Reacția piețelor înainte votului: Leul se prăbușește. Cursul euro trece de 5,21 lei, iar deprecierea de 2% a leului din ultimele zile adaugă 0,6 puncte procentuale la inflație

Gabriela Dinu
SURSA FOTO -shutterstock /Vlad Ispas

Incertitudinea politică dinaintea votului de marți amplifică tensiunile din piețele financiare, iar leul continuă să piardă teren. Banca Națională a României a anunțat astăzi un nou maxim istoric al cursului, de 5,218 lei pentru un euro, semn că investitorii rămân în defensivă înaintea votului care poate schimba actuala configurație de putere de la București. Pe măsură ce incertitudinea politică se adâncește, presiunea pe moneda națională crește, iar piața transmite tot mai clar că așteaptă stabilitate, predictibilitate și un semnal ferm privind direcția economică a României.

Economiștii se așteaptă ca în câteva zile cursul euro să atingă pragul psihologic de 5,5 lei

Pe piața interbancară cursul euro a trecut de 5,231 lei. Ceea ce arată piața reactionează la instabilitatea politică, la votul ce urmează în Parlament.

Moţiunea de cenzură, intitulată “STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari.

UPDATE. Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea a trecut cu 281 de voturi, cel mai mare număr de voturi din istorie

Economiștii se așteaptă ca în câteva zile cursul euro să atingă pragul psihologic de 5,5 lei

Deprecierea de 2% a leului din ultimele zile adaugă 0,6 puncte procentuale la inflație, preciează economiștii.

Cresc dobânzile?

Aceștia atenționează că presiunea asupra monedei naționale continuă să crească, iar după deprecierea fără precedent a leului, pe lângă intervențiile din piața valutară, o măsură de ultimă instanță ar putea fi majorarea dobânzilor pentru a limita pierderile leului.

Din păcate, aceste măsuri îi vor afecta pe cei cu venituri mici.

By Gabriela Dinu
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
