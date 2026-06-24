ProCredit Bank și Keez au lansat un pachet de banking și contabilitate digitală, cu economii de până la 270 euro. Ștefan Manole: ”Continuăm să simplificăm experiența antreprenorilor, aducând bankingul și contabilitatea împreună, într-o soluție digitală eficientă”

ProCredit Bank anunță lansarea recentă a parteneriatului strategic cu Keez, prin campania Pro&Keez, o inițiativă care aduce împreună serviciile de business banking și contabilitate online, într-o soluție simplificată, dedicată antreprenorilor și IMM-urilor din România.

Prin această inițiativă, ProCredit Bank își consolidează poziționarea ca bancă orientată către antreprenori și companii care caută soluții simple, eficiente și digitale pentru administrarea afacerii.

Oferta este construită în jurul pachetului de cont curent de business dedicat companiilor și vine cu beneficii financiare și operaționale concrete pentru clienții care aleg să își gestioneze bankingul și contabilitatea într-un singur loc.

Beneficii de până la 270 euro în primele 6 luni

În cadrul campaniei, companiile care deschid un cont de business la ProCredit Bank și activează un abonament Keez beneficiază de avantaje totale de până la 270 EUR în primele 6 luni:

• 50 lei/lună/timp de 6 luni rambursați prin sistemul PayBack ProCredit Bank

• contabilitate Keez cu 35 euro reducere pe lună/timp de 6 luni

• acces gratuit în ProConnect, rețeaua de business prezentă în 12 țări ProCredit și plăți rapide prin ProPay

• expert contabil autorizat CECCAR, cu experiență pe domeniul de activitate al firmei client

• suport dedicat pentru antreprenori și IMM-uri

• declarații depuse la timp și vizibilitate în timp real

Deschiderea contului, operațiunile curente și managementul relației cu banca pot fi realizate integral online sau direct din aplicație, fără drumuri inutile și fără procese complicate.

Banking construit pentru antreprenori

Prin această inițiativă, ProCredit Bank urmărește să răspundă îngrijorărilor curente ale antreprenorilor moderni: mai puțin timp pierdut în procese administrative și mai mult timp dedicat dezvoltării afacerii.

„De aproape 25 de ani, ProCredit Bank este alături de IMM-urile din România, oferind antreprenorilor soluții financiare adaptate modului în care funcționează și cresc afacerile. Prin parteneriatul cu Keez, continuăm să simplificăm experiența antreprenorilor, aducând bankingul și contabilitatea împreună, într-o soluție digitală eficientă, ușor de utilizat și cu numeroase beneficii.”, a declarat Ștefan Manole, Director General ProCredit Bank România.

ProCredit Bank continuă astfel strategia de dezvoltare a serviciilor digitale dedicate IMM-urilor și antreprenorilor, punând accent pe transparență, sustenabilitate și experiențe bancare simple și eficiente.

Antreprenorul conduce afacerea, Keez ține contabilitatea

Keez aduce în acest parteneriat partea de contabilitate, pornind de la o realitate simplă: într-un mediu fiscal tot mai complex, antreprenorul are nevoie de un partener în care să aibă încredere și de cât mai mult timp pentru afacerea lui.

Stelian Trandafir, CEO Keez

„Antreprenorii vor să-și conducă și să-și dezvolte afacerea, nu să se piardă în hârtii și termene. Împreună cu ProCredit Bank vrem ca antreprenorul să aibă o imagine clară asupra cifrelor afacerii și liniștea că partea fiscală este în ordine. Nu îi cerem antreprenorului să devină contabil. La Keez are un expert contabil CECCAR care știe domeniul de activitate al afacerii. De aici se construiește încrederea.”, a declarat Stelian Trandafir, CEO Keez.

Campania Pro&Keez se desfășoară în perioada 1 iunie – 30 noiembrie 2026.