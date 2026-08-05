tbi bank oferă o perioadă de grație de până la două luni dezvoltatorilor imobiliari afectați de blocajul sistemului de carte funciară

tbi bank introduce o perioadă de grație de până la două luni pentru dezvoltatorii imobiliari eligibili afectați de indisponibilitatea sistemului de carte funciară, în urma recentului atac cibernetic. Aceștia vor putea amâna temporar plata ratelor aferente finanțărilor existente.

Dezvoltatorii imobiliari pot amâna plata ratelor maxim 2 luni

Blocajul sistemului de carte funciară a împiedicat finalizarea unor tranzacții imobiliare și, implicit, încasarea sumelor aferente de către dezvoltatori, generând presiuni temporare asupra fluxurilor de numerar.

Măsura anunțată de tbi bank este valabilă doar în perioada în care sistemul de carte funciară nu funcționează. Clienții eligibili pot amâna cu până la două luni plata ratelor aferente creditelor existente destinate dezvoltărilor imobiliare.

Cum se achita dobânda acumulată

Tbi precizează că dobânda acumulată în perioada de grație va fi adăugată la principalul rămas de rambursat și va fi achitată la scadența finală a creditului.

Alexandru Cosma: Intervenim rapid, cu o soluție concretă, care le oferă dezvoltatorilor imobiliari răgazul necesar pentru a-și finaliza vânzările

„Blocajul actual a oprit temporar tranzacțiile și a întârziat încasările dezvoltatorilor din motive care nu țin în niciun fel de activitatea sau de soliditatea lor financiară. În astfel de momente dificile, în calitatea noastră de partener de finanțare, este important să fim alături de clienți, așa cum am făcut-o mereu: intervenim rapid, cu o soluție concretă, care le oferă dezvoltatorilor imobiliari răgazul necesar pentru a-și finaliza vânzările după revenirea la normal a sistemului de carte funciară”, a declarat Alexandru Cosma, VP Banking For Partners, tbi bank.

Solicitările vor fi analizate individual, în funcție de situația financiară și istoricul de plată al fiecărui client. Perioada de grație va fi acordată prin semnarea unui act adițional la contractul de credit existent.

Clienții eligibili pot contacta reprezentantul tbi bank pentru informații suplimentare și transmiterea solicitării.