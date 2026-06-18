ING Bank devine partener strategic al OFA pentru susținerea antreprenoriatului feminin în România

Patronatul OFA – Organizația Femeilor Antreprenor și ING Bank România au anunțat un parteneriat strategic prin care își propun să susțină dezvoltarea antreprenoriatului feminin prin educație financiară, digitalizare, transfer de know-how și consolidarea comunităților locale de business. Inițiativa va include, până la finalul anului, o serie de evenimente organizate în mai multe județe din România.

Organizația Femeilor Antreprenor își extinde inițiativele cu sprijinul ING România

Patronatul OFA – Organizația Femeilor Antreprenor își extinde inițiativele dedicate mediului de afaceri printr-un nou parteneriat strategic cu ING Bank România, construit în jurul unor teme precum educația financiară, dezvoltarea competențelor antreprenoriale, digitalizarea și schimbul de experiență.

Colaborarea vine într-un context în care adaptarea la schimbările economice și accesul la instrumente financiare și digitale devin tot mai importante pentru dezvoltarea și competitivitatea companiilor locale.

Evenimente OFA în țară

În perioada iunie–decembrie 2026, OFA va organiza evenimente în mai multe orașe din țară, între care Sibiu, Ploiești, Suceava, Iași, București, Hunedoara, Timișoara, Vâlcea, Argeș și Craiova, prin rețeaua sa prezentă în 31 de județe.

Întâlnirile vor reuni antreprenori, lideri din mediul economic și specialiști și vor aborda teme precum educația financiară, competențele digitale și soluțiile care pot susține adaptarea afacerilor într-un context economic aflat în schimbare.

Diana Mihai: Vrem să ajungem mai aproape de antreprenoarele din toată țara

„Credem că antreprenoriatul crește atunci când oamenii au acces la informațiile potrivite, resurse și la o comunitate care îi susține. Prin parteneriatul cu OFA, vrem să ajungem mai aproape de antreprenoare din toată țara și, pentru noi, este important să ajungem în cât mai multe comunități, în toate colțurile României. Ne dorim să le oferim inspirație, acces la expertize diverse și instrumentele de care au nevoie pentru a merge mai departe cu încredere”, a declarat Diana Mihai, Director de Marketing, Comunicare și Brand Experience, ING Bank România.

Potrivit reprezentanților celor două organizații, colaborarea urmărește să creeze o comunitate antreprenorială mai informată și mai pregătită să transforme schimbările economice în oportunități de dezvoltare.

Evenimente și inițiative dedicate comunităților locale

Printre primele evenimente anunțate se numără întâlnirea comunității OFA Brașov, programată pe 23 iunie, cu tema „Antreprenoriat și leadership feminin”, precum și webinarul național „Banii noștri de toate zilele: Cum să progresezi în perioade de incertitudine financiară”, dedicat educației financiare pentru antreprenoare.

În paralel, OFA rămâne partener strategic pentru promovarea competiției antreprenoriale She’s Next, inițiativă organizată de ING Bank și VISA România.