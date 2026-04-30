În T1 din 2026, BCR a făcut profit de 602 milioane lei, într-un context de piață dificil. Sergiu Manea: „Ne aflăm într-un moment de inflexiune economică, iar primele trei luni din 2026 au purtat greutatea cumulată a escaladării tensiunilor geopolitice, a presiunilor inflaționiste în creștere și a perturbării distribuției globale de petrol și gaze”

Grupul BCR a raportat un profit net de 602 milioane lei (118 milioane euro), în scădere față de perioada similară din 2025 când banca anunța un profit de 742 milioane lei. Rezultatul actual a fost susținut de creșterea continuă a volumelor de afaceri cu clienții pe segmentele cheie, în pofida unui mediu de piață dificil, se precizează întru-un comunicat de presă.

Rezultatul operațional a atins RON 1.044 milioane (EUR 205 milioane) în T1 2026, situându-se ușor sub nivelul din T1 2025. Această evoluție reflectă creșterea cheltuielilor operaționale într-un ritm mai accelerat decât cel al veniturilor operaționale, determinată de investițiile strategice aflate în derulare și de presiunile inflaționiste.

Potrivit BCR, venitul net din dobânzi a scăzut ușor cu 1,4% comparativ cu T1 2025, până la RON 1.174 milioane (EUR 230 milioane) în T1 2026, fiind afectat de presiunea asupra marjelor într-un mediu de piață puternic competitiv.

Veniturile nete din comisioane au crescut cu 6,8% an pe an, până la RON 305 milioane (EUR 60 milioane) în T1 2026, susținute de o activitate tranzacțională mai intensă, creșterea creditării și niveluri mai ridicate ale comisioanelor din asigurări și produse de investiții. Această performanță confirmă relevanța continuă a surselor de venit diversificate.

Rezultatul net din tranzacționare și din instrumente financiare evaluate la valoare justă a crescut cu 4,1% an pe an, până la 125 milioane de lei (25 milioane de euro) în T1 2026.

Veniturile operaționale ale BCR au crescut ușor cu 0,3% an pe an

În consecință, veniturile operaționale au crescut ușor cu 0,3% an pe an, până la RON 1.609 milioane (EUR 316 milioane) în T1 2026, evoluție determinată de niveluri mai ridicate ale veniturilor din comisioane și din activitatea de tranzacționare.

Cheltuielile administrative generale au crescut cu 4,3% comparativ cu T1 2025, până la RON 564 milioane (EUR 111 milioane) în T1 2026, reflectând impactul inflației și al majorării TVA, precum și continuarea investițiilor în inițiative strategice, parțial compensate de măsurile de optimizare aflate în derulare.

În consecință, rata cost-venit s-a menținut la un nivel solid de 35,1% în T1 2026, subliniind accentul constant pus pe eficiența operațională.

Costurile de risc și calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare s-a ridicat la 182 milioane de lei (36 milioane de euro) în T1 2026. Alocările au fost distribuite relativ uniform între segmentele Retail și Corporate, reflectând dinamica portofoliului, inclusiv formarea de credite neperformante (NPL) în contextul macroeconomic actual incert.

Rata creditelor neperformante (NPL) la nivelul Grupului BCR, calculată conform metodologiei Erste Group, a crescut moderat la 3,0% în martie 2026. Această evoluție reflectă formarea normală de credite neperformante, coroborată cu o ușoară reducere a portofoliului de credite față de decembrie 2025. Rata de acoperire cu provizioane a NPL s-a situat la 129% în martie 2026.

Capitalizare și finanțare

Rata capitalului de Rang 1+2 a Grupului BCR s-a situat la 24,9% în martie 2025 (nivel preliminar, fondurile proprii includ profitul), semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României și reflectând în mod clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele au scăzut ușor

Creditele și avansurile nete acordate clienților au scăzut ușor cu 2,3% față de 31 decembrie 2025, ajungând la 71.268 milioane RON (13.977 milioane EUR) la 31 martie 2026. În timp ce atât segmentul retail, cât și cel corporate au înregistrat o creșteri semnificative, acestea au fost contrabalansate de ajungerea la maturitate a unui credit pe termen scurt de valoare mare, înregistrat anterior în categoria Alte segmente.

