firmelor care își deschid depozitele direct din George Business, platforma de corporate digital banking a băncii, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Bonusul de dobândă este de 0,20 puncte procentuale pentru depozitele în lei și 0,10 puncte procentuale pentru cele în euro, peste dobânda standard, și se acordă automat companiilor care își deschid depozitele direct din George Business. Oferta se adresează firmelor cu cifră de afaceri de peste 1 milion de euro și este disponibilă pentru maturități de 1, 3, 6, 12 și 24 de luni, atât în lei, cât și în euro.

„Banii care stau în cont nu lucrează, iar administrarea lichidităţilor este una dintre cele mai importante responsabilităţi ale unui antreprenor sau CFO. Prin această ofertă, oferim companiilor o dobândă de 5,20% la depozitele în lei cu maturitate de un an şi o dobândă de 1,85% la cele în euro, tot pe un an, atunci când sunt deschise direct din George Business. Continuăm să construim experienţe simple, eficiente şi predictibile pentru clienţi şi ne dorim ca George Business să fie locul unde o companie îşi administrează cu încredere toţi banii, de la plăţi la finanţări şi economisire”, a menționat Bogdan Cernescu, Director Executiv Corporate Banking BCR, Head of George Business.

IMM-urile, cu cifră de afaceri de peste 1 milion de euro, și companiile mari pot beneficia de bonus la dobânda standard pentru depozitele constituite digital în George Business, în perioada 2 iunie – 31 decembrie 2026.

IMM-uri cu cifra de afaceri de peste 1 milion de euro și companii mari

Depozite în LEI cu plata la scadență

Maturitate / Dobândă standard / Bonus digital / Dobândă totală %

1 lună / 4,00% / *0,20% / 4,20%

3 luni / 4,40% / *0,20% / 4,60%

6 luni / 4,75% / *0,20% / 4,95%

12 luni / 5,00% / *0,20% / 5,20%

18 luni / 5,05% / *0,20% / 5,25%

IMM-uri cu cifra de afaceri de peste 1 milion de euro și companii mari

Depozite în EUR cu plata la scadență

Maturitate / Dobândă standard / Bonus digital / Dobândă totală %

1 lună / 1,00% / *0,10% / 1,10%

3 luni / 1,40% / *0,10% / 1,50%

6 luni / 1,55% / *0,10% / 1,65%

12 luni / 1,75% / *0,10% / 1,85%

18 luni / 1,80% / *0,10% / 1,90%

*Bonusul digital de 0,20 puncte procentuale (lei) şi 0,10 puncte procentuale (euro) se acordă pentru depozitele deschise direct din George Business, conform condiţiilor campaniei.

George Business este platforma de digital banking BCR, pentru IMM-uri și companii mari, care a înlocuit aplicaţiile eBCR şi BCR 24Banking. În prezent, George Business e folosit de peste 11.000 de clienţi corporate, având peste 24.000 de utilizatori activi, care procesează lunar tranzacții în valoare de peste 12 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 3% din PIB-ul României. De asemenea, George Business generează lunar peste 1,2 milioane de extrase bancare.