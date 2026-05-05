UniCredit a făcut profit de 3,2 miliarde euro. Andrea Orcel: Am obținut din nou rezultate trimestriale record, cu performanțe solide pe toți indicatorii

Gabriela Dinu
UniCredit înregistrează cel de-al 21-lea trimestru consecutiv de creștere profitabilă și cel mai bun trimestru din istorie, stabilind recorduri pe toate liniile cheie de business, demonstrând soliditatea, consecvența și scalabilitatea transformării sale continue, anunță banca. Astfel, în T1 2026, profitul net a crescut cu 16,1% de la an la an, până la 3,2 miliarde euro.

UniCredit a făcut profit de 3,2 miliarde euro

Creșterea puternică a veniturilor, impulsionate de dinamica comercială robustă, completată de investițiile în capitaluri propri și de scăderea costurilor, au condus la un raport cost/venit de top în industrie de 33,4% și la o creștere a profitului net de 16,1%, peste așteptări.

Rezultatele, semnificativ peste așteptări pentru toți indicatorii cheie de performanță (KPI), oferă băncii încrederea de a revizui în creștere obiectivul de profit net pentru FY26 și de a reconfirma ambițiile de profit net pentru perioada FY28–FY30, în pofida unui context macroeconomic geopolitic mai dificil.

În T1 2026, profitul net a crescut cu 16,1% de la an la an, până la 3,2 miliarde €, câștigul pe acțiune (EPS) a urcat cu 19,7%, la 2,15 €, iar RoTE a crescut cu 2,7 p.p., la 25,8%, reflectând o capacitate susținută de generare a câștigurilor de înaltă calitate și livrarea consecventă a unor randamente superioare.

Veniturile au crescut cu 5% de la an la an, până la 6,9 miliarde €

În primele trei luni ale acestui an, veniturile au crescut cu 5% de la an la an, până la 6,9 miliarde €, iar veniturile nete au avansat cu 3,3%, la 6,7 miliarde €, absorbând presiunile negative generate de ratele dobânzilor, provizioanele pentru pierderi din credite și restrângerea activității din Rusia.

Andrea Orcelt: UniCredit a obținut din nou rezultate trimestriale record, cu performanțe solide pe toți indicatorii

„UniCredit a obținut din nou rezultate trimestriale record, cu performanțe solide pe toți indicatorii financiari cheie, confirmând robustețea modelului nostru și execuția consecventă a strategiei. Profitul net a ajuns la 3,2 miliarde €, cu 16% față de anul anterior, iar RoTE a atins un nivel superior de 26%.

Rezultatele reflectă o execuție disciplinată în ceea ce privește creșterea veniturilor, eficiența costurilor și soliditatea capitalului și demonstrează capacitatea unei bănci bine gestionate și diversificate de a genera randamente superioare pe parcursul ciclului economic, investind totodată în viitor.

Într-un context geopolitic și macroeconomic mai complex, cultura noastră solidă, transformarea continuă și punctele noastre forte ne oferă o poziționare puternică pentru a performa în diverse scenarii.”, declară Andrea Orcel, CEO UniCredit S.p.A..

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