Depozitele au crescut ușor

Depozitele de la clienți au crescut ușor cu 1,8% față de 31 decembrie 2025, ajungând la 94.802 milioane de lei (18.592 milioane de euro) la data de 31 martie 2026, determinat de cresterea depozitelor corporate.

Sergiu Manea: Ne aflăm într-un moment de inflexiune economică, iar primele trei luni din 2026 au purtat greutatea cumulată a escaladării tensiunilor geopolitice, a presiunilor inflaționiste în creștere și a perturbării distribuției globale de petrol și gaze

„Ne aflăm într-un moment de inflexiune economică, iar primele trei luni din 2026 au purtat greutatea cumulată a escaladării tensiunilor geopolitice, a presiunilor inflaționiste în creștere și a perturbării distribuției globale de petrol și gaze. Impactul direct se vede în creșterea costurilor de risc, dar și în scăderea apetitului investițional și a consumului, care sunt influențate și de volatilitatea fiscală și politică locală.

BCR are o responsabilitate față de oameni, de comunitate și companii, față de sănătatea și stabilitatea lor financiară. Avem capitalul, echipa și instrumentele care îi susține, care le oferă claritate și vizibilitate în timp real, pentru a înțelege unde sunt, ce urmează și cum să reacționeze. Pentru antreprenori, George Business, platforma de banking inteligent pentru IMM-uri și companii mari, pornește de la această realitate și de la ce înseamnă să fii pregătit pentru orice azi. Pentru persoane fizice, George FinCoach le oferă 24/7 o imagine clară asupra situației lor financiare și un plan financiar personalizat, care îi ajută să transforme datele în decizii și obiceiuri sănătoase.

Sergiu Manea: Avem încredere că România este locul unde noile generații aleg să rămână și să construiască viitor

Împreună putem transforma acest moment provocator într-unul de modernizare structurală a economiei. De aceea, continuăm să finanțăm și să sprijinim dezvoltarea infrastructurii, transformarea digitală, inovația și toate acele investiții care consolidează piața muncii și construiesc credibilitate economică pe termen lung pentru România. Iar mesajul BCR este simplu: avem încredere în România și în oamenii ei! Și avem încredere că România este locul unde noile generații aleg să rămână și să construiască viitor”, declară Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română

Încredere în tinerii din ziua de azi și planificare financiară personalizată



🔷12 huburi ZBOR deschise în Constanța, Iași, Cluj, Brașov, Ploiești, Târgu Jiu, Baia Mare, Vaslui, Timișoara, Craiova și București (ASE și Universitatea Politehnica). La un an și jumătate de la lansare, ecosistemul ZBOR a ajuns la 120.000 de tineri din întreaga țară, cu peste 5.500 de activități și evenimente create special pentru ei.

🔷Mai mult de 3 milioane de români au trecut prin programele de educație financiară BCR – Școala de Bani și Coaching Financiar.

🔷Peste 1,9 milioane persoane au beneficiat de un plan financiar personalizat prin Coaching Financiar, dintre care 175.000 doar în T1 2026. De asemenea, Programul de Beneficii George, primul program bancar care răsplătește loialitatea clienților din România, este disponibil pentru 1,86 milioane de clienți BCR. Structurat pe cinci niveluri de beneficii – Go, Advanced, Pro, Max și Max Invest -, programul încurajează clienții să adopte un comportament responsabil financiar, prin diversificarea portofoliului și reducerea costurilor bancare.

🔷Până în prezent, mai mult de 1,4 milioane clienți BCR au beneficiat de reduceri prin Programul de Beneficii George, dintre care peste 470.000 au accesat credite și depozite cu dobândă preferențială. Componenta de planificare financiară este un pilon important al programului, iar la final de T1 2026, peste 640.000 de clienți și-au setat un obiectiv financiar, lucrând activ la atingerea lui prin soluții de protecție și economisire adaptate nevoilor lor.

🔷Peste 1 milion de copii, adolescenți, tineri și adulți au participat, în ultimii 10 ani, la cursurile și proiectele Școala de Bani, din care peste 64.000 numai în T1 2026. În plus, de Global Money Week, BCR a mobilizat românii într-un demers național ce a adunat 111.952 ore de educație financiară în 7 zile.

