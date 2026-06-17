FOTO. BCR a lansat la FABIZ primul laborator de simulare a piețelor financiare din regiune. Cum se pregătesc studenții în condiții reale de piață. Dana Dima: Educația reprezintă cheia dezvoltării unei țări

Educația economică de performanță presupune nu doar cunoștințe teoretice solide, ci mai ales acces la instrumente și tehnologii care apropie procesul de învățare de realitățile mediului profesional.

BCR a lansat Trading Lab la FABIZ

În acest context, BCR și Academia de Studii Economice din București au inaugurat laboratorul „Trading Lab by BCR”, găzduit de Faculty of Business Administration in Foreign Languages (FABIZ). Acesta este un pas important în dezvoltarea infrastructurii educaționale a universității și în consolidarea colaborării dintre mediul academic și mediul de afaceri, precizează banca.

Imagini publicate de FABIZ. Sursa Foto – Mihnea Ratte

Lansarea oficială a Trading Lab by BCR a reunit un public numeros și a marcat deschiderea unui spațiu educațional dedicat simulării piețelor financiare. Potrivit organizatorilor, laboratorul este singurul simulator de piețe financiare de acest tip din regiune și reflectă ceea ce poate fi construit atunci când educația, industria și o viziune comună se întâlnesc.

Proiectul își propune să ofere studenților un cadru de învățare aplicată și acces la experiențe apropiate de activitatea din instituțiile financiare internaționale.

Vega Simulator, o nouă experiență pentru sutdenți

Un element esențial al inițiativei îl reprezintă integrarea platformei Vega Simulator, dezvoltată de compania fondată de Florin Grosu, absolvent al ASE și cadru didactic asociat al FABIZ. Platforma oferă studenților acces la experiențe de învățare și simulare apropiate de realitățile piețelor financiare internaționale și susține componenta practică a formării universitare.

Imagini publicate de FABIZ. Sursa Foto – Mihnea Ratte

Această facilitate de ultimă generație aduce experiența reală a investițiilor direct în rândul studenților FABIZ, replicând infrastructura New York Stock Exchange.

Noul laborator este dotat cu stații de lucru de înaltă performanță, afișaje financiare în timp real, un sistem LED circular, acces complet la simulatorul Vega. Astfel, studenții au posibilitatea să se pregătească în condiții apropiate de cele întâlnite în activitatea profesioniștilor din marile bănci ale lumii.

Imagini publicate de FABIZ. Sursa Foto – Mihnea Ratte

Un rol important în dezvoltarea proiectului i-a revenit BCR, partenerul care a susținut investiția necesară pentru transformarea ideii într-un spațiu de învățare dedicat studenților.

Dana Dima: Educația reprezintă cheia dezvoltării unei țări

Prezentă la lansare, Dana Dima Demetrian, Vicepreședinte Retail & Private Banking BCR, a vorbit despre rolul educației în dezvoltarea economică și despre nevoia de a crește accesul tinerilor la cunoștințe despre investiții și piețe financiare.

„Educația reprezintă cheia dezvoltării unei țări. Democratizarea cunoștințelor în domeniul pieței de capital este un obiectiv esențial pentru România. BCR investește în Financial Trading Lab pentru a susține Faculty of Business Administration in foreign languages (FABIZ-ASE) în demersul de a oferi studenților un plan educațional ancorat în realitățile pieței de capital.

Felicitări domnului decan Tanase Stamule pentru implementarea unor proiecte valoroase dedicate studenților, precum și întregii echipe BCR pentru această realizare. România are nevoie, mai mult ca oricând, de tineri care să aibă încredere în ei înșiși, să înțeleagă mecanismele pieței și să folosească investițiile ca instrument de dezvoltare pe termen lung”, a declarat Dana Dima.

Imagini publicate de FABIZ. Sursa Foto – Mihnea Ratte

Participanți la evenimentul „Trading Lab by BCR”



– Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul Academiei de Studii Economice din București;

– Prof. univ. dr. Tănase Stamule, Decan FABIZ;

– Sergiu Manea, CEO BCR;

– Dana Dima, Vicepreședinte Retail & Private Banking BCR;

– Florin Grosu, fondator Vega Simulator.