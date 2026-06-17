„Decizia Consiliului Concurenței privind ROBOR este agresiv și populist poziționată”. Concordia atrage atenția că subminarea încrederii în bănci riscă să producă daune profunde și iremediabile economiei

Confederația Patronală Concordia critică public decizia Consiliului Concurenței în dosarul ROBOR și avertizează asupra unor posibile efecte economice și instituționale. Concordia susține că mesajele transmise către sistemul bancar riscă să afecteze încrederea investitorilor și capacitatea economiei de a se finanța.

Confederația consideră că decizia Consiliului Concurenței privind ROBOR, este unul agresiv și populist poziționată și riscă să producă daune profunde și iremediabile economiei românești.

În acest sens, cea mai puternică organizație de business din România își exprimă îngrijorarea în raport cu reacțiile Consiliului Concurenței față de sistemul bancar, principalul canal de finanțare a economiei locale.

Concordia avertizează asupra a ceea ce numește un „precedent periculos”

Potrivit organizației, un astfel de precedent poate alimenta percepția că regulile se pot modifica ulterior desfășurării activităților economice și poate reduce predictibilitatea pentru investiții.

„Concordia atrage atenția asupra unui precedent periculos: a sancționa o conduită desfășurată într-un cadru reglementat și validat anterior de aceeași autoritate înseamnă că regulile jocului se pot schimba în timpul jocului, fapt care pune în pericol orice inițiativă privată și creează un mediu de nesiguranță oricărei afaceri”.

Concordia: „Mesajele publice trebuie să evite concluziile definitive înaintea instanțelor”

Un alt punct central al poziției Concordia este legat de interpretarea deciziei și de comunicarea publică din jurul acesteia. Organizația susține că există o contradicție între afirmațiile privind lipsa unui cartel și concluziile referitoare la influențarea ROBOR și aduce în discuție contextul macroeconomic actual.

În argumentația sa, Concordia amintește că România se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din Uniunea Europeană și cu dezechilibre fiscale și externe importante.

„Dincolo de acest precedent, este de neînțeles cum Consiliul Concurenței afirmă simultan că nu a identificat un cartel, dar că ROBOR a fost manipulat. Reamintim că, în acest moment, rata inflației în România este de aproape 11%, în timp ce ROBOR se situează la aproximativ 6%, cu mult sub inflație. Acuzele formulate ignoră fundamental logica economică și contextul macroeconomic: România înregistrează cea mai mare rată a inflației din UE și cele mai severe deficite gemene (fiscal și de cont curent) din regiune.

Afectarea imaginii sistemului bancar poate avea consecințe mai ample asupra costului finanțării pentru stat, companii și populație

Băncile sunt canalul de finanțare a economiei. Delegitimarea publică a sistemului bancar lovește direct în capacitatea statului de a se finanța, în costul creditului pentru companii și populație și în credibilitatea României față de investitori, agenții de rating și parteneri externi. Nicio companie, niciun loc de muncă și nici statul însuși nu au de câștigat dintr-un sistem bancar defensiv și subminat de incertitudine”, se arata într-un comunicat de presă.

Apel la dialog și predictibilitate

Concordia transmite că reducerea costurilor de finanțare nu poate fi obținută prin măsuri administrative sau prin mesaje publice care creează presiune asupra pieței, ci prin consolidare fiscală, predictibilitate și dialog între autorități, mediul de afaceri și sistemul financiar.

Organizația mai solicită ca, până la clarificarea definitivă a situației în instanță, comunicarea publică să evite inducerea ideii unei vinovății definitive.

„România are nevoie urgentă de consolidare fiscală, investiții și finanțare externă. Nu își permite ca propriile autorități să submineze încrederea în sistemul bancar”, transmite Concordia în finalul poziției sale.