Digitalizare accelerată și schimbarea experienței clienților

🔷2,37 milioane utilizatori activi ai aplicației George mobile cu o creștere de 7% an pe an.

🔷95% dintre produsele pentru persoane fizice (deschidere de cont curent, credite ipotecare și de consum, cont de economii, depozite, asigurări și produse investiționale) sunt vândute pe flux 100% digital. În T1 2026, peste 500.000 de produse BCR au fost accesate direct din George, printr-o experiență digitală simplă și rapidă.

🔷În T1 2026, peste 30% dintre clienții BCR au accesat un credit ipotecar pe flux 100% digital în George, față de 17% în aceeași perioadă a anului trecut. BCR este singura bancă din România care a digitalizat cel mai complex produs de creditare retail, oferind în George un flux de aprobare 100% digital atât pentru achiziția unei locuințe, cât și pentru refinanțare, inclusiv de la alte bănci. Clienții pornesc de la o ofertă concretă, obținută în câteva minute, pe care o pot personaliza și păstra timp de două luni. În George, toate documentele de proprietate pot fi încărcate direct din telefon, iar clientul obține imediat validarea acestora, având predictibilitate pe toți pașii și control asupra momentului în care va cumpăra locuința dorită.

🔷BCR continuă să accelereze democratizarea accesului la investiții: 98% din tranzacțiile de investiții retail din T1 2026 au fost realizate pe flux 100% digital în George. Numărul clienților cu cel puțin un produs de investiții a avansat cu 26% față de T1 2025, iar planurile de investiții recurente Capital Plan au crescut cu 57% față de aceeași perioadă. În plus, BCR a lansat serviciul de consultanță în investiții, 100% digital în George, accesibil tuturor clienților băncii. Acest program reprezintă un demers de educație financiară investițională BCR, conceput pentru a ajuta fiecare investitor să înțeleagă mecanismele și particularitățile produselor în care investește. Până în prezent, peste 65.000 de clienți au parcurs chestionarul de Cunoștințe și Experiențe Investiționale.

🔷Protecție financiară pe tot ciclul de viață, prin susținerea adeziunii la produse de asigurare și pensie privată.

-Portofoliul total de asigurări a crescut cu 15% față de T1 2025, în timp ce numărul clienților care au cel puțin un produs de asigurare s-a majorat cu 11%. BCR îmbină componenta comercială cu demersurile de educație și prevenție financiară, astfel că 71% dintre clienții care au accesat creditele negarantate dețin și o asigurare de viață și șomaj, iar 99% dintre clienții cu credinte garantate dețin o asigurare de viață. Ponderea vânzărilor noi digitale de produse de asigurare a ajuns la 92% din totalul vânzărilor.

-97% dintre clienți au aderat pe flux digital la Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS (Pilonul III), direct din George. Digitalizarea experienței a dus la creșterea cu 17% a numărului de noi aderări în T1 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS a ajuns la peste 180.000 de participanți care își construiesc viitorul financiar cu BCR Pensii.

🔷Clienții BCR beneficiază de avantajele programului de loialitate George Moneyback, care recompensează plățile cu cardul prin bani înapoi. Cu aproximativ 1,5 milioane de utilizatori și peste 120 de parteneri, programul acoperă o gamă largă de categorii de produse și servicii.

🔷BCR continuă să consolideze portofoliul de parteneriate strategice care susține creșterea zonei digitale, prin colaborări cu branduri de top din retail, e-commerce, mobilitate și servicii, așa cum sunt UBER,Freshful,OMV și Kaufland. Totodată, oferta din George Store este permanent actualizată, integrând parteneriate noi care acoperă domenii cheie precum sănătate, divertisment, mobilitate și shopping.

Impactul BCR în economie și societate

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 3,8 miliarde de lei în T1 2026, în creștere cu 15,7% an pe an. Stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 11,2% an pe an. În același timp, stocul de credite ipotecare a crescut cu 16,8% an pe an, din care creditele ipotecare standard (Casa Mea) au crescut cu 39,5% an pe an, parțial contrabalansate de rambursările de credite Prima Casă.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de aproximativ 3 miliarde de lei în T1 2026, dintre care aproape jumătate destinate investițiilor. Stocul de credite corporate a crescut cu 10,1% an pe an.

