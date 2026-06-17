UniCredit Bank lansează un flux de aplicare 100% online pentru clienții noi care solicită un Credit de Realizări Personale. Antoaneta Curteanu: ”Accesul la finanțare ar trebui să fie simplu, rapid și lipsit de bariere inutile”

UniCredit continuă demersul de simplificare a experiențelor digitale oferite, prin lansarea noului flux de aplicare pentru Creditul de Realizări Personale de la UniCredit Consumer Financing IFN SA, împreună cu un cont curent, card de debit și Mobile Banking de la UniCredit Bank, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Acesta se adresează persoanelor care nu sunt încă clienți ai băncii și care doresc să aplice online, simplu și rapid, activând aplicația Mobile Banking de la UniCredit Bank, la un Credit de Realizări Personale, împreună cu un cont curent, card de debit și Mobile Banking.

Noul parcurs digital elimină una dintre barierele frecvente de acces în relația bancară: parcurgerea etapelor succesive de deschidere a contului și, ulterior, de inițiere a unei solicitări de credit. Astfel, un client nou poate începe întregul proces de creditare direct din aplicație, iar după aprobare, primește creditul în contul curent pe care îl solicita tot prin intermediul aplicației și poate utiliza banii imediat, prin Mobile Banking (cu toate funcționalitățile unei sucursale bancare mobile) sau prin cardul de debit virtual.

Prin această lansare, UniCredit răspunde unei nevoi concrete a clienților noi: acces la finanțare într-un mod firesc și adaptat ritmului cotidian. Procesul este construit pentru a fi ușor de parcurs, direct din aplicația Mobile Banking descărcată din magazinele oficiale de aplicații mobile (Google Play sau App Store), cu pași intuitivi și o experiență fluentă de la început până la final, fără drumuri inutile și fără etape care să complice procesul de aplicare.

„Accesul la finanțare ar trebui să fie simplu, rapid și lipsit de bariere inutile. Am dezvoltat acest parcurs digital tocmai pentru a le oferi clienților noi posibilitatea de a începe relația cu UniCredit într-un mod clar și eficient, direct din aplicație. Ne dorim să livrăm o experiență coerentă, sigură și adaptată nevoilor reale ale oamenilor, încă de la primul contact.” a declarat Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Divizia Retail UniCredit Bank.

Lansarea noului flux reflectă preocuparea constantă a UniCredit pentru digitalizare, inovație și dezvoltarea unor experiențe bancare și financiare care pun clientul în centru. Într-un context în care tot mai mulți oameni caută soluții financiare accesibile și ușor de utilizat, UniCredit își continuă investițiile în procese digitale care reduc complexitatea și oferă mai mult control, mai multă comoditate și un parcurs mai natural pentru clienți.

Prin acestui flux digital, UniCredit face un nou pas în simplificarea modului în care clienții noi pot accesa produse financiare și pot începe o relație bancară într-un format 100% mobile. Inițiativa consolidează direcția strategică a băncii de a livra servicii moderne, sigure și relevante, construite în jurul unei experiențe intuitive și al unor beneficii concrete pentru client.