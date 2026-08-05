UniCredit Bank susține investițiile IMM-urilor prin programul SME Eco-Tech, cu granturi de până la 40%

UniCredit Bank, în parteneriat cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), acordă finanțări IMM-urilor prin programul SME Eco-Tech, inițiativă susținută prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român.

Ce afaceri sunt eligibile

Companiile eligibile pot beneficia de o finanțare mixtă, care combină un grant nerambursabil de până la 40% din valoarea investiției cu un credit de investiții acordat de UniCredit Bank în condiții avantajoase. Finanțările sunt destinate întreprinderilor mici și mijlocii care vor să investească în modernizarea afacerii, digitalizare, creșterea eficienței energetice sau utilizarea mai eficientă a resurselor.

În funcție de tipul investiției, performanța echipamentelor și modul de implementare, proiectele pot contribui la reducerea consumului de energie și a costurilor operaționale, precum și la creșterea productivității și competitivității companiilor.

Cererile pot fi depuse până la 24 septembrie

IMM-urile pot depune cererile de finanțare prin platforma pusă la dispoziție de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului până la 24 septembrie 2026.

Proiectele sunt evaluate în ordinea depunerii, conform principiului „primul venit, primul servit”.

După obținerea notificării de acceptare de principiu din partea Ministerului, solicitanții pot continua procesul de finanțare împreună cu UniCredit Bank, pentru analiza și acordarea creditului necesar implementării proiectului.

UniCredit are și alte programe de garantare pentru companii

UniCredit Bank precizează că deține mai multe parteneriate active cu instituții europene și naționale de garantare, printre care Fondul European de Investiții, Banca Europeană de Investiții și Banca de Investiții și Dezvoltare. Prin aceste parteneriate, banca poate susține atât IMM-urile, cât și companiile mari sau instituțiile administrației publice.

Garanțiile finanțate prin PNRR și InvestEU sunt destinate unor domenii precum competitivitatea IMM-urilor, sustenabilitatea, inovarea, digitalizarea, educația, industriile creative și investițiile publice locale.

Schemele permit împărțirea riscului între bancă și instituțiile de garantare. Prin preluarea unei părți din riscul de credit, anumite programe pot facilita accesul companiilor la finanțare și, în funcție de condițiile fiecărei scheme, pot contribui la reducerea cerințelor de colateral.

Acordarea finanțărilor este condiționată de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, disponibilitatea fondurilor și aprobarea UniCredit Bank în urma analizei de credit.

Mai multe detalii citești AICI.