Din totalul finanțărilor acordate, 1,2 miliarde de lei au fost direcționate către sectoare strategice ale economiei (energie, agricultură, real estate, infrastructură și construcții), reflectând susținerea de către BCR a economiei reale și a proiectelor cu impact structural pe termen lung.

BCR a continuat să-și consolideze poziția de lider pe piața finanțărilor sindicalizate



BCR a continuat să-și consolideze poziția de lider pe piața finanțărilor sindicalizate, cu o participare totală de aproximativ 3,4 miliarde de lei (672 milioane de euro). Totodată, doar în T1 2026, banca a alocat 270 milioane de lei pentru proiecte de infrastructură publică și locală, sprijinind programele de modernizare care contribuie la dezvoltarea unei economii conectate și competitive

La finalul T1 2026, BCR a lansat George Business, platforma de banking inteligent pentru IMM-uri și companii mari, prin care antreprenorii au acces în timp real la date financiare, sprijin în luarea deciziilor strategice și un control operațional mai bun. În prezent, aproximativ 11.000 de clienți corporate BCR, IMM-uri și companii mari, utilizează George Business, platforma având peste 24.000 de utilizatori activi, care încarcă lunar peste 15.000 de fișiere de plăți.

Prin George Business se procesează lunar tranzacții în valoare de 12 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 3% din PIB-ul anual al României, fiind generate peste 1,2 milioane de extrase bancare, cu o medie de 40.000 de accesări zilnice pentru rapoarte tranzacționale.

BCR Leasing a înregistrat o creștere de 28% a numărului de clienți comparativ

În T1 2026, BCR Leasing a înregistrat o creștere de 28% a numărului de clienți comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Creșterea a fost susținută în principal de segmentul microîntreprinderilor, care rămâne un motor important de dezvoltare a portofoliului. Finanțările pentru vehicule comerciale ușoare au avansat cu 13%, iar cele destinate vehiculelor comerciale grele (peste 3,5 tone) au crescut cu 11% în rândul clienților IMM.

Transformarea digitală în leasing a continuat să genereze un impact direct asupra eficienței operaționale și experienței clienților. În T1 2026, 51% dintre solicitările de rambursare anticipată au fost procesate prin intermediul asistentului virtual LEA, integrat în platforma Self Service. Numărul utilizatorilor activi ai platformei a atins 12.800, iar interacțiunile cu chatbot ul LEA au crescut cu 30% față de T1 2025. În plus, aproximativ 87% dintre clienții care și au actualizat datele au utilizat un flux 100% digital, indiferent de structura acționariatului.

Aceste rezultate se înscriu într un parcurs de 25 de ani de activitate pe piața de leasing financiar din România, aniversat de BCR Leasing în T1 2026. De la înființare, compania a acordat finanțări cumulate în valoare de 5,6 miliarde de euro, a semnat peste 191.000 de contracte și a sprijinit peste 71.500 de antreprenori. Prin intermediul acestor finanțări au fost achiziționate peste 238.000 de vehicule și echipamente, BCR Leasing contribuind la modernizarea companiilor din sectoare precum transporturi, producție, medical, agricultură și servicii.

BCR Social Finance a sprijinit peste 540 de microîntreprinderi

BCR Social Finance a sprijinit peste 540 de microîntreprinderi, dintre care 250 active în sectorul agribusiness, prin finanțări în valoare de 10,6 milioane de euro, contribuind la menținerea a peste 800 de locuri de muncă. În T1 2026, instituția a finanțat 10 ONG uri și întreprinderi sociale cu 1,8 milioane de euro, sprijinind bunăstarea a peste 21.000 de beneficiari și menținerea a 260 de locuri de muncă. Aceste inițiative sprijină Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG) stabilite de ONU, în special SDG 1 (Fără sărăcie), SDG 2 (Zero foamete), SDG 3 (Sănătate și bunăstare), SDG 4 (Educație de calitate) și SDG 11 (Orașe și comunități durabile). Totodată, BCR Social Finance a acordat 91 de credite StudyUP, în valoare de peste 170.000 de euro, pentru formare continuă prin cursuri universitare, de masterat, doctorat sau specializare, promovând educația pe tot parcursul vieții.

În perioada ianuarie–martie 2026, BCR Social Finance a continuat să dezvolte și să extindă programele sale dedicate consolidării ecosistemului de impact din România.

•Youth Agri Scaling (YAS), inițiativa dedicată tinerilor antreprenori din agribusiness, a înregistrat primele etape de implementare, cu aproximativ 80 de beneficiari din regiunile Centru, Muntenia Sud și Moldova Sud care au participat la sesiuni de training și cursuri practice. Proiectul beneficiază de finanțare europeană prin InvestEU și FSE+.

•Rețeaua AmpliFY a reunit peste 700 de participanți în cadrul evenimentelor NGO Nights Out organizate la nivel național și al unei întâlniri dedicate organizate la Sibiu. Webinariile tematice și sprijinul oferit jurnaliștilor independenți au contribuit la extinderea comunității la peste 2.500 de organizații.

•Marc Impact Program a continuat sprijinul acordat celor 15 companii din cohorta actuală prin sesiuni de mentorat și pregătirea participării la re:Marc Budapest, eveniment regional dedicat antreprenorilor de impact. La nivel național, evenimentul Impact Builders a adus în discuție dezvoltarea instrumentelor financiare dedicate afacerilor cu impact social din domeniile serviciilor sociale și educației.

BCR in 2026

🔷În T1 2026, 1 din 3 clienți noi cu credit ipotecar din România a ales BCR, în timp ce 68% din creditele ipotecare noi au finanțat achiziția de locuințe prin Casa Mea Natura. BCR este singura bancă din România care oferă în George un flux de aprobare 100% digital pentru creditul ipotecar, atât pentru achiziția unei locuințe, dar și pentru refinanțare, inclusiv de la alte bănci.

🔷Peste 3 milioane de persoane au beneficiat de educație și planificare financiară personalizată prin Școala de Bani și Coaching Financiar. Cu ocazia Global Money Week, BCR a mobilizat românii într-un demers național ce a adunat 111.952 ore de educație financiară în 7 zile. În plus, peste 1,4 milioane clienți BCR au beneficiat de reduceri prin Programul de Beneficii George, dintre care peste 470.000 au accesat credite și depozite cu dobândă preferențială.

🔷Continuăm democratizarea accesului la investiții și educație investițională. În T1 2026, 98% din tranzacțiile de investiții retail au fost realizate 100% digital, în George. Numărul clienților cu cel puțin un produs de investiții a crescut cu 26% față de T1 2025, iar planurile de investiții recurente Capital Plan au înregistrat un avans de 57%.

🔷12 miliarde de euro în tranzacții lunare, 40.000 de accesări zilnice pentru rapoarte tranzacționale și peste 11.000 de companii clienți George Business, platforma de banking inteligent pentru IMM-uri și corporații.

Deschiși pentru oameni, deschiși pentru afaceri cu impact



🔷Portofoliul total de credite nete acordate clienților de Banca Comercială Română (Grupul BCR) a crescut cu 6,8% an pe an la 31 martie 2026.

🔷BCR a acordat credite noi retail pentru persoane fizice și microîntreprinderi în valoare de 3,8 miliarde de lei în T1 2026, în creștere cu 15,7% an pe an. Stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 11,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, stocul de credite ipotecare a crescut cu 16,8% an pe an, din care creditele ipotecare standard (Casa Mea) au înregistrat o creștere de 39,5% an pe an, parțial contrabalansată de rambursările de credite Prima Casă.

🔷BCR a aprobat credite noi corporate în valoare de 3 miliarde de lei în T1 2026, dintre care aproape jumătate sunt destinate investițiilor. Stocul de credite corporate a crescut cu 10,1% an pe an. Din totalul finanțărilor acordate, 1,2 miliarde de lei au fost direcționate către sectoare strategice ale economiei, susținând dezvoltarea proiectelor din energie, agricultură, real estate, infrastructură și construcții.

🔷Finanțările sustenabile noi, retail și corporate, au totalizat peste 1,19 miliarde lei, cu 41% din finanțările noi corporate direcționate către investiții în energie regenerabilă și 36% către proiecte de clădiri verzi.